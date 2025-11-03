Alphabet si jde pro tři miliardy eur. Google investuje rekordní částky do AI
Společnost Alphabet, mateřská firma Googlu, se letos podruhé obrací na evropský dluhopisový trh. Chce získat minimálně tři miliardy eur prostřednictvím vícedílné emise, aby podpořila rekordní kapitálové výdaje zaměřené na rozvoj umělé inteligence a cloudové infrastruktury, uvedl server Bloomberg.
Podle zdrojů agentury obeznámených s transakcí Alphabet nabízí šest tranší dluhopisů denominovaných v eurech se splatností od tří do 39 let. Nejkratší tranše nabízí výnos přibližně 60 bazických bodů nad běžnou tržní sazbou. U nejdelší tranše je prémie kolem 190 bazických bodů. Celková hodnota prodeje by měla dosáhnout alespoň tři miliardy eur (asi 73 miliard korun).
Pro Alphabet jde už o druhou emisi v eurech v roce 2025. Při první, jarní nabídce ve výši 6,75 miliardy eur, zaznamenala firma značný zájem investorů.
K podobnému kroku přistupují i další technologičtí giganti – například Meta Platforms minulý týden prodala korporátní dluhopisy v hodnotě 30 miliard dolarů, což byla dosud největší letošní emise v amerických dolarech.
Výrazný růst poptávky
Emise přichází krátce poté, co Alphabet oznámil výrazný růst poptávky po svých cloudových a AI službách. Tržby společnosti za třetí čtvrtletí stouply na 87,5 miliardy dolarů, přičemž investice do rozvoje umělé inteligence dosahují rekordní úrovně. Letos Alphabet plánuje kapitálové výdaje ve výši 91 až 93 miliard dolarů, přičemž příjmy z produktů založených na generativní AI meziročně vzrostly o více než 200 procent.
Výnos z prodeje dluhopisů bude použit na obecné firemní účely. Alphabet má vysoký úvěrový rating Aa2/AA+, což odráží jeho silnou finanční pozici. Hlavními manažery emise jsou Goldman Sachs, HSBC a JPMorgan, dále se podílejí BNP Paribas, Crédit Agricole CIB a Deutsche Bank.
