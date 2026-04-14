Riziko v Černobylu roste. Greenpeace varují před zhroucením sarkofágu

Ekologická organizace Greenpeace varovala před možným nekontrolovaným zhroucením vnitřního radiačního pláště v bývalé jaderné elektrárně v Černobylu na Ukrajině, které by mohlo zvýšit riziko úniku radioaktivity do životního prostředí. Informovala o tom agentura AFP.

Jaderný reaktor v Černobylu explodoval v dubnu 1986, kdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu. Tisíce obyvatel z okolí elektrárny se musely evakuovat a prakticky nad celou Evropu se rozšířil oblak radiace.

Zbytky elektrárny jsou zakryté vnitřním ocelovo-betonovým radiačním pláštěm známým jako sarkofág, který byl vybudovaný narychlo po katastrofě, a moderním, technologicky vyspělým vnějším pláštěm, známým pod zkratkou NSC (nové bezpečnostní pouzdro).

V únoru 2025 tuto ocelovou konstrukci postavenou v roce 2016 prorazil ruský dron. Ukrajina opakovaně obvinila Rusko, že od začátku invaze v roce 2022 cílí na tento objekt.

V dnes zveřejněné zprávě Greenpeace varuje, že navzdory opravám nebylo možné „plně obnovit“ izolační funkci nového krytu. „To zvyšuje riziko úniku radioaktivity do životního prostředí, zejména v případě zhroucení vnitřního pláště,“ varovala nevládní organizace na ochranu životního prostředí.

„Bylo by to katastrofální, protože uvnitř sarkofágu se nacházejí čtyři tuny vysoce radioaktivního prachu, palivových granulí a obrovské množství radioaktivity,“ citovala AFP Shauna Burnieho, odborníka na jadernou energetiku z organizace Greenpeace Ukrajina.

„A protože v tuto chvíli není možné NSC opravit, tento kryt nefunguje tak, jak byl navržený, a existuje možnost úniků radioaktivity,“ varoval Burnie.

nst

Organizace Greenpeace uvedla, že je nezbytná demontáž nestabilních částí vnitřního pláště, aby se zabránilo jejich nekontrolovanému zřícení. Jakékoli práce v areálu však brzdí zuřící válka, protože „Rusové stále odpalují rakety přes Černobyl,“ řekl Burnie. „Uplynulo už 40 let a Rusko stále fakticky vede jadernou válku proti obyvatelům Ukrajiny a Evropy,“ dodal.

„Radioaktivní částice neuznávají hranice“

Ředitel Černobylské elektrárny Serhij Tarakanov uvedl, že situace v jejím okolí je velmi nebezpečná. „Pokud raketa dopadne ne přímo na bezpečnostní kryt, ale jen 200 metrů od něj, způsobí to vnější náraz podobný zemětřesení, což zvýší riziko zřícení vnitřního pláště,“ řekl. „A jak nám ukázala katastrofa z roku 1986… radioaktivní částice neuznávají hranice,“ dodal Tarakanov.

Minulý měsíc Francie uvedla, že ochranná kopule v Černobylu bude po ruském útoku v roce 2025 vyžadovat opravy v hodnotě téměř 500 milionů eur, napsala agentura AFP.

Spotřebitelské ceny v březnu stouply meziročně o 1,9 procenta. Meziroční tempo inflace zrychlilo z únorových 1,4 procenta. Zdražily především pohonné hmoty. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který potvrdil svůj předběžný odhad. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta.

„Na vývoj spotřebitelských cen měly v březnu nejvýraznější vliv ceny pohonných hmot. Nafta se na čerpacích stanicích prodávala v průměru za 42,00 koruny za litr a benzin Natural 95 za 38,10 koruny za litr. V případě benzinu Natural 95 to byla nejvyšší hodnota od července 2024 a v případě nafty dokonce od listopadu 2022,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Ceny pohonných hmot a maziv meziročně v březnu vzrostly o 13,1 procenta po únorovém poklesu o 8,4 procenta. Zdražily také ceny stravovacích služeb o čtyři procenta a ubytovacích služeb o 6,4 procenta. Vyšší ceny se projevily také u některých alkoholických nápojů. Destiláty a likéry koupili zákazníci o 1,6 procenta dráž, pivo bylo dražší o 0,8 procenta, naopak ceny vína klesly o 1,5 procenta. Ceny tabákových výrobků vzrostly o 5,5 procenta.

Růst nájemného

„Náklady vlastnického bydlení meziročně vzrostly o 5,4 procenta, zejména v důsledku růstu cen nových nemovitostí,“ uvedla Šedivá. Za nájemné bydlení si lidé připlatili o 6,1 procenta víc, o 3,6 procenta se zvedly také ceny za drobné opravy a údržbu bydlení. Vodné zdražilo o 3,9 procenta, stočné o 3,8 procenta a teplo a teplá voda o 1,5 procenta. Podle ČSÚ meziročně klesly ceny elektřiny o 11,8 procenta a zemního plynu o 5,9 procenta.

„Na meziroční snižování celkové cenové hladiny působily v březnu po 18 měsících růstu ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje,“ uvedl úřad. Pokles zaznamenali statistici u cen ovoce, které zlevnilo o 6,9 procenta, zeleninu koupili zákazníci o 2,4 procenta levněji. Třeba brambory byly v březnu levnější o 18,9 procenta. Ceny vajec zpomalily meziroční růst na 5,6 procenta. Klesly také ceny másla o 23,2 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 19,2 procenta a vepřového masa o 7,5 procenta.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,1 procenta a ceny služeb o 4,7 procenta.

Analytici zrychlení meziroční inflace předpokládali. Zdůvodňovali to skokovým nárůstem cen nafty a benzinu, které zdražují kvůli růstu cen ropy na světových trzích v souvislosti s válečným konfliktem na Blízkém východě.

Problémová ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou projde zásadní proměnou. Město ji plánuje přestavět na desítky bytů, část z nich bude bezbariérová. Náklady radnice odhaduje na zhruba 100 milionů korun bez DPH, přičemž chce žádat o dotaci, která by mohla pokrýt asi polovinu částky. Podle náměstka primátora Jakuba Chuchlíka jde o klíčový krok ke zlepšení dostupnosti bydlení ve městě.

Devítipodlažní budova vznikla v 70. letech jako hotel, později sloužila jako ubytovna. Ve 43 malých bytech zde žilo až 200 lidí a objekt byl dlouhodobě spojován s problémy – strážníci zde zasahovali i několikrát denně a obyvatelé okolí si stěžovali na hluk a nepořádek. Město proto budovu po ročním vyjednávání odkoupilo za zhruba 46 milionů korun.

Radnice nyní připravuje rekonstrukci výškové části, kterou už bývalý vlastník vyklidil. Díky skeletové konstrukci bude možné kompletně změnit dispozice bytů. Architektonická studie počítá se vznikem 34 bytů pro zhruba 96 nájemníků – od garsonek přes byty 2 + kk až po větší jednotky 3 + kk. Deset bytů bude bezbariérových a umístěných v nižších patrech, vyšší podlaží nabídnou standardní byty, některé doplněné o balkony. Součástí projektu je i nový výtah, který zajistí plně bezbariérový přístup.

Jablonec nad Nisou, který má zhruba 46 tisíc obyvatel, spravuje téměř 800 bytů, část z nich ale kvůli špatnému stavu zůstává prázdná. Přestavba Neptunu je tak jedním z kroků, jak rozšířit nabídku dostupného bydlení. Město zároveň připravuje i další projekty – například přeměnu bývalé dětské nemocnice na byty nebo výstavbu nových domů u plánovaného dopravního terminálu, pro které bude hledat investory.

