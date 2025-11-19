Prokletí zámku Veleslavín. Nikdo ho nechce

Nový magazín právě vychází!

Stát prodává zámecký areál Veleslavín.
Stát se již podeváté pokouší v aukci najít kupce pro zámek Veleslavín. Vyvolávací cenu snížil na 249 milionů korun.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se dnes podeváté pokusí prodat pražský zámek Veleslavín. Elektronická aukce začíná v 10:00 a vyvolávací cenu stanovil majetkový úřad na 249 milionů korun. Požadovaná cena za nemovitost je tak už méně než poloviční ve srovnání s prvním pokusem o prodej z loňského listopadu, kdy vyvolávací cena v aukci byla 580 milionů korun.

Aby aukce byla úspěšná, musí v ní padnout přinejmenším jeden příhoz ve výši vyvolávací ceny. Následně je možné přihazovat po nejméně 50 tisících korunách. Hlavní město Praha i městská část Praha 6 budou mít možnost v případě zájmu dorovnat nejvyšší podanou nabídku z dražby. V předchozích osmi aukcích nikdo žádnou nabídku ceny nepodal.

Pokusy o směnu selhaly

Majetkový úřad v minulosti navrhoval zařadit zámek Veleslavín do výměny nemovitostí mezi Prahou a státem, ze které ale nakonec sešlo. Žádost hlavního města o bezplatný převod majetkový úřad odmítl. Možnost odkupu nemovitosti za vyvolávací cenu magistrát i městská část v minulosti odmítly, označovaly ji za příliš vysokou. Šestá městská část má v současné době areál zámku v bezplatné výpůjčce.

Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.

Reality

Pražský zámek Veleslavín se nepodařilo prodat ani na osmý pokus. Do elektronické aukce se sice přihlásil jeden zájemce, ve stanoveném termínu ale neučinil žádný příhoz, vyplývá z aukčního webu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v tiskové zprávě uvedl, že nyní vyhodnotí další postup. Zámek se nepodařilo prodat, přestože majetkový úřad za posledních deset měsíců snížil vyvolávací cenu na 296 milionů korun z původně požadovaných 580 milionů korun.

ČTK

