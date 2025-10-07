Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Brusel představil plán na ochranu ocelářů

Brusel představil plán na ochranu ocelářů

Vítkovice Steel usilují o prodloužení výjimky na dovoz ruské oceli
Vítkovice Steel, užito se svolením
ČTK
ČTK

Evropská komise oficiálně představila nový plán na ochranu ocelářského sektoru v Evropské unii. Navrhuje v něm snížit kvóty na dovoz oceli o 47 procent na 18,3 milionu tun ročně. Clo na dodávky přesahující tyto kvóty by se mělo zároveň zvýšit na 50 procent z dosavadních 25 procent, uvedla komise.

„Silný a dekarbonizovaný ocelářský sektor je klíčový pro konkurenceschopnost, ekonomickou bezpečnost a strategickou autonomii Evropské unie,“ uvedla předsedkyně EK Ursula von der Leyenová.

Evropský ocelářský průmysl podle EK čelí negativním důsledkům nadbytečných globálních kapacit pro výrobu oceli, které jsou z velké části důsledkem netržních praktik. „Nadměrné globální kapacity náš průmysl poškozují. Musíme konat právě teď,“ uvedla von der Leyenová.

Záchrana pracovních míst

Místopředseda EK Stéphane Séjourné na síti X krátce před zveřejněním plánu napsal, že cílem opatření je zachránit evropské ocelárny a pracovní místa. Návrh má nahradit současná opatření na ochranu ocelářského průmyslu, jejichž platnost vyprší v polovině příštího roku.

Evropský ocelářský průmysl se v posledních letech potýká s vážnými problémy. Čelí dovozu levné oceli z Číny a dalších asijských států i celním bariérám u vývozu do zemí, jako jsou Spojené státy a Kanada.

Trhy si po volbách oddechly. Česku nehrozí czexit ani rozvrat financí

Názory

Výsledek letošních voleb může trhy uklidnit. Trhy se přísně vzato bály hlavně toho, že by v ČR hrozilo uspořádání referenda o odchodu z EU a NATO. S volebním výsledkem hnutí Stačilo! Se však tato varianta stala irelevantní a na stole zůstaly věci, které pro trhy nejsou v krátkém časovém horizontu nebezpečné.

Tomáš Kudela

Přečíst článek

Generální ředitel evropského ocelářského svazu Eurofer Axel Eggert podle agentury Reuters uvedl, že navrhovaná opatření sníží podíl importu na trhu s ocelí v EU na 15 procent a že by mohla zachránit tisíce pracovních míst. Největšími vývozci oceli do EU vloni byly Turecko, Indie, Jižní Korea, Vietnam, Čína, Tchaj-wan a Ukrajina.

Americký prezident Donald Trump letos zvýšil cla na dovoz oceli a hliníku do USA na 50 procent. EU po červencovém dosažení obchodní dohody s USA uvedla, že bude s Washingtonem v oblasti kovů úzce spolupracovat na ochraně evropských a amerických ocelářů před konkurencí z Číny.

Evropští výrobci oceli nicméně nadále čelí 50procentnímu clu na dodávky do USA, uvedla agentura Reuters. Její zdroje z EU nedávno poznamenaly, že nová opatření na ochranu evropského ocelářského průmyslu budou odrazovým můstkem pro podrobnější rozhovory s Washingtonem.

Související

Stanislav Šulc: Babišova první prohra, sám vládnout nebude. Přijde plán B?

Andrej Babiš představuje část povolebního vyjednávání
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Andrej Babiš se pasoval do role jediného povolebního vyjednávače vítěze voleb. A už se ukazuje, že pro hnutí ANO a původní ambice i samotného Babiše to není šťastné. Oproti euforické sobotě to ve střízlivém pondělí vypadá, že hnutí přišlo o jedinou možnost, jak vládnout samo. A teď jde o to, jakou vládu vlastně sestaví.

Opět se ukazuje, že procentuální výsledek voleb po sečtení všech hlasů je jedna věc, a reálný výsledek voleb je věc druhá. A může být diametrálně odlišná. Takže zatímco v sobotu relativně dlouho všichni chápali ANO jak vítěze a SPD jako velkého poraženého, aktuálně se ukazuje trochu něco jiného.

25 fotografií v galerii

Když v sobotu někdy kolem čtvrté vystoupil místopředseda SPD Radim Fiala v televizi, byl zjevně opařený nízkým výsledkem vlastní partaje. V tu chvíli ANO mělo téměř 40 procent. Fiala slíbil Babišovi v podstatě bianco šek na podporu jakékoli vlády. Motoristé si šikovně počkali a s podobným vystoupením nepřišli, čímž se již v neděli začaly rojit spekulace, že to budou právě oni, s kým ANO vládu skutečně sestaví.

A o další den později ale ve vládě je už i SPD, ačkoli to není účast straníků, ale bravurních odborníků, což je jen takový fíkový list pro zcela spřízněné duše, které byly jen příliš líné nebo chytré, aby do SPD přímo vstoupily.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Kdo je vlastně vítěz

To je výsledek dvoudenního vyjednávání, které o vládě vede šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. Jen rychlá rekapitulace: do vyjednávání vstupoval jako šéf jednobarevného kabinetu, aktuálně má na stole trojkoalici, navíc s nejistým partnerem v podobě SPD, za niž se do sněmovny dostali i lidé z jiných hnutí.

O Babišových schopnostech to mnoho dobrého nevypovídá. Tohle je jednoznačně jeho prohra. A nic na tom nemění fakt, že jde o poměrně přirozený výsledek voleb, v nichž ANO získalo o něco méně mandátů, než by potřebovalo na mnohem silnější pozici pro jednání s ostatními.

Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem

Kouzlo menšinové vlády. S kým bude Babiš skutečně vládnout?

Názory

Pokud povolební vyjednávání dopadnou tak, jak si je Andrej Babiš kdysi vysnil, zhruba za tři měsíce bude Česku vládnout jednobarevná vláda hnutí ANO, které ve sněmovně dodají důvěru poslanci zvolení za SPD a Motoristy. Kouzlo jednobarevného kabinetu pak je, že Babišův tým bude moci (a zároveň muset) pro každý zákon hledat podporu u všech poslanců. A tady nastává poměrně široký prostor pro kreativitu. Jaké jsou skutečné programové shody hlavních partají?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Není to celé habaďůra?

Jenomže jednání s SPD a Motoristy může být jedna velká habaďůra. Trojkoalice je totiž ve skutečnosti Babišova noční můra. V dvojkoalici by dokázal pokračovat ve své tradiční hře – dělat cokoli, úspěchy připsat sobě, neúspěchy svést na koaličního partnera. Navíc to šlo v případě „tradiční“ (tedy přeloženo neschopné) partaje, jakou byla tehdejší ČSSD.

Tady by ale šlo o trojkoalici populistických hnutí, která již všechna stojí na moderních základech definovaných logikou sociálních sítí. A je jedna věc dostat ve volbách díky sociálním sítím nejvíc hlasů, ale úplně jiná věc je řídit zemi.

Poslanec Filip Turek
Aktualizováno

Je pravděpodobné, že budu ministrem zahraničí, uvedl Turek

Politika

Čestný prezident Motoristů Filip Turek označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí. Ještě ale nic nechce potvrzovat před uzavřením jednání s ANO a SPD. Podle předsedy Petra Macinky Motoristé vyjednávají s ANO a SPD stabilní dohodu, která by platila celé čtyři roky mandátu nově zvolené Sněmovny. Jednání jsou podle něj věcná a cítí šanci je uzavřít.

ČTK

Přečíst článek

Plán B

I proto by nebylo zase až takové překvapení, kdyby celé vyjednávání s Motoristy a SPD vyšlo do ztracena. Babiš sestaví menšinový kabinet a požádá o důvěru. A teď přichází celá řada scénářů. Možná se nakonec domluví s těmito dvěma partajemi a ty mu nakonec podporu dají. Kdyby ne, možná se domluví s některými konkrétními poslanci ve všech partajích (až na Piráty), kteří možná raději vsadí na samotné ANO než na vládu s extrémisty.

A možná Babiš naplní scénář své minulé vlády. První pokus projede a povládne v demisi. Následně se domluví s ODS nebo STAN na otevřené nebo skryté podpoře jiné vlády, která se neopře o hlasy extrémistů. Čím déle bude nejistota panovat, tím pravděpodobněji se tento plán B naplní.

Setkání Realitního Clubu
video

Havlíček: Vrátíme s ke stavebnímu zákonu Kláry Dostálové. Hlavně zrychlete povolování, volají developeři

Reality

Dostupnost bydlení v České republice je velký problém. Jak by ho měla a bude řešit nová vláda? Klíčem je zefektivnění a zjednodušení povolování, shodují se developeři a experti Realitního Clubu Newstream. A podobně to vidí i místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zlato je rekordně drahé
Aktualizováno

Zlato pokořilo metu 4000 dolarů za unci

Money

Cena zlata se poprvé dostala na rekordních více než 4000 dolarů (83 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K zájmu o zlato mimo jiné přispívá nejistota kolem financování federální vlády ve Spojených státech, ale i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, uvedla agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Související

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem

Stanislav Šulc: Strach z Ruska pokračuje a začali jsme mít rádi ženy. Jaká jsou poučení z voleb

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Boeing sesazen. Nejprodávanějším letadlem světa je Airbus A320

Airbus A320
iStock
ČTK
ČTK

Letadlo řady A320 od evropského výrobce Airbus překonalo konkurenční americký stroj Boeing 737 a stalo se nejvíce dodávaným dopravním letadlem na světě. Desítky let starý rekord Boeingu padl poté, co Airbus další z těchto strojů dodal saúdskoarabské společnosti Flynas. Počet dodaných letounů A320 od zahájení provozu v roce 1988 se tak zvýšil na 12 260.

Airbus je už největším výrobcem letadel na světě z hlediska celkového ročního počtu dodaných strojů. Prolomení rekordu na trhu s letadly s jednou uličkou završuje 40 let trvající boj mezi oběma společnostmi o podíl na trhu, uvedla agentura Reuters.

FOTOGALERIE: Unikátní letadlo Airbus A350-900

19 fotografií v galerii

Model A320 byl představen v roce 1984, v době, kdy mnozí pochybovali, zda Airbus vydrží další desetiletí po bolestivém uvedení dvou velkých modelů s dvěma uličkami. Poprvé vzlétl o tři roky později. Inženýři společnosti Airbus tehdy riskovali, když se rozhodli jako první použít u běžného dopravního letadla počítačem řízené ovládání fly-by-wire, tedy systém, který nahrazuje klasické mechanické ovládání elektronickými signály. Tato průkopnická technologie se zpočátku setkávala s odporem odborů i některých leteckých společností, později se ale stala v moderním letectví standardem. Airbus nyní rozšiřuje výrobu v USA a Číně.

Obrana mohla podle kontrolorů nakoupit rakety o stamiliony levněji

Politika

Ministerstvo obrany podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zmeškalo výhodnější nabídku na nákup raket pro protiletecké baterie. Kvůli prodlení výrobce z Izraele zvedl cenu o zhruba 400 milionů na 2,76 miliardy korun. NKÚ to uvedl v polovině září v neveřejném protokolu. Ministerstvo pochybení odmítá. Zpoždění zdůvodnilo tím, že kvůli platbám za jiné zakázky nemělo na střely peníze. Píše to server Seznam Zprávy.

ČTK

Přečíst článek

Boeing svým oblíbeným modelem 737 stanovil standard pro výrobu letadel s jednou uličkou. Letoun byl poprvé představen v 60. letech. Po smrtelných nehodách v letech 2018 a 2019 se ale výroba dostala do krize a regulační úřady ji omezily. Boeing nyní postupně obnovuje produkci, i když stále pod přísným dohledem úřadů.

Očekává se, že oba výrobci letadel představí někdy v příštím desetiletí nové modely. Na pondělní akci organizované mezinárodní organizací sdružující odborníky z oblasti financování, pronájmu a obchodování s dopravními letadly ISTAT ale oba uvedli, že v dohledné době pravděpodobně nezačnou s vývojem nového letadla, protože čekají na pokrok v technologii motorů.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme