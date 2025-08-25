Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Stát se opět pokouší prodat barokní zámek Bezdružice, může stát méně než byt v centru Prahy

Stát se opět pokouší prodat barokní zámek Bezdružice, může stát méně než byt v centru Prahy

ÚZSVM nabízí počtvrté k prodeji barokní zámek Bezdružice
ČTK
ČTK
ČTK

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který už třikrát neuspěl s prodejem barokního zámku Bezdružice na Tachovsku, jej opět nabídl ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí nejméně za 52 milionů korun. Zájemci se mohou přihlásit do 20. října do 23:59, dokdy musí složit pětimilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 22. října do 10:00. Součástí památky, mezi jejímiž majiteli byl také slavný renesanční šlechtic a cestovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, je dvouhektarový lesopark.

Do minulé aukce se stejnou minimální cenou se v polovině července nikdo nepřihlásil.

První dražba zámku s minimální cenou 60 milionů korun se měla konat letos 10. a 11. února. Kauci také nikdo nesložil, stejně tak při druhém pokusu majetkového úřadu o aukci v dubnu za cenu 54 milionů korun.

5 fotografií v galerii

Nejnižší podání, tedy příhoz, musí být teď nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny - 52 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit nejméně o 30 tisíc korun. ÚZSVM vyhlásil prohlídky na dny 16. září a 7. října od 10:00 do 12:00.

Zámek Bezdružice, který je kulturní památkou, získal podle ÚZSVM stát loni po rozhodnutí soudu po odsouzeném, který se dopustil rozsáhlé trestné činnosti. Před více než deseti lety koupil zámek podnikatel Jiří Kubíček, který tam měl velkou sbírku vycpaných zvířat. V červnu 2022 byl odsouzen k osmi letům vězení za podvedení téměř 8000 investorů, jimž podle rozsudku způsobil škodu 2,25 miliardy korun. Policisté mu obstavili majetek. Zámek je teď z většiny vyklizený. Stát ho převzal loni o prázdninách a musí ho do dvou let prodat. Výnos z prodeje areálu převede úřad na speciální účet ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů.

Zámek Štiřín

Dalibor Martínek: Neuvěřitelný příběh zámku Štiřín. Končí osmá aukce, další už nebude

Reality

Zámek Štiřín, který leží dvacet kilometrů jižně od Prahy, v devadesátých letech využívali poslanci jako rekreační sídlo. Ceny tam byly nízké, provoz dotoval stát. Poslední rok se stát toto pozdně barokní sídlo snaží prodat v elektronické aukci. Vloni v září začala první aukce za vyvolávací cenu 3,4 miliardy korun. Nikdo se nepřihlásil. Tento týden končí osmý a poslední pokus o prodej, vyvolávací cena je už jen 796 milionů korun.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Zámek stojí na místě středověkého hradu ze 13. století. Současnou podobu získal v 18. století. V 19. století se přeměnil na kanceláře, od 50. let minulého století sloužil jako rekreační zařízení ČKD Praha. V letech 1999 až 2004 podstoupil velkou rekonstrukci a otevřel se i veřejnosti. V roce 2014 vznikly v zámku pokoje, restaurace, vinárna a malé wellness. Část památky byla uzpůsobena pro prohlídky.

Podle starosty Bezdružic Lumíra Kadlece (SNK) zámek není v katastrofálním stavu, ale bude potřebovat opravu. Město s necelou tisícovkou obyvatel by podle něj uvítalo, kdyby areál někdo s dobrým záměrem koupil a oživil třeba jako relaxační centrum s restaurací na terase a výhledem na Bezdružice.

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Zámek Zelená Hora z filmu Černí baroni je na prodej

Zámek Zelená Hora, známý díky románu a filmu Černí baroni, je na prodej
JJ Reality, užito se svolením
ČTK
ČTK

Zámek Zelená Hora u Nepomuku na Plzeňsku, známý díky románu a filmu Černí baroni, chce jeho vlastník - vesnička Klášter na Plzeňsku, prodat. Objevil se v nabídce plzeňské realitní kanceláře JJ Reality, cena není uvedena. V pátek od 19:00 do 21:00 uspořádá obec v prostorách památkově chráněného komplexu setkání obyvatel s diskuzí na téma prodeje a jeho využití, která bude streamovaná pro veřejnost, informovala koordinátorka akce Miroslava Brožová.

„Majitel zámku, obec Klášter, zveřejnil záměr prodat zámek v březnu,“ uvedla. V pátek ve 14:00 se letos poprvé otevře veřejnosti zdarma. „Lidé mohou podívat do celého areálu - purkrabství, sklepení, přízemí zámku, zahrady i kostela a od 15:00 přijít na besedu s hercem z filmu Černí baroni - Václavem Vydrou,“ řeka Brožová. Součástí vítání jara budou výstavy, koncerty, program pro děti a 70 stánků s řemesly a občerstvením. O víkendu program pokračuje za 150 korun na dva dny, a to bubenickou show Probuzením Zelenohorského draka, komentovanými prohlídkami s bílou paní, vystoupením kouzelníka, žongléře, divadly, koncerty, přednáškami historiků a besedou s hercem Jiřím Schmitzerem.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si zámek Zelená Hora

Zámek Zelená Hora, známý díky románu a filmu Černí baroni, je na prodej Zámek Zelená Hora, známý díky románu a filmu Černí baroni, je na prodej Zámek Zelená Hora, známý díky románu a filmu Černí baroni, je na prodej 27 fotografií v galerii

Zámecký areál na 4,5hektarovém pozemku patří od roku 1992 nedaleké obci Klášter s 230 obyvateli, která nemá dost peněz na jeho opravu a provoz. „Součástí je purkrabství, konírna, bašta u vstupní brány a nedávno zrenovovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie. Celý areál je pečlivě udržovaný," uvádí web realitní kanceláře. K zámku patří přístupová cesta a parkoviště se 40 místy. Ať už máte v plánu zámek proměnit na luxusní hotel, wellness centrum či jiný podnikatelský projekt, jeho potenciál je neomezený, je na webu JJ Reality. Nabídkovou cenu kancelář neuvedla s tím, že ji sdělí zájemcům o koupi, kteří se mohou hlásit do 30. dubna.

Ještě předloni chtěly Plzeňský kraj, Ústav pro studium totalitních režimů, Post Bellum - Paměť národa, Matice Jana Nepomuckého, obec a město Nepomuk získat na obnovu památky stovky milionů korun a přeměnit ji na místo, které bude vypovídat například o komunistické totalitě, perzekucích církví či pomocných technických praporech. Památka by se měla postupně stát klenotem turistické nabídky v regionu, řekl v srpnu 2023 krajský radní Libor Picka (STAN). Kraj dal tehdy obci 1,5 milionu korun na základní stavební, historické a technické průzkumy areálu. Zámek z 15. století, přestavěný Šternberky v letech 1669 a 1696, má podle Picky mimořádný význam v historii a kultuře českého státu.

Dům u Hybernů

Dům U Hybernů má nového vlastníka. Kulturní skvost v centru Prahy koupil za 447 milionů

Reality

Aukce pražského domu U Hybernů má vítěze, nabídl za nemovitost vyvolávací cenu 447 milionů korun. Uvedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který dražbu vypsal.

ČTK

Přečíst článek

Národní dům na Vinohradech

Národní dům na Vinohradech je na prodej. Za kolik ho stát posílá do dražby?

Reality

Pokud bude aukce úspěšná, může to být jeden z nejvýnosnějších prodejů majetkového úřadu. Zatím nejvyšší částku, 790 milionů korun, získal stát z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze.

ČTK

Přečíst článek

Hodinky PRIM Tycho Brahe KOSMOS 01

Proletěly se ve vesmíru. Teď aukce primek Tycho Brahe Kosmos pomůže opravě hvězdárny

Enjoy

Grafika na hodinkách zobrazuje polohu hvězd v roce 1949, kdy byla založena československá hodinářská tradice.

ČTK

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

ÚZSVM nabízí počtvrté k prodeji barokní zámek Bezdružice

Stát se opět pokouší prodat barokní zámek Bezdružice, může stát méně než byt v centru Prahy

Reality

ČTK

Přečíst článek

Zámek Protivín zachrání královské peníze z Asie

Zámek Protivín
ČTK
ČTK, vku

Zchátralý zámek Protivín, který svého času patřil i Karlu IV., zachraňují peníze z Asie.

Malajský královský fond koupil zámek Protivín i s přilehlým parkem. Památku chce do roku 2023 zrenovovat, investice bude zhruba půl miliardy korun. Zámek se stane ubytovacím, vzdělávacím a reprezentativním prostorem majitelů, vznikne tu i hotel. Zámek, který svého času patřil i Karlu IV., se zapojí do investičního programu The Royal Capital Club, jejž založili členové aristokratických rodin včetně královských z východní Asie a další investoři. Část areálu chtějí majitelé zpřístupnit, uvedly zástupkyně investora.

Zámek v Protivíně na Písecku na snímku pořízeném 3. září 2021. Zámek i s přilehlým parkem koupil malajský královský fond. Památku chce zrenovovat, investice bude zhruba půl miliardy korun. Půda zámku v Protivíně na Písecku ve štítu ukrývá masivní hodiny. 10 fotografií v galerii

Novým majitelem je mezinárodní investiční skupina IC Group, která je byznysovým poradcem fondu. Zámek koupila za 100 milionů korun. Otevřít ho chce v první polovině příštího roku. „Vybírali jsme z mnoha objektů v celé ČR. Primárně jsme hledali stavbu typickou pro českou zemi s historií a napojením na významné české panovníky a rody. Důležitým argumentem bylo i vydané stavební povolení,” řekla architektka projektu Věra Nagyová z Ateliéru Arch.IC.

Stavební práce na českém zastoupení mezinárodního investičního projektu The Orb jsou rozdělené do více fází. Areál bude obklopený anglickým parkem, ožijí i historické sklepy s valenými klenbami. Zámek se připojí k plánovaným 12 sídlům The Royal Capital Clubu po světě. Protivín je pilotní projekt, řekla za investora Hana Tůmová.

Jeden z projektů Davida Krause

Průhledná školka i továrna z betonu: To jsou díla nejlepších českých architektů

Enjoy

Do užšího výběru ocenění Architekt roku se dostali architekti Petr Janda, Petr Stolín, David Kraus a studio Kuba&Pilař architekti. Vítěze soutěže vyhlásí odborná porota 21. září.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Vlastník projednává záměr s památkáři. Rekonstrukce z roku 1985 počítala se školou v přírodě. „Po revoluci střídal zámek majitele, 30 let se hledalo nové využití. Teď to snad vypadá, že investor svůj záměr vybudovat hotelový resort dotáhne do konce. Výhodou je, že projekt z roku 1985 byl rozpracovaný do té míry, že k žádným škodám v interiéru dojít nemůže. Jsou tam téměř kompletně otlučené omítky, zesílené stropní konstrukce,” řekl ředitel českobudějovických památkářů Daniel Šnejd.

Jádro památky tvoří gotický, původně královský hrad. Přestavoval se za renesance i baroka. Dochovaly se dva rokokové pokoje, pokoj kněžny a sál s krbem. K zámku patří i víc než sedmihektarová zahrada.

„V renovaci jsme začali samotným zámkem, čímž stavíme srdce celého areálu a okolí. Jedním z nově pojatých prvků bude atrium,” řekla Nagyová. Změní se i barva fasády: vlastník se chce vrátit k odkazu architekta Domenica Martinelliho, který se podílel i na fasádách domů v Českém Krumlově.

Dům v Jeseníkách.

Z paneláku do hornatých Sudet. Dům v Jeseníkách soutěží o prestižní cenu

Enjoy

Dům pro rodiče, tak se jmenuje projekt ateliéru TŘI.ČTRNÁCT architekti (Ondřej Palenčar), který se dostal do užšího výběru mezinárodní odborné poroty České ceny za architekturu.

pej

Přečíst článek

Protivínský starosta Jaromír Hlaváč (ODS) věří, že do města s necelými 5000 obyvateli zamíří víc turistů. „Zámek byl mnoho let zavřený. To, že se opraví na sídlo včetně ubytování, má pro nás nedozírné plusové body. Budeme mít po dlouhé době možnost ubytování, což chybělo. Do Protivína přijede ročně asi 110 tisíc lidí, ale všichni nám odjeli a ekonomický koláč odvezli jinam. Teď zde budou moci turisté přespat,” řekl Hlaváč.

Zámek patřil Lucemburkům i Pernštejnům, od roku 1710 do roku 1948 rodu Schwarzenbergů. Za první republiky v něm byl i hotel pro letní hosty, Eduard Bass tam psal román Cirkus Humberto. Od roku 1963 je kulturní památkou. Zámek se od roku 1988 nevyužíval.

>>>>>>Zajímají vás výjimečné přestavby? Čtěte zde<<<<<<

Rodinný dům ve Zlíně navrhl architekt Petr Janda.

Jako skleněný šrapnel. Dům ve Zlíně bojuje o Českou cenu za architekturu

Enjoy

Rodinný dům ve Zlíně, který navrhl architekt Petr Janda, je jedním ze 30 projektů nominovaných do užšího finále České ceny za architekturu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Nejenom nový stadion. Manchester United má nové zázemí. I tuzemské fotbalisty čekají miliardové investice

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Rodinný dům v Polance nad Odrou si pro sebe postavili architekti. Cena? Tři miliony korun.

Jednoduchý a účelný, chválí odborníci dům u Ostravy. Architekti si ho navrhli pro sebe. Na kolik je vyšel?

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Rekonstrukce domu ze 70. let v Plzni

OBRAZEM: Rodinný domek v Plzni ze 70. let přetvořili architekti na zmenšeninu Tugendhatu

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme