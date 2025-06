Jak zažít Gruzii v českém hotelu hned u moře

Češi rádi mluví na dovolené česky. Na to sází hotelová skupina Czech Inn, která provozuje pětihvězdičkový hotel u moře nedaleko gruzínského Batumi. Pobytovou dovolenou v exotičtější destinaci si tak mohou pohodlně dopřát i běžní dovolenkáři.

Gruzie je už relativně dlouho cílem individuálních turistů, co jezdí za zážitky a dobrodružstvím. Nabízí nádherné přírodní scenérie a jako mnoha tisíciletá civilizace také řadu památek, u nichž se zatím ještě netísní davy návštěvníků. Hotelová skupina Jaroslava Svobody Czech Inn tam nyní vozí i méně dobrodružné cestovatele, do jejich luxusního hotelu Magnetic Beach v oblasti Adžárie.

Hosté podle syna zakladatele a provozního ředitele Czech Inn Davida Svobody oceňují to, že místní luxus je za stále relativně nízké ceny, i to, že se na dovolené domluví česky a nečeká je složité zařizování. „Máme v Gruzii dostatek českého personálu či takových lidi, co umějí česky. Pro nás je to klíčové. Češi se nechtějí bavit jinak než česky,“ říká Svoboda.

I méně dobrodružní turisté tak mohou využít pohodlně výhody individuální dovolené. „Máme i vlastního rezervačního člověka, kterému může zákazník zavolat a on poradí, jaké máme ceny, pomůže s letenkami, celé to zařídí, včetně transferu z letiště v Kutaisi,“ komentuje Svoboda. Hotelový rezort s vlastní pláží nabízí Čechům také řadu výletů, například na degustaci vína či do přírodních parků.

A za čím vším se do Gruzie dá jezdit?

Oblast, kde hotel leží, se jmenuje Adžárie, autonomní oblast Gruzie na hranici s Tureckem a bohatou historií. V této tradiční lázeňské oblasti je malebný přístav Batumi.

Turisté tradičně vyhledávají v Gruzii rozmanitost přírody, od majestátních hor Kavkazu s nezapomenutelnými výhledy a možnosti pro turistiku a horolezectví, až po subtropické pláže Černého moře s jemným pískem a teplou vodou, které leží právě v Adžárii. Právě pestrost krajiny představuje možnosti pro dobrodružství i relaxaci, ať už jde o horské vesnice s unikátními tradicemi, zelené údolí plné vinic nebo termální prameny.

Velkým lákadlem posledních let je víno a gastronomie. Gruzie je světovou kolébkou vína, právě zde archeologové objevili nejstarší dochované zařízení na výrobu tohoto nápoje, a sice už z šestého století př.n.l. Gruzínci jsou na tuto tradici náležitě hrdí, návštěvníkům řada podniků nabízí degustace. Podává se i tradiční víno kvevri, které vychází právě z nejstarší technologie zrání vína v hliněných sudech pod zemí. Metoda je zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Vyrábí se ale i oceňovaná vína moderního typu a místní výrobci a prodejci své řemeslo rádi předvádí.

Studnicí inspirace je také gruzínská kuchyně. Právě místní gastronomie je směsicí chutí a vůní, které odrážejí geografickou i kulturní rozmanitost země. Od bohatých a pikantních pokrmů, jako je chachochbili nebo chinkali, až po delikátní chleby, jako je shotis puri. Gruzínská kuchyně je skutečným gurmánským zážitkem, lidé ze severnějších oblastí si užívají také kvalitní subtropické ovoce, jako jsou granátová jablka, pomeranče a melouny.

Co se týče cen, cenová hladina je o něco nižší než v Česku, platí se místní měnou lari. Gruzínci milují místní trhy, kde se dá koupit vše od oblečení, suvenýrů, ovoce po špičková místní vína a koňaky, klidně v plastových lahvích.

