Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Alphabet si jde pro tři miliardy eur. Google investuje rekordní částky do AI

Alphabet si jde pro tři miliardy eur. Google investuje rekordní částky do AI

Alphabet si jde pro tři miliardy eur. Google investuje rekordní částky do AI
iStock
nst
nst

Společnost Alphabet, mateřská firma Googlu, se letos podruhé obrací na evropský dluhopisový trh. Chce získat minimálně tři miliardy eur prostřednictvím vícedílné emise, aby podpořila rekordní kapitálové výdaje zaměřené na rozvoj umělé inteligence a cloudové infrastruktury, uvedl server Bloomberg.

Podle zdrojů agentury obeznámených s transakcí Alphabet nabízí šest tranší dluhopisů denominovaných v eurech se splatností od tří do 39 let. Nejkratší tranše nabízí výnos přibližně 60 bazických bodů nad běžnou tržní sazbou. U nejdelší tranše je prémie kolem 190 bazických bodů. Celková hodnota prodeje by měla dosáhnout alespoň tři miliardy eur (asi 73 miliard korun).

Pro Alphabet jde už o druhou emisi v eurech v roce 2025. Při první, jarní nabídce ve výši 6,75 miliardy eur, zaznamenala firma značný zájem investorů. 

K podobnému kroku přistupují i další technologičtí giganti – například Meta Platforms minulý týden prodala korporátní dluhopisy v hodnotě 30 miliard dolarů, což byla dosud největší letošní emise v amerických dolarech.

Výrazný růst poptávky

Emise přichází krátce poté, co Alphabet oznámil výrazný růst poptávky po svých cloudových a AI službách. Tržby společnosti za třetí čtvrtletí stouply na 87,5 miliardy dolarů, přičemž investice do rozvoje umělé inteligence dosahují rekordní úrovně. Letos Alphabet plánuje kapitálové výdaje ve výši 91 až 93 miliard dolarů, přičemž příjmy z produktů založených na generativní AI meziročně vzrostly o více než 200 procent.

Výnos z prodeje dluhopisů bude použit na obecné firemní účely. Alphabet má vysoký úvěrový rating Aa2/AA+, což odráží jeho silnou finanční pozici. Hlavními manažery emise jsou Goldman Sachs, HSBC a JPMorgan, dále se podílejí BNP Paribas, Crédit Agricole CIB a Deutsche Bank. 

Jan Řehounek a Albert Čuba

Dluhopis místo dotace. V Ostravě vzniká divadlo, do kterého investují sami diváci

Enjoy

V Ostravě vzniká nový kulturní projekt, který bourá zažité představy o tom, že umění musí žít z grantů a dotací. Přeměnu někdejšího kina Vítek na moderní Divadlo Odeon totiž zafinancují drobní investoři. Hlavou projektu, který má navázat na úspěch Divadla Mír, je Albert Čuba, herec, producent a majitel Divadla Mír. Ve spolupráci s Janem Řehounkem z Dluhopisomatu (na snímku vlevo) chce divadelní principál ukázat, že kultura může být dobře šlapající byznys a dluhopisovým investorům vynášet stejně jako investice do cihel - jen s větší přidanou hodnotou pro společnost.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Bernard Arnault

Olívia Lacenová: LVMH zveřejnilo čtvrtletní výsledky – luxus, který znovu dýchá optimismem

Money

Olívia Lacenová

Přečíst článek

Trump po tlaku z Moskvy mění názor: Kyjev zůstane bez střel Tomahawk

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump vyloučil, že by Spojené státy poskytly Ukrajině střely dlouhého doletu Tomahawk, o které Kyjev žádá. Dodávky již před několika dny podle stanice CNN schválil Pentagon, rozhodující slovo však má Trump. Moskva před nasazením střel schopných likvidovat cíle hluboko v ruském vnitrozemí varovala.

„Ne, ani ne,“ odpověděl Trump na novinářský dotaz, zda uvažuje o dodání tomahawků Ukrajině.

Washington jedná s Kyjevem o požadované zbrani již delší dobu, prezident Volodymyr Zelenskyj o střely žádal při své říjnové návštěvě v Bílém domě. Trump dříve řekl, že je třeba prověřit, zda dodání Ukrajině neohrozí zásoby pro americkou armádu. Americká televizní stanice CNN v pátek uvedla, že Pentagon dal poskytnutí tomahawků Ukrajině zelenou, když vyhodnotil, že by dodávky neměly mít negativní dopad na zásoby těchto zbraní v USA.

Do Washingtonu však mířila už řada varování z Ruska. Trump na začátku října tomahawky Ukrajině nejdříve v zásadě přislíbil, ale později, po telefonátu s ruským protějškem Vladimirem Putinem, naznačil, že už o poskytnutí střel Kyjevu neuvažuje, protože by to podle něj mohlo znamenat eskalaci. Putin později prohlásil, že útoky proti cílům hluboko na ruském území s nasazením střel Tomahawk nebo jiných zbraní dalekého doletu by vyvolaly reakci, kterou označil za ohromující.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro

Maduro volá o pomoc: Venezuela žádá Rusko a Čínu o zbraně proti USA

Politika

Venezuela se v čase, kdy se v Karibiku shromažďují americké vojenské síly, obrací o pomoc na Rusko, Čínu a Írán. Venezuelský prezident Nicolás Maduro v dopise požádal Rusko o rakety, radary a modernizovaná letadla. S odkazem na interní dokumenty americké vlády o tom píše deník The Washington Post.

ČTK

Přečíst článek

Související

Další akvizice CSG. Strnad přebírá klíčového dodavatele hydrauliky

Další akvizice CSG. Strnad přebírá klíčového dodavatele hydrauliky
CSG, užito se svolením
ČTK
ČTK

Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada přebírá výrobce hydraulických systémů Hydraulics se závodem ve Slopném na Zlínsku. Cena transakce je podle tržních odhadů kolem 400 milionů korun, uvedl server Hospodářské noviny. Dokončení akvizice podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Hydraulics vyrábí a dodává hydraulické válce, systémy a hadice pro strojírenství a energetiku. Je také dlouholetým dodavatelem pro výrobce pozemní techniky ze skupiny CSG. Komponenty dodává pro výrobu raketometů a samohybných houfnic. „Hydraulics je pro nás důležitým partnerem, který má dlouhodobě špičkové know-how a vysokou kvalitu výroby. Integrací do CSG posílíme naši soběstačnost v oblasti klíčových komponent pro pozemní techniku,“ uvedl generální ředitel subdivize CSG Land Systems Vladimír Stulančák.

CSG má podle Stulančáka ambici v příštích letech zdvojnásobit hospodářské výsledky firmy Hydraulics, zejména investicemi do rozvoje výroby a exportních aktivit. Podnik, který zaměstnává 130 lidí, měl v loňském roce obrat 320 milionů korun a čistý zisk 41,9 milionu korun. Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) loni firma vykázala zhruba 60 milionů korun.

Prodávajícími jsou zakladatelé firmy Hydraulics Libor Kráčalík a Daneš Janík, kteří firmu budují od začátku 90. let. K prodeji je podle HN přiměla potřeba generační obměny a nového impulzu pro další rozvoj podniku.

Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army, český výrobce radarů Eldis nebo slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group. Od americké společnosti Vista Outdoor koupila CSG na konci minulého roku divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group. V Česku letos holding ohlásil nákup většinového podílu ve zbrojovce ZVI Vsetín, která je tradičním výrobcem středorážové munice.

Výrobní závody má CSG v Česku, na Slovensku, v Německu, Itálii, USA, Řecku, Srbsku, ve Španělsku, Indii a Británii. Zaměstnává víc než 14 tisíc lidí. Loni podle výroční zprávy CSG meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur (asi 12,8 miliardy korun). Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur. Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor.

CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Strnadova CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Zprávy z firem

Skupina Czechoslovak Group (CSG) zahájila na Ukrajině licenční výrobu velkorážové dělostřelecké munice prostřednictvím místního partnera Ukrajinska bronetechnika (Ukrainian Armor). CSG poskytla licenci, know-how a dodává klíčové komponenty; Ukrajinci vyrábějí těla granátů, provádějí plnění, kompletaci a testování. Projekt podle zástupců CSG představuje „průlomový krok“ v lokalizaci výroby dělostřelecké munice na Ukrajině.

nst

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme