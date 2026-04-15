Colt CZ vstoupil na burzu v Amsterdamu, bez dramatu. Akcie se drží blízko otevírací ceny
Akcie české zbrojovky Colt CZ se nově obchodují i na burze v Amsterdamu. Firma si od duálního listingu slibuje širší okruh investorů i lepší přístup ke kapitálu.
S akciemi české zbrojovky Colt CZ se ve středu začalo obchodovat na trhu Euronext v Amsterodamu. Rozšiřují se tak možnosti jejich nákupu pro širší okruh investorů. S akciemi se už od roku 2020 obchoduje na pražské burze cenných papírů. V Amsterodamu se od konce ledna obchoduje i s akciemi jiné české zbrojovky Czechoslovak Group (CSG), která tam na rozdíl od Coltu prodala své akcie v primární veřejné nabídce (IPO).
Krátce po zahájení obchodování v Amsterodamu akcie Colt CZ vykazovaly proti otevírací ceně minimální změnu a prodávaly se za 41,40 eura za kus. Na pražské burze akcie po zahájení vykazovaly růst o 0,2 procenta na 1008 korun, ukazují burzovní statistiky.
„Vstup Colt CZ na amsterodamskou burzu nepřinesl na první pohled žádné dramatické překvapení, spíše potvrzení aktuální nálady v sektoru i realistického ocenění společnosti,“ řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Tržní kapitalizace kolem 2,6 miliardy eur, tedy 63 miliard korun, Colt podle něj řadí mezi středně velké evropské obranné hráče, kteří se snaží zviditelnit na širším kapitálovém trhu.
„Klíčové je to, že nejde o klasické IPO v pravém slova smyslu, ale o duální listing, který má firmě otevřít dveře k likvidnějšímu trhu a širší investorské základně. Pražská burza naráží na své limity, zatímco Amsterodam nabízí výrazně vyšší objemy obchodů i větší zájem institucionálního kapitálu,“ uvedl Lajsek. „V kontextu ambicí Coltu dále růst, a to nejen organicky, ale i akvizičně, jde o logický krok. Firma si tím připravuje půdu pro další kapitálové operace,“ dodal.
Rok 2026 by měl patřit k nejlepším letům pro investory do akcií. Na burzu by totiž mohly vstoupit některé velmi žhavé společnosti, což by se mělo projevit i na celkových datech o IPO. Pokud se potvrdí dosavadní trendy z prvního čtvrtletí, měly by primární úpisy vynést více než 200 miliard dolarů, což se stane poprvé od rekordního roku 2021.
Trh IPO se probouzí. Burzu čekají velké příběhy
Rok 2026 by měl patřit k nejlepším letům pro investory do akcií. Na burzu by totiž mohly vstoupit některé velmi žhavé společnosti, což by se mělo projevit i na celkových datech o IPO. Pokud se potvrdí dosavadní trendy z prvního čtvrtletí, měly by primární úpisy vynést více než 200 miliard dolarů, což se stane poprvé od rekordního roku 2021.
Další kroky: možné navýšení kapitálu
„Dokončení duálního listingu na burze Euronext Amsterdam představuje významný milník v dalším rozvoji skupiny jako veřejně obchodované společnosti,“ uvedl generální ředitel skupiny Colt CZ Radek Musil. Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha (BCPP) podle něj zůstává strategicky důležité.
Podání žádosti k duálnímu listingu na trhu v Amsterodamu schválila valná hromada firmy v minulém týdnu. Akcie se v Amsterodamu obchodují pod označením COLT. Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN) společnosti zůstává CZ0009008942, uvedla firma.
Valná hromada v minulém týdnu zároveň podle výsledků jednání zveřejněných na webu pověřila představenstvo firmy, aby do jednoho roku zvýšilo základní kapitál až o téměř 940 tisíc korun. V této souvislosti má být investičním bankám nabídnuto téměř 9,4 milionu akcií za 600 až 1500 korun za kus. Podle údajů v obchodním rejstříku nyní základní kapitál Colt CZ Group SE činí více než 6,26 milionu korun.
Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) se na burze Euronext v Amsterodamu propadly na historické minimum a prohloubily tak pokles z posledních dní. Zatímco ještě v pátek se jejich cena dostala pod upisovací hranici 25 eur, během dnešního obchodování klesla pod 23 eur.
Akcie CSG se propadají. Investory znepokojují nové informace
Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) se na burze Euronext v Amsterodamu propadly na historické minimum a prohloubily tak pokles z posledních dní. Zatímco ještě v pátek se jejich cena dostala pod upisovací hranici 25 eur, během dnešního obchodování klesla pod 23 eur.
Zbrojařská skupina Colt CZ loni výrazně zvýšila zisk, který meziročně vyskočil téměř na dvojnásobek. Tahounem byla především munice, jejíž prodeje prudce rostly. Naopak segment zbraní se potýkal se slabší poptávkou, zejména v USA. Firma přesto plánuje další růst a vyšší dividendu pro akcionáře.
Colt CZ zdvojnásobil zisk. Tahounem je munice, zbraně slábnou
Zbrojařská skupina Colt CZ loni výrazně zvýšila zisk, který meziročně vyskočil téměř na dvojnásobek. Tahounem byla především munice, jejíž prodeje prudce rostly. Naopak segment zbraní se potýkal se slabší poptávkou, zejména v USA. Firma přesto plánuje další růst a vyšší dividendu pro akcionáře.