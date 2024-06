Od hotýlku v Krkonoších k prestižní Corinthii. Teď hoteliér Svoboda zamířil do Gruzie

Jaroslav Svoboda začal s malým hotýlkem v Krkonoších, po 30 letech jich jeho síť spravuje zhruba tři desítky v Česku i v zahraničí. Nejvíc jich pod značkou Czech Inn funguje v Praze, naposledy přibyla Corinthia v Praze 4. Ve velkém pak Svoboda zamířil do Gruzie.

Posledním přírůstkem vaší sítě je hotel Corinthia v Praze 4. Nejvyšší pražský hotel nově nese jméno Grand Hotel Prague Towers. Máte v hledáčku nějaké další?

Máme jich vytipovaných hodně nejenom v Praze, ale i v Brně, dalších velkých městech i v regionu. Zajímá nás i zahraničí, Varšava, Budapešť

nebo Vídeň. Na přelomu roku jsme převzali hotel v Gruzii.

Jaká je vaše obchodní strategie pro tento a další roky? Chcete i nadále růst?

Fungujeme víc než 20 let a každý rok přibíráme dalších několik hotelů a víme, že to, co se nezlepšuje, tak se jenom zhoršuje. Víme, že každý rok máme přibrat dva, tři, čtyři další hotely.

Zajímá vás víc východ než západ?

Přesně podle baťovského modelu jsme vyhodnotili, že je lepší jít na východ než na západ. Gruzie a Arménie nás zajímají hodně. Jsou to mimořádně atraktivní státy, kde navíc mají Čechy rádi. Převzali jsme pětihvězdičkový hotel v krizi na břehu Černého moře kousek od Batumi a jednáme o dalších hotelech v Tbilisi a v Jerevanu.

Česi jsou naší prioritou

Na jakou klientelu v těchto hotelech cílíte?

Řídíme se klasickým heslem toho starého Palivce ze Švejka, že je host jako host, třeba Turek. Samozřejmě to teď trochu zlehčuji. Ale všude máme rádi Čechy, i v Gruzii nebo Arménii jim vytvoříme mimořádně dobré podmínky. Čech se tam dostane přímým letem za tři a čtvrt hodiny. Rychleji než do Lisabonu nebo do Španělska. Navíc je tam skvělé počasí, mimořádně hodnotné památky, výborné jídlo a víno a vysoká úroveň služeb.

Každého ale asi napadne, že válka je velmi blízko.

Toto riziko tam vůbec nevidím. Nepoznáte to ani na ulici, člověk se tam cítí bezpečně. Já sám mohu návštěvu těchto míst doporučit. Je to nezapomenutelný zážitek. Taková dovolená navíc vyjde levněji než kdekoliv jinde, navíc s bonusem toho, že nejezdíte do uzavřeného resortu a máte příležitost zažít reálný život v oblasti na pomezí Asie a Evropy.

Z Gruzie se tak stane „nové Chorvatsko“?

Let bude vždy překážkou. A covid v tomto směru hodně změnil chování turistů. Zájezdy si rezervují stále častěji na poslední chvíli a mnohem čas-

těji cestují vlaky, auty či autobusy. O co míň se jich dopravuje letecky, o to víc jich jezdí přeplněnými vlaky. Ty, jak víme, tady nemáme, právě v tom

nás Maďaři i Poláci předhánějí. Mají rychlejší dálnice, lepší i rychlejší vlaky.

Praha potřebuje víc přímých letů

Jaká situace aktuálně panuje v hotelnictví? Vzpamatoval se segment z pandemie?

Pandemie nás zasáhla jako první a jako poslední jsme se z ní oklepali. Nechci, aby to znělo jako stěžování si, ale náš obor se opravdu potýkal s obrovskými potížemi. Uplynulý rok sice přijelo do Česka stejné množství hostů jako v roce 2019, tedy jako před pandemií, nezůstali ale tak dlouho. Cestovní ruch se tak v tuzemsku ještě nedostal na předcovidovou úroveň. Nějaké procento nám k tomu ještě chybí, Praha má navíc o něco větší problémy než regiony. Zaznamenali jsme v ní o zhruba sedm procent nižší návštěvnost než v roce 2019.

To, že si regiony vedou lépe, je díky tomu, že turisty ze zahraničí tam nahradili ti čeští?

Chápete to správně.

V Praze se to ale nepodařilo.

Praha vždycky potřebovala a potřebovat bude, aby hosté přiletěli z delších vzdáleností. Potřebuje ale i ty z regionů. V uplynulém roce v některých našich hotelech tvořili Češi až 50 procent všech hostů. My jsme šťastní za to, že Češi objevili Prahu jako svou turistickou destinaci, kterou vyhledávají nejenom kvůli zajímavým akcím, ale i jako cíl dovolené, což dříve nebývalo zvykem.

Turisté z jakých zemí nyní v Praze chybějí?

Chybějí Američané, Rusové a Asijci. Zaznamenali jsme ale i propad počtu turistů z Velké Británie a všeobecně z těch zemí, z nichž se musí do Prahy létat. Máme sice v Praze krásné a skvěle fungující letiště, dopravci ale zatím neobnovili lety před pandemií běžné. Praha byla před covidem jedním z pěti nejnavštěvovanějších měst Evropy. A protože se k nám nyní turisté nedostanou, tak v hotelech logicky chybějí. Ale není to jenom tím.

