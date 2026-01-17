Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Poušť, moře i futuristické město za jeden den? V Kataru realita

Poušť, moře i futuristické město za jeden den? V Kataru realita

Muzeum islámské kultury
Užito se svolením Katar Tourism
nst
nst

Katar je malý, přehledný a překvapivě rozmanitý. Nabízí město, poušť i moře bez dlouhých přesunů a složité logistiky.

Katar je destinace, kterou lze poznat během několika málo dní bez nutnosti dlouhých přesunů. Moderní město Dauhá, poušť začínající za jeho hranicemi i pobřeží Arabského zálivu jsou dostupné v rámci jednoho dne. Právě tato koncentrace zážitků dělá z Kataru zajímavou volbu pro kratší cesty z Evropy.

19 fotografií v galerii

Z centra Dauhá se do otevřené pouště dostanete zhruba za 45–60 minut. Stejně rychle se lze přesunout k plážím nebo do historických částí města. Díky kompaktní velikosti země není cestování logisticky náročné a většina hlavních míst je snadno dostupná.

Architektura jako součást identity

Architektura hraje v Kataru důležitou roli při budování identity země. Museum of Islamic Art, navržené architektem I. M. Peiem, patří mezi nejvýznamnější muzea svého druhu na světě. Jeho sbírky mapují vývoj islámského umění napříč regiony i staletími.

National Museum of Qatar, navržené Jeanem Nouvelem, se zaměřuje na historii a proměnu země – od beduínského způsobu života až po současnost. Budova inspirovaná pouštní růží není jen architektonickou dominantou, ale i srozumitelným úvodem do katarského kontextu pro návštěvníky.

Michal Šindelář, kiwi.com

Letošní hvězdou je Kolumbie, říká Michal Šindelář z kiwi.com

Zprávy z firem

V době covidu se prodej letenek propadl o 95 procent. Nyní se opět stává lukrativní branží. Kiwi.com si z těžké doby odnesl poučení, musí se soustředit na garance pro cestující. Když je nějaký let zrušen, Kiwi nyní garantuje náhradní řešení. „V letošním roce rosteme,“ říká Michal Šindelář, viceprezident kiwi.com. Podobný vývoj čeká i v příštím roce. Stálicemi zůstávají pro Čechy Španělsko nebo Itálie. Objevují se ovšem i nové hvězdy, nyní například poněkud nečekaně Kolumbie.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dauhá jako živé město

Dauhá nepůsobí jako město vytvořené pouze pro turisty. Katara Cultural Village funguje jako aktivní kulturní čtvrť s galeriemi, koncertními sály, kavárnami a veřejným prostorem, který využívají místní i návštěvníci.

Výrazným místem každodenního života je Souq Waqif. Tradiční trh, citlivě rekonstruovaný podle historických postupů, zůstává centrem setkávání. Nabízí lokální restaurace, obchody s kořením, textilem i řemeslnými výrobky a večer se stává jedním z hlavních společenských bodů města.

Tradice v současném životě

Řada tradičních prvků v Kataru není prezentována pouze jako atrakce. Sokolnictví má stále aktivní společenskou roli a sokolí trh v Dauhá ukazuje, jak hluboce je tato tradice zakořeněná. Sokolnictví je zároveň zapsáno na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Qantas ukázala letadlo, které zvládne nejdelší let na světě

Qantas ukázala letadlo, které zvládne nejdelší let na světě

Enjoy

Australská letecká společnost Qantas Airways zveřejnila první oficiální fotografie svého nového letadla Airbus A350-1000ULR (Ultra-Long Range). Právě tento stroj má v rámci projektu Project Sunrise zajišťovat nejdelší přímé lety na světě – ze Sydney do New Yorku a Londýna bez mezipřistání. Informaci přinesl server CNBC.

nst

Přečíst článek

Podobně tradiční lodě dhow nejsou jen historickou připomínkou. Po setmění se objevují v přístavu i podél pobřeží a jsou běžnou součástí městské atmosféry.

Poušť a moře na jednom místě

Jedním z nejzajímavějších přírodních míst Kataru je Khor Al Adaid, známý také jako Inland Sea. Jde o chráněnou oblast, kde se moře přímo dotýká pouštních dun – jeden z mála takových jevů na světě. Oblast je přístupná terénními vozy a nabízí aktivity jako dune bashing, sandboarding nebo koupání v moři.

Výhodou je, že návštěva této oblasti nevyžaduje složité plánování a lze ji absolvovat během půldenního výletu z Dauhá.

Komfort bez přehnané okázalosti

Katar sází spíše na kvalitu než na demonstraci luxusu. Hotely a resorty často pracují s místní architekturou a krajinou a nejsou oddělené od okolního prostředí. Ubytování je vnímáno jako součást celkového zážitku, nikoli izolovaný prvek.

Přímé spojení z Prahy

Pro české cestovatele je významnou výhodou přímé letecké spojení společnosti Qatar Airways z Prahy do Dauhá. Let trvá přibližně šest hodin a končí na Hamad International Airport, který patří dlouhodobě mezi nejlépe hodnocená letiště na světě.

Bezpečná a přehledná destinace

Katar patří mezi nejbezpečnější země světa. Čistota, kvalitní infrastruktura a vysoká úroveň služeb z něj činí vhodnou destinaci i pro ty, kteří se na Blízký východ vydávají poprvé. Díky přehlednosti země je cestování jednoduché a bez zbytečných komplikací.

Ilustrační foto

Z Berlína do Kodaně za čtyři hodiny. EU chystá železniční revoluci, která může proměnit i Česko

Politika

Evropská komise představila největší dopravní plán v dějinách. Do roku 2040 chce propojit hlavní města EU vysokorychlostními tratěmi a zkrátit cestovní časy o více než polovinu. Vlaky mají jezdit rychlostí přes 250 km/h a proměnit to, jak Evropané cestují, podnikají i žijí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Spolumajitel cestovky Elite Voyage Petr Udavský

Petr Udavský z Elite Voyage: Jednotkou luxusu jsou emoce

Enjoy

V cestovním ruchu pracuje Petr Udavský už 15 let, od dob studií. Před šesti lety spoluzaložil cestovku Elite Voyage, která se specializuje na ty nejbohatší. Ti za dovolenou v průměru zaplatí 700 tisíc korun.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Miodrag Mlačić, ředitel Chorvatského turistického sdružení

Miodrag Mlačić: Češi dávno nejsou paštikáři. Patří k těm nejbohatším turistům v Chorvatsku

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Lyžování ve Val Gardeně

Lyžařský ráj, kde se rodí umění za miliony. Takhle vypadají Vánoce ve Val Gardeně

Enjoy

nst

Přečíst článek

Investice do bydlení? Ústí nejvíc nese, Praha je bezpečná

Projekt Habitat v Malešicích nabídne po dokončení až tisícovku bytů.
Se svolením Skanska Residential
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Kde se v Česku nejlépe zhodnotí investice do nemovitosti, konkrétně do bytu? Nová data potvrzují, že v Ústí nad Labem. V poměru nákupní cena versus nájem Ústí dominuje. Byty jsou levné, nájmy podobné jako jinde v republice. Aktuální statistiky ukazují, že v Ústí investiční byt nese výnos skoro šest procent ročně. V Praze jsou to tři procenta. Jenže, Praha, to je bezpečí.

Existují dva pohledy na investice do rezidenčních nemovitostí. Jedním je výše výnosu z investice, druhým bezpečí vložených peněz. I za cenu nižších výnosů.

Praha: jistota, ale nízký výnos

Praha je jistota. Do Prahy každoročně přichází deset tisíc nových obyvatel, kteří jdou za prací, za studiem. Praha je nekonečný rezervoár pracovních příležitostí. Pro investora jsou to bezpečně zaparkované peníze. Ale na úkor nízkého výnosu. Kvůli pomalé výstavbě nových bytů, která neodpovídá poptávce, ceny bytů každoročně rostou.

Potom je tu Ústí nad Labem, druhý extrém. Nejnižší pořizovací ceny nemovitostí v zemi, aktuálně mezi čtyřiceti až šedesáti tisíci korun za metr čtvereční v secondhandu. Podle lokality. V Praze se ceny v tomto segmentu přehouply v průměru přes osmdesát tisíc korun za metr.

Cena metru nového bytu v Praze je podle statistik společnosti Flat Zone v průměru již nad 173 tisíci korun za metr. Což přináší investorům podle aktuální statistiky UniCredit Bank výnos kolem 3,3 procenta. Pro srovnání, výnos desetiletých českých státních dluhopisů byl v závěru loňského roku 4,65 procenta.

V Ústí nad Labem se nové projekty zatím příliš nastaví. Některé firmy tam revitalizují staré paneláky a nabízejí je investorům. Například společnost Salutem Real nabízí investorům do takových bytů roční výnos šest procent. A garanci platícího nájemníka.

Podle dat UniCreditu nabízely z jednotlivých krajských měst nejvyšší hrubou roční výnosnost nájemného v lednu nemovitosti v Ústí nad Labem s 5,7 procenty. Nejnižší výnosnost byla v Praze a v Brně, shodně mírně nad třemi procenty. Obecně platí, že hrubý výnos z nemovitosti se v Česku pohybuje mezi třemi a šesti procenty. „Atraktivní jsou nyní zejména byty ve větších městech mimo Prahu a Brno, kde jsou pořizovací ceny nižší a lze dosáhnout vyššího výnosu,“ říká Miroslav Majer, šéf startupu Hyponamíru.

Co může změnit trh

Důležitým aspektem při investici do bytu je dlouhodobost. Neočekávat rychlý návrat peněz. Jak tvrdí analytik UniCredit Bank Jiří Pour, aby se dlouhodobě uvažujícímu investorovi v současnosti nákup bytu vyplatil, musel by věřit v udržitelný růst cen bytů okolo sedmi procent. Takovou situaci ovšem experti, kteří se věnují realitnímu trhu, nepovažují za reálnou. „Věříme, že k ochlazení trhu a postupnému vyfukování cenové bubliny dříve či později dojde, načasování je však otázkou,“ tvrdí Pour.

Ceny bytů nyní rychle rostou zejména kvůli malé nabídce, pomalé výstavbě. Odšpuntování výstavby nových bytů by mělo přinést rychlejší povolování staveb. Což souvisí s novým stavebním zákonem, který bude platit nejdříve za rok. Více nových bytů tak přijde na trh až za několik let. Taková situace by mohla vnést do výnosnosti investic do bydlení změnu. Praha by mohla být z hlediska investic atraktivnější než v současnosti. Než se tak stane, platí, že co je na železnici v dosahu hodiny k hlavnímu městu nebo k Brnu, je z hlediska investice nejatraktivnější.

Spoření na stáří: kdo má těžkou práci, má nově výhodu

Money

Letošní rok přináší v penzijním spoření důležitou novinku, která se dotkne zaměstnanců pracujících v rizikovém prostředí. Stát jim chce pomoci vytvořit dostatečné finanční zázemí pro dřívější odchod z práce, aniž by si museli zkracovat budoucí starobní důchod. Klíčovým nástrojem se tak stává nový povinný příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření. Jak ale upozorňují odborníci, samotná povinnost ještě nezaručuje úspěch. „Klíčovou roli bude hrát nejen výše příspěvků, ale především správně zvolená investiční strategie a kombinace penzijních a investičních produktů,“ říká finanční poradce společnosti Partners Lukáš Urbánek.

Michal Nosek

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

dětský pokoj, ilustrační foto

Dvě třetiny dětí mají v Česku svůj vlastní pokoj. Trh bytů čeká zatěžkávací zkouška

Reality

ČTK

Přečíst článek
Bytová výstavba
Aktualizováno

Konec zdlouhavých povolení? Nový stavební zákon má rozhýbat bytovou výstavbu

Reality

ČTK

Přečíst článek

Hotel Cosmopolitan Bobycentrum v Brně mění majitele. Koupila ho skupina Czech Inn Hotels

Cosmopolitan Bobycentrum
ČTK
ČTK
ČTK

Skupina Czech Inn Hotels rozšířila své hotelové portfolio o další významnou nemovitost v Brně. Od dosavadního majitele Daniela Šorma koupila hotel Cosmopolitan Bobycentrum, který dosud pouze provozovala. Cena transakce nebyla zveřejněna, podle serveru Seznam Zprávy se však pohybovala ve stovkách milionů korun.

Skupina Czech Inn Hotels se stala novým vlastníkem hotelu Cosmopolitan Bobycentrum v Brně. Informaci dnes přinesl server Seznam Zprávy. Hotel otevřený v roce 1993 patří k zavedeným brněnským ubytovacím kapacitám a Czech Inn Hotels jej provozuje už od roku 2018. Až dosud jej však podle serveru vlastnil podnikatel Daniel Šorm.

Cosmopolitan Bobycentrum v Brně

12 fotografií v galerii

Kupní cenu se strany rozhodly nezveřejnit, podle informací Seznam Zpráv se ale jednalo o částku v řádu stamilionů korun. Akvizice zapadá do dlouhodobé strategie skupiny, která se zaměřuje na rozšiřování portfolia hotelů ve střední Evropě, především ve velkých městech.

PPF prodává hotel v Londýně

PPF a J&T prodávají luxusní hotel u Westminsteru v Londýně. Kupuje španělská skupina RIU

Reality

Investiční skupiny PPF Real Estate a fond BHP Hotels SICAV, za nímž stojí J&T Arch Investments, prodaly pětihvězdičkový hotel The Westminster London španělské hotelové skupině RIU Hotels & Resorts. Transakce potvrzuje pokračující zájem zahraničního kapitálu o prémiová aktiva v centru britské metropole.

ČTK

Přečíst článek

Czech Inn Hotels vlastní brněnský rodák Jaroslav Svoboda, skupina má sídlo v Praze. V současnosti provozuje 28 hotelů s více než 9000 lůžky. Jen v loňském roce podle Seznam Zpráv ubytovala přes dva miliony hostů. Vedle Česka působí také v zahraničí.

Hotelový komplex Bobycentrum nabízí kromě ubytování také restaurace, bary, konferenční a společenské sály či další doprovodné služby. Díky své poloze a rozsahu patří k významným místům pro pořádání kongresů, firemních akcí i kulturních událostí v Brně.

Nejde o první výraznou investici skupiny Czech Inn Hotels v moravské metropoli. Už v roce 2024 koupila podle serveru Seznam Zprávy za zhruba miliardu korun hotel Barceló Brno Palace, který dnes nese název Grand Palace. Tento hotel disponuje 119 pokoji, wellness centrem, konferenčními prostory a restaurací.

Skupina dále posiluje i v zahraničí. Loni převzala od německé sítě Achat Hotels čtyřhvězdičkový hotel Achat v Budapešti, čímž rozšířila své působení na maďarský trh.

PPF prodává hotel v Londýně

PPF a J&T prodávají luxusní hotel u Westminsteru v Londýně. Kupuje španělská skupina RIU

Reality

Investiční skupiny PPF Real Estate a fond BHP Hotels SICAV, za nímž stojí J&T Arch Investments, prodaly pětihvězdičkový hotel The Westminster London španělské hotelové skupině RIU Hotels & Resorts. Transakce potvrzuje pokračující zájem zahraničního kapitálu o prémiová aktiva v centru britské metropole.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

PPF prodává hotel v Londýně

PPF a J&T prodávají luxusní hotel u Westminsteru v Londýně. Kupuje španělská skupina RIU

Reality

ČTK

Přečíst článek
V listopadu klesl objem hypoték

Zájem o hypotéky v listopadu oslabil, jejich objem klesl o čtyři procenta, uvádí Hypomonitor

Reality

ČTK

Přečíst článek
Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme