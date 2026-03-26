newstream.cz Money Ivana Pečinková: Blokáda Hormuzu ohrožuje váš příští iPhone i sledování Netflixu

Ivana Pečinková: Blokáda Hormuzu ohrožuje váš příští iPhone i sledování Netflixu

Ivana Pečinková

Když se dnes mluví o hrozbě uzavření Hormuzského průlivu, diskuse se obvykle omezuje na cenu ropy a benzinu. Skutečná „černá labuť“ globální ekonomiky ale nepáchne benzinem, nýbrž sírou. Bez ní si totiž nekoupíte nový telefon ani pračku, ledničku, troubu či televizi.

Pohled do aktuálních obchodních statistik OEC (Observatory of Economic Complexity) odhaluje geopolitický uzel, který by měl strašit každého nákupčího v technologickém sektoru. Státy v bezprostřední blízkosti průlivu – Spojené arabské emiráty, Katar, Saúdská Arábie a Kuvajt – ovládají polovinu světového exportu surové síry. Tato surovina není jen základem pro výrobu hnojiv, která sytí planetu. Je to strategická surovina pro dnešní a zítřejší digitální věk. Neviditelným způsobem vstupuje do výroby všeho, co není s trochou nadsázky z doby kamenné.

Koupel digitálního světa

Aby se z kusu křemíku stal procesor ve vašem telefonu nebo řídicí jednotka v automobilu, musí projít stovkami lázní v tzv. ultra-čisté kyselině sírové. Ta slouží k dokonalému odstranění organických nečistot a fotorezistů v prostorách, kde se čipy vyrábějí.

Proto asijští tygři, jako Čína, Jižní Korea a Tchaj-wan dovážejí miliony tun surové síry z Perského zálivu, aby ji posléze ve svých specializovaných chemičkách transformovali na onu ultra čistou kyselinu. Blokáda Hormuzského průlivu tak neznamená jen drahý benzín, ale také uzavření „sirného kohoutku“ pro Asii. Přičemž bez stabilních dodávek síry se linky v TSMC, největšího výrobce čipů a polovodičů na světě, nezpomalí. Ony se zastaví. Stejně jako v Samsung Electronics, světové dvojce.

Evropa sice přímo ze Zálivu síru pro své technologie téměř nedováží, a tak se tento nerost v našich tabulkách strategických rizik často neobjevuje. Jsme však stoprocentně závislí na finálním produktu – čipech a polovodičích.

Přerušení dopravy v Hormuzu hrozí řetězovou reakcí: Čína přijde o 40 procent vstupů síry, cena kyseliny na světových trzích vystřelí do nebes a asijští výrobci čipů začnou upřednostňovat vlastní domácí trhy. Evropský automobilový průmysl, který se stále vzpamatovává z post-covidových šoků, by se mohl vrátit do situace, kterou jsme před pár lety nazývali čipovou krizí. Automobilky si pronajímaly volné plochy, aby na nich mohly umístit rozdělaná auta. Třeba kvůli jednomu jedinému chybějícímu čipu.

Názory

Poučení ze „sirné krize“

Poučení z covidu a rozbití nadnárodních dodavatelských řetězců Evropu poučilo a dnešním trendem je vedle deglobalizace také intenzivnější de-risking. Nemůžeme ale mluvit o technologické suverenitě Evropy, pokud budeme ignorovat základní chemii na začátku výrobního řetězce. Síra ze Zálivu je připomínkou, že globální ekonomika je propojena neviditelnými nitkami, které nekončí u energetických surovin.  

Růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,9 procenta z tempa 3,3 procenta loni. Ve svém výhledu to předpověděla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Odhad letošního růstu v eurozóně snížila na 0,8 procenta, hospodářskou aktivitu v zemích používajících euro podle ní zbrzdí vyšší náklady na energie. V prosinci OECD letošní růst v eurozóně odhadovala na 1,2 procenta. Odhad růstu ve Spojených státech organizace naopak zlepšila, a to na 2,0 procenta z dosud předpokládaných 1,7 procenta.

Prognózu letošního růstu světové ekonomiky OECD ponechala na stejné úrovni jako v prosincovém výhledu. Upozornila však, že odolnost globálního hospodářství prověří nynější konflikt na Blízkém východě, jehož další vývoj zůstává nejistý.

Současný konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl k prudkému růstu cen energetických produktů na světových trzích. Ochromil totiž lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a plynu.

„Rozsah a délka trvání konfliktu jsou velmi nejisté,“ uvedla OECD. „Delší období vyšších cen energií však výrazně zvýší náklady podniků a inflaci spotřebitelských cen, což bude mít negativní dopady na hospodářský růst,“ dodala.

V příštím roce očekává OECD jen mírné zrychlení růstu světové ekonomiky, a to na tři procenta. V eurozóně by měl růst zrychlit na 1,2 procenta, zatímco v USA počítá OECD se zpomalením tempa růstu, a to na 1,7 procenta. Odhad letošního růstu čínské ekonomiky dnes OECD ponechala na 4,4 procenta. V příštím roce nadále očekává zpomalení na 4,3 procenta.

Odhad letošního růstu ruské ekonomiky OECD zvýšila o desetinu procentního bodu na 0,6 procenta. Hospodářský růst v Rusku by měl nicméně i podle nové prognózy zpomalit z loňského jednoho procenta. V příštím roce očekává OECD zrychlení růstu ruské ekonomiky na 0,8 procenta.

I lidé, kteří nejsou napojeni na finanční trh, si uvědomují, jak důležitý je Perský záliv pro trh s uhlovodíky. Ten stále hraje částečnou nebo přímou roli ve většině dodavatelských řetězců nezbytných pro fungování ekonomiky.

Účastníci trhu se zaměřením na komodity a s povědomím o méně zjevných vazbách také vědí, že Hormuzský průliv je úzkým hrdlem, které má mimořádný význam pro specializovanější druhy paliv, jako je letecké palivo, ale například i pro hliník.

Tím však výčet surovin a zboží, u nichž velká část globálních dodávek prochází Hormuzským průlivem, nekončí. Často jde o nenápadné položky, které jsou přesto naprosto zásadní pro fungování celých průmyslových odvětví i sektorů ekonomiky.

Hnojiva a logistika

Země Perského zálivu (GCC) se podílejí na 30–40 procenty světové produkce močoviny a amoniaku. Tyto chemikálie jsou velmi důležité v mnoha odvětvích, ale jedním z jejich nejvýznamnějších využití jsou hnojiva. Hlavními producenty těchto látek jsou především Rusko, Polsko a země Perského zálivu.

Klíčový rozdíl však spočívá v tom, že Rusko i země GCC jsou zcela soběstačné, pokud jde o zemní plyn, který je pro výrobu těchto produktů nezbytný. Polsko je naopak odkázáno na dováženou surovinu. Močovina je také hlavní složkou takzvaných selektivních katalytických redukčních činidel, běžně známých jako „AdBlue“. Tato přísada do paliva je zásadní pro silniční dopravu v Evropské unii.

Zemní plyn a jeho polotovary nejsou jediným exportním zbožím ze Zálivu, které je klíčové pro výrobu hnojiv. Nejjednodušší způsob, jak získat síru v průmyslovém množství, je odsíření fosilních paliv. V důsledku toho samotná Saúdská Arábie představuje více než 70 procent světového exportu síry.

Síra však není důležitá jen pro výrobu hnojiv. Využívá se například také při výrobě mnoha farmaceutických produktů. Z hlediska objemu je nejběžnějším využitím síry výroba kyseliny sírové, která se používá v hutnictví a těžbě. Použití kyseliny sírové je klíčové při těžbě a zpracování mimo jiné mědi, kobaltu a celé řady kovů vzácných zemin.

Sádrovec

Růst cen by mohl v delším horizontu zasáhnout i stavebnictví. Omán, Írán a Saúdská Arábie patří mezi přední producenty sádrovce, který je nezbytný pro řadu výrobků běžně používaných v montážním a stavebním průmyslu.

Produkce, těžba a export sádrovce nejsou v zemích GCC tak koncentrované jako u jiných komodit, ale zpoždění a nedostatek mohou stačit k tomu, aby ovlivnily širší trh s touto surovinou.

Zlato

V regionu se nachází řada zlatých dolů, jejich vliv je však omezený. Oblast Perského zálivu je především významným centrem pro zpracování, rafinaci a obchod s drahými kovy. Spojené arabské emiráty jsou druhým největším exportérem zlata na světě. Samotná těžba v regionu má na globální nabídku zlata jen okrajový dopad, ale výraznější narušení toků drahých kovů se v době takto vysoké volatility trhu může projevit prudkými cenovými pohyby.

Helium

Produkce helia je soustředěna téměř výhradně ve Spojených státech, Rusku a Kataru. Důvodem je, že průmyslová výroba helia je úzce spojena se zemním plynem.

Helium je prvek, který se v exportních statistikách podle objemu, a často ani podle hodnoty, snadno přehlédne. Přesto jde o klíčový článek mnoha úzce specializovaných, ale velmi důležitých technologických procesů. Helium je potřeba mimo jiné pro přístroje MRI, výrobu polovodičů, přesnou výrobu a letecký i kosmický průmysl.

Stabilní přísun této suroviny je nezbytný také pro mnoho výzkumných institucí, jejichž vybavení může být bez nepřetržitých dodávek poškozeno. Perský záliv dodává do světa přibližně 30 procent celkové globální nabídky helia. Jak vidíme, Perský záliv není jen synonymem pro ropu a zemní plyn. Tato oblast je klíčovým pilířem globální ekonomiky v mnoha dalších odvětvích.

Jakékoli narušení průchodnosti Hormuzského průlivu či destabilizace zemí Perského zálivu neznamená pouze zdražení pohonných hmot na čerpacích stanicích. Dopady se mohou šířily napříč celým průmyslovým spektrem. V době, kdy geopolitická rizika v regionu zůstávají zvýšená, je proto nezbytné, aby investoři, průmysloví hráči i tvůrci hospodářské politiky sledovali dění v Zálivu s mnohem širší optikou, než jakou nabízí pouhý pohled na cenu barelu ropy.

