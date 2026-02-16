Klapalová: Realitní fondy rekordně sílí, investic do nemovitostí bude přibývat
České nemovitostní fondy zaznamenávají rekordní přítoky nových peněz. „Podle odhadů jde asi o sto milionů eur měsíčně a více,“ tvrdí Zdenka Klapalová, jednatelka poradenské společnosti Knight Frank a prezidentka správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Výsledkem je větší poptávka po nemovitostech.
Češi investují do bydlení, ale výnosné jsou rovněž investice do komerčních nemovitostí. Nemovitostní trh zaznamenal loni rekord, uskutečnily se transakce za 4,4 miliardy eur. Velká poptávka po nemovitostech podle Klapalové jistě vydrží delší čas.
Reality jsou v době velkých pohybů na ostatních trzích, jako lze vidět i v této době, bezpečné. To se projevuje nejen v Praze, ale v celé Evropě. „V rámci naší pobočkové sítě vidíme příklon k investicím do kvalitních nemovitostí,“ uvádí jednatelka poradenské firmy. Přesun investic do realitních fondů je dán i faktem, že na depozitech dostávají lidé menší výnosy než ve fondech. I nejvíc konzervativní realitní fondy nabízejí výnosy kolem čtyř a půl až pěti procent. Na rozdíl třeba od akcií může investor vidět portfolio konkrétních nemovitostí, do kterých investuje.
O kanceláře je obrovský zájem
V současnosti se ukazuje větší zájem například o kancelářské budovy. Na pražský trh přichází ročně desítky tisíc metrů čtverečních. „To je opravdu velmi málo,“ tvrdí Klapalová. O kanceláře je v současnosti obrovský zájem, jejich neobsazenost v Praze klesá. Obsazenost dosahuje v průměru přes 94 procent. Nájemné jde kvůli vysoké poptávce nahoru, sektor je považovaný za atraktivní pro investice. Součástí celé situace je i fakt, že řada zaměstnavatelů prosazuje návrat pracovníků z domova do kanceláří.
Růstu cen v kancelářském segmentu hraje do karet i situace, že se kanceláří stále málo staví. Jedny z mála projektů rostou na Smíchově a na Rohanském ostrově. „Většina těch kanceláří už má své uživatele. Většinou si nové kanceláře kupují majitelé přímo pro sebe. Tím není nabídka na trhu dostatečná,“ říká Klapalová.
Velmi populární je také investování do residenčních projektů. To se projevuje jednak v růstu nájmů, zároveň v růstu hodnoty samotných nemovitostí. Cena metru čtverečního nového i staršího bydlení roste zhruba tempem kolem deseti procent ročně. „To jsou všechno fundamenty, které posilují zájem o investice do realit,“ vysvětluje prezidentka asociace.
Řada fondů se specializuje na nájemní bydlení. „Chyběla tady nabídka kvalitního nájemního bydlení, kdy jeden investor vlastní celý bytový projekt. Poptávka po takových bytech je značná,“ říká Klapalová. Nové projekty se velmi rychle zaplní, a to i přes vyšší nájemné. Což je pro investory samozřejmě atraktivní.
