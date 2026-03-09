Vyberte si z našich newsletterů

Realitní makléři jsou předražení, jde to i jinak, říká Meyer z Bezrealitky

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Realitní makléři si berou za svou práci nepřiměřeně moc peněz, říká Hendrik Meyer, generální ředitel společnosti European Housing Services (EHS), pod kterou spadá například portál Bezrealitky.

Bezrealitky funguje na trhu už dvacet let a původně to byl čistě inzertní portál. „Chtěli jsme nabízet nějaké služby, být víc než jen místo pro inzerci,“ říká Meyer. Součástí projektu tak v současnosti je například možnost nacenit nemovitost nebo využít nabídky vzorových nájemních smluv generovaných individuálně pro každého zájemce.

Meyerova firma postupně zjišťovala, že pořád zůstávají klienti, kteří se plné digitalizace obávají, zvlášť v případě prodeje. Tam už jde o velké peníze. „Rozjeli jsme proto projekt realitních specialistů, kteří zájemce celým procesem provedou od A do Z,“ vysvětluje Meyer.

Hledání nájmu v realitní kanceláři, ilustrační foto

V Česku i v celé Evropě je potřeba uklidit realitní trh, tvrdí Hendrik Meyer z EHS

Reality

Realitní portál Bezrealitky přichází s novou službou. Nabízí zájemcům takzvaného realitního specialistu, který provede procesem prodeje, ovšem za výrazně nižší ceny než standardní realitní makléř. V podstatě tím vyhlásil obchodní válku realitním makléřům.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Specialista je vlastně realitní makléř, zajistí strategii prodeje i inzerci napříč servery, ale nechodí na prohlídky ani na úvodní schůzky. Poskytne službu na úrovni ostatních realitních kanceláří, ale za zlomek ceny. V tom je kouzlo nové služby Bezrealitky Komfort.

Společnost se tak vydala na souboj s ostatními realitními kancelářemi. Dokonce i se společností Maxima Reality, která také spadá pod EHS. Jde tedy o jakousi vnitrofiremní konkurenci.

Meyer službu Komfort přirovnává k Ryanairu. Nejnižší cena je vykoupena povinnostmi pro majitele, kteří musejí dodat fotografie nemovitosti a sami si řešit organizaci prohlídek a kontakt s potenciálními kupci.

Kunovský tlačí na stavební firmy: Zlevněte, jinak nové byty v Praze nezačneme stavět

Reality

Největší český rezidenční developer Central Group stupňuje tlak na stavební firmy. Jeho zakladatel Dušan Kunovský tvrdí, že ceny stavebních prací a materiálů jsou přehřáté a dodavatelé by měli snížit marže. Jinak se nové projekty v Praze dál odkládají. Stavební firmy ale oponují. Za drahé byty podle nich nemohou.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Podle Meyera firma objevila mezeru na trhu. Lidé podle něj nemají rádi realitní makléře, ale zároveň se bojí transakce dělat sami. Nyní mohou prodávat sami, ale s možností přikoupit si právní servis. EHS uznává, že jde do obchodní války s konkurencí.

Ceny nemovitostí se za posledních deset let víc než zdvojnásobily. A jelikož si makléři berou čtyři až pět procent provize, také tato částka naskakuje. „Makléři mají dvojnásobné marže, přitom se během té doby výrazně zlepšily digitální nástroje. Dostávají víc peněz za méně práce,“ vysvětluje Meyer. V Praze činí provize z prodeje klidně 300 až 400 tisíc korun. Podle něj je to přežitek, na který chce svým produktem upozornit.

Bezrealitky nabízí novou službu za poplatek 1,5 procenta. „Dáváme tím jasně najevo, jakou hodnotu ta služba reálně má,“ říká Meyer. Je podle něj potřeba český trh změnit.

Hendrik Meyer byl hostem podcastové série Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech. 

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Histaminová intolerance není klasická alergie, ale metabolická porucha, při které tělo nedokáže efektivně degradovat histamin. Nejčastější příčinou je nedostatečná aktivita enzymu DAO, který je zodpovědný za rozklad histaminu ve střevech. DAO je produkován ve střevní sliznici a jeho aktivita může být snížena v důsledku zánětu střev, nevyváženosti střevní flóry, genetických variací nebo užívání některých léků. Dalším faktorem je nadměrný příjem histaminu ze stravy. Některé potraviny obsahují vysoké množství histaminu, jiné podporují jeho uvolňování z žírných buněk a některé blokují aktivitu DAO.

Kombinace těchto faktorů může vést k hromadění histaminu v těle, což se projeví nepříjemnými příznaky. Ty mohou zahrnovat bolesti hlavy, migrény, zarudnutí kůže, svědění, problémy s trávením, nadýmání, průjem, únavu, poruchy spánku, úzkost nebo nízký krevní tlak. Vzhledem k tomu, že tyto příznaky nejsou specifické, je histaminová intolerance často nerozpoznaná nebo zaměněna za jiné problémy.

Stres a špatná strava mají velký vliv

Střevní mikrobiom hraje zásadní roli v regulaci hladiny histaminu. Jeho nerovnováha může vést k nadměrnému růstu bakterií produkujících histamin a současně k poklesu těch, které histamin rozkládají. Tento stav je často výsledkem stresu, nevhodné stravy, užívání antibiotik nebo chronického zánětu střev. Zánět střevní sliznice navíc snižuje produkci enzymu DAO, což dále zhoršuje schopnost těla zpracovat histamin. Tato vzájemná provázanost ukazuje, že histaminová intolerance není izolovaný problém, ale důsledek širší dysregulace střevního zdraví.

Proto v případě histaminové intolerance je klíčové začít úpravou stravy. Potraviny s vysokým obsahem histaminu zahrnují zralé sýry, fermentované produkty jako kysané zelí, kimči nebo kombucha, alkohol, zejména červené víno a pivo, uzeniny, konzervy, sušené ryby a dlouho skladované maso. Některé potraviny neobsahují vysoké množství histaminu, ale podporují jeho uvolňování, například jahody, citrusové plody, rajčata, čokoláda nebo ořechy.

Pozor na alkohol a černý čaj

Alkohol a černý čaj mohou blokovat aktivitu DAO a zhoršovat schopnost těla histamin zpracovat. Čerstvost potravin hraje zásadní roli, protože histamin se tvoří při rozkladu bílkovin, takže čím déle je potravina skladována, tím vyšší je jeho hladina. Nízkohistaminová dieta proto zahrnuje čerstvé maso a ryby, čerstvou zeleninu kromě rajčat a lilkovitých, rýži, brambory, ovoce jako jablka a hrušky, mléčné produkty s nízkým obsahem histaminu jako máslo nebo čerstvý sýr.

Některé živiny podporují přirozenou produkci DAO, například vitamin B6, vitamin C, zinek a měď. Vitamin C má navíc přímý antihistaminový efekt a může snižovat uvolňování histaminu z žírných buněk. Quercetin, flavonoid obsažený v cibuli a jablkách má podobný efekt. Probiotické kmeny jako Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium infantis nebo Bifidobacterium longum jsou často považovány za prospěšné, naopak Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus nebo Streptococcus thermophilus mohou zvyšovat hladinu histaminu.

