Cizinci utrácejí třikrát víc než Češi. Turistika v ČR zažívá i díky videohře Kingdom Come renesanci
Boom v návštěvnosti zaznamenávají místa zachycená ve videohře Kingdom Come: Deliverance II, jako je Suchdol u Kutné Hory či hrad Trosky.
Cestovní ruch, kdysi těžce zasažený covidem, hlásí comeback. V roce 2023 vytvořil přidanou hodnotu 161 miliard korun, což je skoro o pětinu víc než rok předtím. Překonal i předcovidovou úroveň, a to o více než jedenáct procent. Podíl cestovního ruchu na celkové ekonomice ale zatím nedosáhl hodnot z roku 2019, tehdy byl jeho vliv na HDP o něco silnější.
Největším tahounem oživení je tradičně Praha. Sama generuje více než třetinu přidané hodnoty turistiky v Česku a zaměstnává zhruba šedesát tisíc lidí v tomto odvětví. Silné postavení si drží také Jihomoravský a Středočeský kraj. Specifickou roli hraje Karlovarský kraj, kde cestovní ruch tvoří nejvyšší podíl na regionální ekonomice, zejména díky lázeňství a wellness službám.
Čísla také ukazují, že zahraniční turisté mají výrazně větší ekonomický efekt než domácí. Cizinec v Česku utratí průměrně zhruba 1300 korun denně, zatímco český turista na domácí dovolené jen něco přes 400 korun. Jenže zatímco zahraničních hostů přijelo v roce 2023 téměř 34 milionů, Češi podnikli přes 75 milionů cest po vlastní zemi. A právě tato „domácí kotva“ dává celému odvětví stabilitu.
Videohra proměnila turistickou mapu
Vidět je to i na návštěvnosti konkrétních míst. Pražský hrad si v roce 2024 udržel status nejnavštěvovanější památky s téměř 2,6 milionu příchozích, lanovku na Petřín využilo 1,5 milionu lidí a pražská zoo přilákala téměř 1,4 milionu návštěvníků. Regiony přitom nabízejí čím dál pestřejší konkurenci: vodní areály ve středních Čechách a na jižní Moravě, plzeňský pivovar nebo Safari Park ve Dvoře Králové.
Významným fenoménem posledního roku se stala i videohra Kingdom Come: Deliverance II, která nečekaně proměnila turistickou mapu Česka. Místa jako Kutná Hora, Suchdol u Kutné Hory či hrad Trosky zaznamenala skokové nárůsty návštěvnosti, především u mladých lidí do pětadvaceti let. Jen Suchdol přilákal v dubnu o 45 procent více návštěvníků než o rok dříve. Popkultura tak začala formovat turistické toky s větší razancí, než by dokázala většina tradičních kampaní.
Stát sází na to, že turistika bude patřit k pilířům ekonomiky i v příštích letech. Další fáze takzvaného Akčního plánu ke Strategii rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021–2030 má posílit regiony a udržet dynamiku, kterou cestovní ruch nabral.
Cestovní ruch tak znovu ukazuje, že není jen doplňkem české ekonomiky, ale její důležitou součástí.
O budoucnosti turistického byznysu rozhodují ženy, přičemž jejich vliv stále roste. Více cestují, vybírají destinace a častěji než muži se nebojí vyrazit na výlet na vlastní pěst. Přesto odvětví v mnohém stále neodpovídá jejich představám a často o něm rozhodují muži. Odvětví by se na tuto situaci mělo adaptovat, i pro vlastní dobro.
Chcete být úspěšní v turistickém ruchu? Zaměřte se na ženy. Cestování se stává jejich doménou
Enjoy
O budoucnosti turistického byznysu rozhodují ženy, přičemž jejich vliv stále roste. Více cestují, vybírají destinace a častěji než muži se nebojí vyrazit na výlet na vlastní pěst. Přesto odvětví v mnohém stále neodpovídá jejich představám a často o něm rozhodují muži. Odvětví by se na tuto situaci mělo adaptovat, i pro vlastní dobro.
Užívejte a respektujte Prahu, tak zní jedno z hesel nové kampaně, kterou organizace Prague City Tourism (PCT) láká do české metropole turisty. A to jak české, tak i ty zahraniční.
Dodržujte noční klid a nepijte alkohol na veřejných místech. Praha spustila novou turistickou kampaň
Enjoy
Užívejte a respektujte Prahu, tak zní jedno z hesel nové kampaně, kterou organizace Prague City Tourism (PCT) láká do české metropole turisty. A to jak české, tak i ty zahraniční.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.