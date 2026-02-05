Nový magazín právě vychází!

Stanislav Šulc: Bitcoin může dál padat. Zachránit ho mohou velcí hráči

Bitcoin prožívá volný pád
Stanislav Šulc
Největší kryptoměna světa prožívá strmý pád. Od rekordního zápisu přes 122 tisíc dolarů za jeden bitcoin vloni v říjnu se cena digitálního aktiva propadla již o více než 50 tisíc a aktuálně se ocitla pod částkou 70 tisíc dolarů. A spolu s ní padají i další digitální měny. Špatná zpráva pro držitele je, že propad ještě může být daleko brutálnější.

Sledovat vývoj ceny bitcoinu je pro fanoušky ekonomie a trhů fascinující laboratoří. Od roku 2009 si cena tohoto netradičního aktiva prošla celou řadou turbulencí, které odborníci analyzují, hledají v nich zákonitosti a nejrůznější korelace a souvztažnosti chování kryptoměny s reálným světem a dalšími aktivy.

Nutno dodat, že většina těchto snah přitom zatím odolává tomu, že by se našlo nějaké univerzální pravidlo. O to více fascinující to ale je.

A aktuální volný pád bitcoinu je dalším jednáním tohoto příběhu. Přinese konečně objev nějakého pravidla? A můžeme zkusit nějaké náznaky pravidel začít aplikovat na budoucí vývoj bitcoinu? Pojďme to zkusit.

Spekulativní bublina nakonec vždycky praskne

V tom pokusu budou hrát důležitou roli přelom let 2017 a 2018, kdy došlo k prvnímu masivnímu nárůstu a následnému výprodeji bitcoinů, a dále opět přelom let 2021 a 2022, kdy bitcoin také narostl na rekordní úroveň, aby z ní následně poměrně rapidně klesl.

Obě tyto události měly v podstatě podobný průběh: Bitcoin jako aktivum již nebylo úplnou novinkou, přišla ale obří spekulativní vlna, která do celého ekosystému nalila hodně peněz, což spustilo tradiční začarovaný kruh vedoucí nejprve k růstu spekulativní bubliny, a následně k jejímu prasknutí.

Je v podstatě jedno, co v jednotlivých letech tuto událost zapříčinilo, pokaždé to je něco jiného. Klíčová je ona horečnost investic a FOMO efekt, který stále více lidí žene do této spekulativní investice.

Náznak systému

Zajímavější pak je, že se v tomto skutečně již objevuje svého druhu systém: poté, co bitcoin dosáhne rekordní úrovně, začne nejprve klesat, pak se pokles zastaví, bitcoin ještě jednou dosáhne rekordu, a pak klesne. Na přelomu let 2017 a 2018 nejprve vystoupal téměř k 20 tisícům dolarů, což představovalo desetinásobný nárůst za půl roku. Poté klesl ke třem tisícům.

O čtyři roky později bitcoin narostl k 61 tisíc dolarů, klesl na polovinu, poté vyrostl dokonce k 65 tisícům… a následně klesl až k 16 tisícům dolarů.

Aktuálně jsme o pět let později a prožíváme opět velmi strmý pád. Dva vrcholy již máme za sebou. Stále platný rekord bitcoin zaznamenal 6. října 2025 na úrovni 126 198 dolarů za jeden bitcoin. Nyní prožíváme pád.

Dnes jsme pod 70 tisíci dolary a veškeré scénáře jsou otevřené. Kdyby platilo dosavadní pravidlo dvou vrcholů a následného propadu, bitcoin by se prozatím neměl zastavit a jeho cena by mohla klesnout až pod 30 tisíc. To by odpovídalo historickému trendu.

Finanční establishment vs. de-fi

Jenomže je podstatné do scénářů započítat také novinky, které v předchozích dvou pádech bitcoinu ještě nehrály žádnou roli. První jsou ETF fondy, které jsou na cenu bitcoinu přímo navázané. Velké investiční fondy je spustily na počátku roku 2024 a do bitcoinového trhu tyto nové nástroje přispěly ohromnou potenciální (i faktickou) likviditou. Ostatně právě v lednu 2024 se bitcoin vydal rychle vzhůru z úrovně 42 tisíc dolarů, poprvé překonal hranici 100 tisíc a zatím se pod tuto částku nepodíval.

Velcí hráči nebudou chtít nechat klesnout tyto investice a znedůvěryhodnit svou sílu na trzích, byť jde o trh mimo klasické finanční či komoditní.

Druhou roli pak dál sehrává střet mezi finančním establishmentem, zejména centrálními bankami a vládami velkých zemí řídící fiskální politiky, a mezi příznivci de-fi, tedy decentralizovaných finančních sítí. Zatímco první svět se nadále potýká se zadlužováním a inflací, na straně druhého stojí silní hráči v čele s technologickými oligarchy a také americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který právě kryptoměny často využívá pro různé účely.

Pokud tyto síly zapnou své páky, přidají se velké fondy se svou likviditou a své udělá také FOMO efekt u retailových investorů, pro něž pokles bitcoinu přiblíží hranici akceptovatelné ceny pro investici, graf ceny bitcoinu se může zase poměrně rychle přetočit v růst.

A poslední vliv s tím může souviset – je jím slábnoucí dolar, který investice zejména v dolarech mnohým může brzy dávat smysl.

