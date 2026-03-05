Akcie Booking.com letos spadly o pětinu. Nic znepokojujícího, shodují se analytici
Akcie Booking Holdings po předchozím silném růstu prošly korekcí. Od začátku roku 2026 ztratily přibližně pětinu své hodnoty. „Část investorů jen přehodnocuje očekávání, zatímco fundamenty společnosti zůstávají silné,“ říká analytik Portu Lukáš Raška.
Akcie Booking Holdings, který provozuje mimo jiné rezervační platformu Booking.com, v posledních měsících výrazně kolísají. Přestože firma dál vykazuje solidní výsledky, po předchozím silném růstu přišla korekce. Podle analytiků ale nejde o signál zásadního problému ve firmě, spíše o ochlazení přehnaného optimismu, který na trhu panoval po pandemii, a návrat k realističtějším očekáváním.
Akcie Bookingu se aktuálně obchodují asi za 16násobek očekávaných zisků pro příští rok. Měřeno ukazatelem „Forward P/E” jsou nyní nejlevnější v historii.
„Akcie Booking Holdings v posledních měsících výrazně kolísají a po předchozím silném růstu prošly citelnou korekcí. Přestože firma dál vykazuje solidní výsledky, část investorů jen přehodnocuje očekávání,“ říká analytik Portu Lukáš Raška.
Podle něj byl Booking po návratu cestování po pandemii vnímán jako jasný vítěz sektoru, což vedlo k velmi optimistickému ocenění. Současný vývoj tak může představovat spíše návrat k běžnějším valuacím.
Postcovidový boom vyprchal
Dlouhodobý příběh společnosti se podle analytiků výrazně nemění. Booking zůstává jedním z největších hráčů na trhu online rezervací a těží z globální značky i silné zákaznické základny.
„Pro roky 2026 až 2027 lze očekávat spíše návrat k normálnějšímu tempu růstu v cestovním ruchu. Extrémně silná poptávka po cestování po pandemii se postupně stabilizuje, nicméně dlouhodobý trend online rezervací zůstává zachován,“ doplňuje Raška.
Podobně situaci vidí také analytik XTB Tomáš Cverna. Podle něj se do současné ceny akcií promítá kombinace krátkodobých i dlouhodobých faktorů. Investoři zohledňují například zpomalení růstu tržeb nebo možné tlaky na marže, zároveň ale sledují i technologické změny v sektoru.
„Makro výhled pro sektor cestování vypadá pro sezóny 2026 a 2027 velmi dobře. Situace se ale může změnit například kvůli geopolitickému napětí nebo růstu cen ropy,“ upozorňuje Cverna.
Trh už není ochoten platit jakoukoli cenu
Podle hlavního ekonoma Argos Capital Kryštofa Míška je současná korekce spíše výsledkem přehodnocení rizik než zpochybnění kvality firmy.
„Po silné expanzi valuace až k historickým maximům přišla korekce, kterou lze vnímat jako přecenění rizik. Trh už není ochoten platit jakoukoli cenu a více rozlišuje mezi krátkodobou výkonností a dlouhodobými riziky,“ říká Míšek.
Mezi tato rizika patří například regulace digitálních platforem nebo technologické změny v oblasti vyhledávání a rezervací cest.
Podle Míška však analytické cílové ceny stále naznačují výrazný růstový potenciál. Některé odhady se pohybují nad hranicí 6000 dolarů za akcii, což je výrazně nad současnou tržní cenou kolem 4200 dolarů.
Umělá inteligence může změnit způsob rezervací
Z dlouhodobého hlediska bude podle analytiků důležité především to, jak se sektor vyrovná s technologickými změnami. Klíčovým příběhem pro nadcházející rok je masivní integrace generativní AI, která zásadně proměňuje způsob, jakým lidé plánují cestování, a již nyní prokazatelně snižuje náklady na zákaznický servis a zvyšuje efektivitu vyhledávání.
„Riziko není v tom, že by lidé přestali cestovat, ale že se může změnit způsob, jakým se k rezervaci dostanou. Pokud se vstupní bránou stanou AI asistenti, část poptávky může časem obejít tradiční online platformy,“ upozorňuje Míšek. Booking podle něj do těchto technologií aktivně investuje a snaží se je využít ve svůj prospěch.
