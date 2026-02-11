Nový magazín právě vychází!

Chyba za 40 miliard dolarů. Jihokorejská kryptoburza omylem rozeslala statisíce bitcoinů
Jihokorejská kryptoměnová burza Bithumb přiznala závažné selhání svých interních systémů, které ji vystavilo riziku sabotáže a vedlo k fatální chybě při propagační akci. Místo 620 tisíc wonů (8700 korun) omylem rozeslala zákazníkům přibližně 620 tisíc bitcoinů.

Hodnota chybně rozeslané kryptoměny přesahovala 40 miliard dolarů (814 miliard korun). Incident podle agentury Reuters okamžitě otřásl trhem a cena bitcoinu prudce klesla o 17 procent.

Zpoždění systému otevřelo cestu k omylu

Generální ředitel burzy I Če-won uvedl, že omylem rozdané množství odpovídalo zhruba patnáctinásobku bitcoinových rezerv burzy, které činí asi 42 tisíc bitcoinů.

K chybě podle něj přispělo zpoždění při zpracování transakcí. Aktualizace zůstatků virtuálních aktiv se opozdila přibližně o 24 hodin, což umožnilo, aby k omylu vůbec došlo. Systém navíc neověřil objem převáděné měny vůči skutečným rezervám a částka nebyla oddělena na samostatném účtu, který by transakci zabezpečil.

„Jsme si plně vědomi nedostatků v kontrole našich interních systémů,“ uvedl I při slyšení před parlamentním výborem.

MrBeast

MrBeast vstupuje do fintechu. Chce naučit mladé finanční gramotnosti

Money

Společnost Beast Industries, kterou založil největší youtuber světa Jimmy Donaldson známý jako MrBeast, vstupuje na trh finančních služeb. Firma koupila aplikaci Step zaměřenou na teenagery a mladé dospělé, čímž poprvé rozšiřuje své aktivity do regulovaného fintechového sektoru.

nst

Přečíst článek

Část bitcoinů zmizela, klienti je musí vrátit

Většinu bitcoinů se burze podařilo získat zpět. Celkem 1786 bitcoinů však bylo prodáno během několika minut předtím, než burza zmrazila účty zákazníků, kteří je obdrželi.

Podle regulátorů jsou klienti, kteří tyto bitcoiny prodali, ze zákona povinni je vrátit.

Parlament žádá přísnější dohled

Incident vyvolal silnou reakci jihokorejských politiků. Členové parlamentu vyjádřili zděšení nad selháním vládního i firemního dohledu nad trhem s virtuálními aktivy. Jižní Korea patří mezi nejaktivnější kryptoměnové trhy na světě podle objemu obchodů.

Guvernér finančního dozorového úřadu FSS I Čan-džin uvedl, že trh s virtuálními měnami by podle něj měl podléhat stejnému regulačnímu dohledu jako banky a jiné finanční instituce. Současná legislativa to však neumožňuje.

Aféra má dopad i na celkovou důvěru veřejnosti. Sedmapadesát procent respondentů uvedlo, že jejich důvěra v politické lídry utrpěla. Mezi voliči labouristů takto odpovědělo 41 procent.

Starmer, za kterého se kabinet postavil, odmítá odstoupit. „Nikdy neopustím zemi, kterou miluji,“ prohlásil.

