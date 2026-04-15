Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Colt CZ vstoupil na burzu v Amsterdamu, bez dramatu. Akcie se drží blízko otevírací ceny

Profimedia
ČTK
Akcie české zbrojovky Colt CZ se nově obchodují i na burze v Amsterdamu. Firma si od duálního listingu slibuje širší okruh investorů i lepší přístup ke kapitálu.

S akciemi české zbrojovky Colt CZ se ve středu začalo obchodovat na trhu Euronext v Amsterodamu. Rozšiřují se tak možnosti jejich nákupu pro širší okruh investorů. S akciemi se už od roku 2020 obchoduje na pražské burze cenných papírů. V Amsterodamu se od konce ledna obchoduje i s akciemi jiné české zbrojovky Czechoslovak Group (CSG), která tam na rozdíl od Coltu prodala své akcie v primární veřejné nabídce (IPO).

Krátce po zahájení obchodování v Amsterodamu akcie Colt CZ vykazovaly proti otevírací ceně minimální změnu a prodávaly se za 41,40 eura za kus. Na pražské burze akcie po zahájení vykazovaly růst o 0,2 procenta na 1008 korun, ukazují burzovní statistiky.

„Vstup Colt CZ na amsterodamskou burzu nepřinesl na první pohled žádné dramatické překvapení, spíše potvrzení aktuální nálady v sektoru i realistického ocenění společnosti,“ řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Tržní kapitalizace kolem 2,6 miliardy eur, tedy 63 miliard korun, Colt podle něj řadí mezi středně velké evropské obranné hráče, kteří se snaží zviditelnit na širším kapitálovém trhu.

„Klíčové je to, že nejde o klasické IPO v pravém slova smyslu, ale o duální listing, který má firmě otevřít dveře k likvidnějšímu trhu a širší investorské základně. Pražská burza naráží na své limity, zatímco Amsterodam nabízí výrazně vyšší objemy obchodů i větší zájem institucionálního kapitálu,“ uvedl Lajsek. „V kontextu ambicí Coltu dále růst, a to nejen organicky, ale i akvizičně, jde o logický krok. Firma si tím připravuje půdu pro další kapitálové operace,“ dodal.

Další kroky: možné navýšení kapitálu

„Dokončení duálního listingu na burze Euronext Amsterdam představuje významný milník v dalším rozvoji skupiny jako veřejně obchodované společnosti,“ uvedl generální ředitel skupiny Colt CZ Radek Musil. Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha (BCPP) podle něj zůstává strategicky důležité.

Podání žádosti k duálnímu listingu na trhu v Amsterodamu schválila valná hromada firmy v minulém týdnu. Akcie se v Amsterodamu obchodují pod označením COLT. Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN) společnosti zůstává CZ0009008942, uvedla firma.

Valná hromada v minulém týdnu zároveň podle výsledků jednání zveřejněných na webu pověřila představenstvo firmy, aby do jednoho roku zvýšilo základní kapitál až o téměř 940 tisíc korun. V této souvislosti má být investičním bankám nabídnuto téměř 9,4 milionu akcií za 600 až 1500 korun za kus. Podle údajů v obchodním rejstříku nyní základní kapitál Colt CZ Group SE činí více než 6,26 milionu korun.

Aktualizováno

Aktualizováno

Aktualizováno

SpaceX - použito se svolením
Stanislav Šulc

Rok 2026 by měl patřit k nejlepším letům pro investory do akcií. Na burzu by totiž mohly vstoupit některé velmi žhavé společnosti, což by se mělo projevit i na celkových datech o IPO. Pokud se potvrdí dosavadní trendy z prvního čtvrtletí, měly by primární úpisy vynést více než 200 miliard dolarů, což se stane poprvé od rekordního roku 2021.

Ještě před čtyřmi lety se zdálo, že klasické burzy přestávají být pro část firem zajímavé. Vrcholící období levných peněz umožnilo růst mladým společnostem enormně rychle jen díky podpoře soukromého kapitálu a venture kapitálových fondů. I bez velké likvidity ze strany institucionálních a retailových investorů se firmám jako SpaceX či ByteDance podařilo vyrůst ke stamiliardovým valuacím.

To se projevilo na datech o IPO, tedy primárních úpisech akcií. Po rekordním roce 2021, kdy i díky fenoménu SPAC firmy díky vstupu na burzu upsaly nový kapitál ve výši přesahující 450 miliard dolarů, došlo k razantnímu propadu. A rok 2024 zaznamenal velmi nízkou aktivitu a firmy získaly jen 123 miliard.

Více peněz pro méně firem

Růst úroků a s tím související změna startupového prostředí ale vrátily burzu do hry. A letos by se mělo na burzu dostat hned několik zásadních firem, které vyrostly právě ve startupovém boomu uplynulé dekády.

Data poradenské společnosti EY ukazují, že aktivita rostla již vloni a letos pokračuje ještě v intenzivnější míře. Nicméně letos dochází opět k mírnému posunu, kdy sice na burzu vstupuje méně firem, ale dokážou získat více kapitálu.

První čtvrtletí to ukázalo velmi jasně. Zatímco v loni od ledna do března na burzy po celém světě vstoupilo 300 firem, letos to bylo „jen“ 232. Ale celkový upsaný kapitál za loňský první kvartál byl 30 miliard dolarů, letos to je již 41 miliard.

„Kapitál směřuje k větším, etablovaným emitentům s pevnými fundamenty a jasnou cestou k tvorbě hodnoty. V tomto prostředí může včasná příprava rozhodnout o tom, zda se podaří uskutečnit IPO, či nikoli,“ konstatuje Karim Anani z EY.

K nejzajímavějším IPO přitom patřil i vstup české zbrojní společnosti CSG na amsterdamskou burzu, což ukazuje, že se investoři zaměřují i na jiné regiony než na USA.

Globalstar

Rekordní IPO SpaceX

Více peněz pro méně firem je přitom podle Ananiho obvyklé pro období velké nejistoty na trhu. U investorů se mění přístup k riziku a obvykle se soustředí na užší skupinu emitentů s pevným finančním zázemím, prokázanou historií úspěchů a potenciálem přinést revoluci na stávající trhy. S rostoucí nejistotou se prohlubuje propast mezi těmi, kteří tuto laťku splňují, a těmi, kteří za ní zaostávají.

I proto se od letošního roku očekává, že na burzu vstoupí hned několik velmi etablovaných firem ve svých oborech. Největším IPO letošního roku by měl být úpis akcií SpaceX, kterou založil Elon Musk v roce 2002 a jež se stala klíčovým dodavatelem amerického kosmického programu.

4 fotografií v galerii

Mělo by jít o největší IPO historie, které firmu nacení na zhruba dvě miliardy dolarů. Přitom právě příběh SpaceX ukazuje, jak výrazně mohla společnost v uplynulých letech vyrůst „jen“ díky soukromému kapitálu a inovativnímu přístupu.

Dalšími dvěma IPO, o nichž se spekuluje, že by k nim mohlo dojít ještě v letošním roce, jsou OpenAI, jeden z lídrů AI revoluce, a Revolut, jež se za dekádu podařilo vyrůst v jednu z klíčových neo-bank světa.

Podle odhadů by tak letošní IPO trh mohl celkově přinést přes 200 miliard dolarů nového kapitálu, což by bylo poprvé od rekordního roku 2021.

Lukáš Kovanda: Pojízdné vraky z českých silnic nemizí

Lukáš Kovanda: Pojízdné vraky z českých silnic nemizí
iStock
Lukáš Kovanda

Rostoucí ceny paliv urychlují přechod části českých domácností k elektromobilům. Ne všichni si ale mohou změnu dovolit. Staré vraky tak z českých silnic hned tak nezmizí.

Válka na Blízkém východě netlačí nahoru jen ceny pohonných hmot, ale přepisuje i to, v čem budou Češi v následujících letech jezdit do práce. Podle dat skupiny Aures Holdings, největšího středoevropského prodejce ojetých vozů pod značkami AAA Auto a Mototechna, se jen za první čtvrtletí letošního roku prodeje ojetých aut meziročně propadly zhruba o 30 procent. Nejde přitom o to, že by Češi přestali jezdit, ale o rychlou změnu jejich preferencí pod tlakem cen na čerpacích stanicích.

Diesel ztrácí dominanci

Právě ceny paliv dnes fungují jako hlavní ekonomický signál. Podle společnosti Auto ESA zdražení nafty znamená pro běžného řidiče s nájezdem kolem 1 500 kilometrů měsíčně nárůst nákladů asi o 1 000 korun, zatímco u benzínu zhruba o 600 korun. Trh na to zareagoval rychle a podíl poptávky po dieselech se propadl pod čtyřicet procent.

Štít proti zdražující naftě

O to zajímavější je pohled na opačný konec trhu. Zájem o ojeté bateriové elektromobily meziročně vyskočil o více než padesát procent. Nejde přitom primárně o ekologii, ale o snahu snížit závislost na kolísajících cenách paliv. Elektromobil se tak pro část domácností stává způsobem, jak si stabilizovat budoucí provozní náklady. Podobný vývoj sledujeme i na Slovensku, kde poptávka po ojetých hybridech a plně elektrických vozech vzrostla o více než šedesát procent.

Vedle krátkodobého vlivu cen paliv se ale projevuje i dlouhodobější změna chování zákazníků. Data společnosti Auto ESA ukazují, že mezi lety 2020 a 2025 vzrostla průměrná cena nejprodávanějšího ojetého vozu o přibližně 95 procent. Typickým příkladem je posun od starší Škody Octavia II k novější Škodě Octavia III, jejíž prodeje vzrostly o 69 procent, zatímco starší generace klesla o více než 15 procent. Kupující dnes více řeší stáří vozu, výbavu a jeho využitelnost v dalších letech a jsou ochotni zaplatit více.

Tento posun směrem k novějším ojetinám se však odehrává v prostředí stárnoucího vozového parku. Podle dat Českého statistického úřadu přesahuje průměrné stáří osobních aut v Česku 16,5 roku, což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě. Za neuspokojivým stavem stojí především dozvuky pandemických let, nedostatek čipů i rostoucí dovoz starších aut, z nichž téměř polovina je starší než deset let.

Trh se rozděluje

Trh se tak rozděluje. Část domácností reaguje na drahá paliva nákupem novějších a úspornějších vozů, včetně elektromobilů. Zbytek si auta nechává déle nebo sahá po levnějších, často výrazně starších dovozech.

To potvrzuje i fakt, že v roce 2025 se v Česku prodalo téměř 848 tisíc ojetých vozů, tedy více než trojnásobek nových aut. Zároveň je ale patrné, že nový trh je tažen především firmami, které tvoří zhruba 74 procent registrací, zatímco soukromé osoby jen přibližně čtvrtinu.

Je však podstatné, že celková poptávka zatím výrazně neklesá, pouze mění svou strukturu. Jak uvádí Auto ESA, vyšší ceny paliv zatím nevedou k odkládání nákupu, ale ke změně rozhodování.

Ceny benzinu - ilustrační foto

Doporučujeme