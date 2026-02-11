Chyba za 40 miliard dolarů. Jihokorejská kryptoburza omylem rozeslala statisíce bitcoinů
Jihokorejská kryptoměnová burza Bithumb přiznala závažné selhání svých interních systémů, které ji vystavilo riziku sabotáže a vedlo k fatální chybě při propagační akci. Místo 620 tisíc wonů (8700 korun) omylem rozeslala zákazníkům přibližně 620 tisíc bitcoinů.
Hodnota chybně rozeslané kryptoměny přesahovala 40 miliard dolarů (814 miliard korun). Incident podle agentury Reuters okamžitě otřásl trhem a cena bitcoinu prudce klesla o 17 procent.
Zpoždění systému otevřelo cestu k omylu
Generální ředitel burzy I Če-won uvedl, že omylem rozdané množství odpovídalo zhruba patnáctinásobku bitcoinových rezerv burzy, které činí asi 42 tisíc bitcoinů.
K chybě podle něj přispělo zpoždění při zpracování transakcí. Aktualizace zůstatků virtuálních aktiv se opozdila přibližně o 24 hodin, což umožnilo, aby k omylu vůbec došlo. Systém navíc neověřil objem převáděné měny vůči skutečným rezervám a částka nebyla oddělena na samostatném účtu, který by transakci zabezpečil.
„Jsme si plně vědomi nedostatků v kontrole našich interních systémů,“ uvedl I při slyšení před parlamentním výborem.
Část bitcoinů zmizela, klienti je musí vrátit
Většinu bitcoinů se burze podařilo získat zpět. Celkem 1786 bitcoinů však bylo prodáno během několika minut předtím, než burza zmrazila účty zákazníků, kteří je obdrželi.
Podle regulátorů jsou klienti, kteří tyto bitcoiny prodali, ze zákona povinni je vrátit.
Parlament žádá přísnější dohled
Incident vyvolal silnou reakci jihokorejských politiků. Členové parlamentu vyjádřili zděšení nad selháním vládního i firemního dohledu nad trhem s virtuálními aktivy. Jižní Korea patří mezi nejaktivnější kryptoměnové trhy na světě podle objemu obchodů.
Guvernér finančního dozorového úřadu FSS I Čan-džin uvedl, že trh s virtuálními měnami by podle něj měl podléhat stejnému regulačnímu dohledu jako banky a jiné finanční instituce. Současná legislativa to však neumožňuje.
