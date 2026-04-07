Česká CSG dobývá Asii, získala rekordní zakázky na protivzdušnou obranu
Skupina CSG českého podnikatele Michala Strnada uzavřela prostřednictvím společnosti Excalibur International kontrakty na dodávky systémů protivzdušné obrany pro zákazníky v jihovýchodní Asii v hodnotě téměř 2,5 miliardy dolarů. Podle firmy jde o jeden z největších mimoevropských obchodních úspěchů v její historii i v novodobé historii Česka.
Zakázky zahrnují dodávky kompletních baterií vícevrstvých systémů protivzdušné obrany různého dosahu, které budou využívat podvozky Tatra. Součástí kontraktů je také široký balík doprovodných služeb, včetně výcviku personálu, logistické podpory, dodávek náhradních dílů i budování infrastruktury. Excalibur International zajistí rovněž exportní financování, čímž zákazníkům nabídne komplexní řešení na klíč. Realizace projektů je plánována v horizontu čtyř až pěti let.
Úspěch pro český obranný průmysl
Podle společnosti představují nové kontrakty nejen obchodní úspěch, ale také potvrzení rostoucího významu českého obranného průmyslu na globálním trhu. „Excalibur International vystupuje v rámci skupiny CSG mimo jiné jako společnost zaměřená na komplexní systémy PVO. Tyto nové zakázky v regionu Asie potvrzují důvěru našich partnerů a navazují na aktuálně probíhající dodávky těchto systémů,“ uvedl CEO Excalibur International Miloš Šivara.
Průmyslově-technologická skupina CSG získává podíl 49 procent ve společnosti Hirtenberger Defence Systems (HDS) od maďarské skupiny 4iG. Akvizice znamená rozšíření portfolia skupiny v oblasti minometné munice a systémů a zároveň posílení výrobních kapacit v Evropě. Jde také o první investici CSG v Rakousku.
Průmyslově-technologická skupina CSG získává podíl 49 procent ve společnosti Hirtenberger Defence Systems (HDS) od maďarské skupiny 4iG. Akvizice znamená rozšíření portfolia skupiny v oblasti minometné munice a systémů a zároveň posílení výrobních kapacit v Evropě. Jde také o první investici CSG v Rakousku.
Na aktuální úspěch navazují i dřívější kontrakty skupiny v regionu. CSG v minulých letech realizovala například projekt MRAD na dodávky systému protivzdušné obrany středního doletu pro zákazníka v jihovýchodní Asii. Letos skupina uzavřela také kontrakty na dodávky obrněných vozidel Patriot prostřednictvím společnosti Excalibur Army a koncem loňského roku získala zakázku na dodávky malorážové munice, kterou zajistí podniky divize CSG Ammo+.
CSG zároveň v posledních letech výrazně rozšiřuje aktivity v oblasti systémů protivzdušné obrany a radarových technologií. Součástí portfolia jsou i řešení zaměřená na detekci bezpilotních prostředků, která reagují na měnící se charakter současných konfliktů. Tento trend se promítá i do aktuálních zakázek na vícevrstvé systémy protivzdušné obrany pro zákazníky v jihovýchodní Asii.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.