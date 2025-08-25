Stát se opět pokouší prodat barokní zámek Bezdružice, může stát méně než byt v centru Prahy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který už třikrát neuspěl s prodejem barokního zámku Bezdružice na Tachovsku, jej opět nabídl ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí nejméně za 52 milionů korun. Zájemci se mohou přihlásit do 20. října do 23:59, dokdy musí složit pětimilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 22. října do 10:00. Součástí památky, mezi jejímiž majiteli byl také slavný renesanční šlechtic a cestovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, je dvouhektarový lesopark.
Do minulé aukce se stejnou minimální cenou se v polovině července nikdo nepřihlásil.
První dražba zámku s minimální cenou 60 milionů korun se měla konat letos 10. a 11. února. Kauci také nikdo nesložil, stejně tak při druhém pokusu majetkového úřadu o aukci v dubnu za cenu 54 milionů korun.
Nejnižší podání, tedy příhoz, musí být teď nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny - 52 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit nejméně o 30 tisíc korun. ÚZSVM vyhlásil prohlídky na dny 16. září a 7. října od 10:00 do 12:00.
Zámek Bezdružice, který je kulturní památkou, získal podle ÚZSVM stát loni po rozhodnutí soudu po odsouzeném, který se dopustil rozsáhlé trestné činnosti. Před více než deseti lety koupil zámek podnikatel Jiří Kubíček, který tam měl velkou sbírku vycpaných zvířat. V červnu 2022 byl odsouzen k osmi letům vězení za podvedení téměř 8000 investorů, jimž podle rozsudku způsobil škodu 2,25 miliardy korun. Policisté mu obstavili majetek. Zámek je teď z většiny vyklizený. Stát ho převzal loni o prázdninách a musí ho do dvou let prodat. Výnos z prodeje areálu převede úřad na speciální účet ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů.
Zámek stojí na místě středověkého hradu ze 13. století. Současnou podobu získal v 18. století. V 19. století se přeměnil na kanceláře, od 50. let minulého století sloužil jako rekreační zařízení ČKD Praha. V letech 1999 až 2004 podstoupil velkou rekonstrukci a otevřel se i veřejnosti. V roce 2014 vznikly v zámku pokoje, restaurace, vinárna a malé wellness. Část památky byla uzpůsobena pro prohlídky.
Podle starosty Bezdružic Lumíra Kadlece (SNK) zámek není v katastrofálním stavu, ale bude potřebovat opravu. Město s necelou tisícovkou obyvatel by podle něj uvítalo, kdyby areál někdo s dobrým záměrem koupil a oživil třeba jako relaxační centrum s restaurací na terase a výhledem na Bezdružice.
