Realitní makléři jsou předražení, jde to i jinak, říká Meyer z Bezrealitky
Realitní makléři si berou za svou práci nepřiměřeně moc peněz, říká Hendrik Meyer, generální ředitel společnosti European Housing Services (EHS), pod kterou spadá například portál Bezrealitky.
Bezrealitky funguje na trhu už dvacet let a původně to byl čistě inzertní portál. „Chtěli jsme nabízet nějaké služby, být víc než jen místo pro inzerci,“ říká Meyer. Součástí projektu tak v současnosti je například možnost nacenit nemovitost nebo využít nabídky vzorových nájemních smluv generovaných individuálně pro každého zájemce.
Meyerova firma postupně zjišťovala, že pořád zůstávají klienti, kteří se plné digitalizace obávají, zvlášť v případě prodeje. Tam už jde o velké peníze. „Rozjeli jsme proto projekt realitních specialistů, kteří zájemce celým procesem provedou od A do Z,“ vysvětluje Meyer.
Realitní portál Bezrealitky přichází s novou službou. Nabízí zájemcům takzvaného realitního specialistu, který provede procesem prodeje, ovšem za výrazně nižší ceny než standardní realitní makléř. V podstatě tím vyhlásil obchodní válku realitním makléřům.
V Česku i v celé Evropě je potřeba uklidit realitní trh, tvrdí Hendrik Meyer z EHS
Reality
Realitní portál Bezrealitky přichází s novou službou. Nabízí zájemcům takzvaného realitního specialistu, který provede procesem prodeje, ovšem za výrazně nižší ceny než standardní realitní makléř. V podstatě tím vyhlásil obchodní válku realitním makléřům.
Specialista je vlastně realitní makléř, zajistí strategii prodeje i inzerci napříč servery, ale nechodí na prohlídky ani na úvodní schůzky. Poskytne službu na úrovni ostatních realitních kanceláří, ale za zlomek ceny. V tom je kouzlo nové služby Bezrealitky Komfort.
Společnost se tak vydala na souboj s ostatními realitními kancelářemi. Dokonce i se společností Maxima Reality, která také spadá pod EHS. Jde tedy o jakousi vnitrofiremní konkurenci.
Meyer službu Komfort přirovnává k Ryanairu. Nejnižší cena je vykoupena povinnostmi pro majitele, kteří musejí dodat fotografie nemovitosti a sami si řešit organizaci prohlídek a kontakt s potenciálními kupci.
Největší český rezidenční developer Central Group stupňuje tlak na stavební firmy. Jeho zakladatel Dušan Kunovský tvrdí, že ceny stavebních prací a materiálů jsou přehřáté a dodavatelé by měli snížit marže. Jinak se nové projekty v Praze dál odkládají. Stavební firmy ale oponují. Za drahé byty podle nich nemohou.
Kunovský tlačí na stavební firmy: Zlevněte, jinak nové byty v Praze nezačneme stavět
Reality
Největší český rezidenční developer Central Group stupňuje tlak na stavební firmy. Jeho zakladatel Dušan Kunovský tvrdí, že ceny stavebních prací a materiálů jsou přehřáté a dodavatelé by měli snížit marže. Jinak se nové projekty v Praze dál odkládají. Stavební firmy ale oponují. Za drahé byty podle nich nemohou.
Podle Meyera firma objevila mezeru na trhu. Lidé podle něj nemají rádi realitní makléře, ale zároveň se bojí transakce dělat sami. Nyní mohou prodávat sami, ale s možností přikoupit si právní servis. EHS uznává, že jde do obchodní války s konkurencí.
Ceny nemovitostí se za posledních deset let víc než zdvojnásobily. A jelikož si makléři berou čtyři až pět procent provize, také tato částka naskakuje. „Makléři mají dvojnásobné marže, přitom se během té doby výrazně zlepšily digitální nástroje. Dostávají víc peněz za méně práce,“ vysvětluje Meyer. V Praze činí provize z prodeje klidně 300 až 400 tisíc korun. Podle něj je to přežitek, na který chce svým produktem upozornit.
Bezrealitky nabízí novou službu za poplatek 1,5 procenta. „Dáváme tím jasně najevo, jakou hodnotu ta služba reálně má,“ říká Meyer. Je podle něj potřeba český trh změnit.
Hendrik Meyer byl hostem podcastové série Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.