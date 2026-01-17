Dům z 50. let se měnil hned dvakrát. První proměna už nefungovala
Dům se v průběhu let mění stejně jako lidé, kteří v něm žijí. Tahle proměna na Břevnově není o návratu do minulosti, ale o tom, jak se v domě žije dnes.
Původní dům z padesátých let 20. století prošel na přelomu milénia rekonstrukcí podle návrhu studia ADR, která jej přizpůsobila potřebám pětičlenné rodiny. Současná přestavba od architektů z ateliéru Mimosa reaguje na novou životní situaci. Vytváří komfortní bydlení pro manželský pár a zároveň nabízí velkorysé prostory pro setkávání s rodinou a přáteli. Změny se netýkaly pouze dispozic a kompletní proměny interiéru, ale také povrchů, barev a materiálového řešení exteriéru.
Zvenčí dům zásadní proměnu vnitřních prostor příliš neprozrazuje. Barevně tlumená fasáda, kombinující jemnozrnnou a hrubou omítku se vstřikovaným kamenným zrnem, zklidnila celkový výraz stavby. Historizující členění oken nahradilo soudobé řešení, které výrazně prosvětlilo interiér. Okna různého konstrukčního i materiálového provedení – dubová, bezrámová nebo s bělenými smrkovými rámy – reagují na charakter jednotlivých místností. Rozdílný rozsah původních a nových oken naznačuje jejich materiálové řešení. Nejvýraznějším zásahem do exteriéru jsou dispoziční úpravy patra, kde původní dva malé vikýře nahradil jeden velkorysý, bezrámově prosklený směrem do zahrady.
Vnitřní členění domu prošlo výraznou proměnou. Vstup na nejnižší úrovni byl rozšířen a prosvětlen díky proskleným dveřím, odstranění podhledů a změně materiálů i barev. Hlavní obytné prostory se nacházejí v přízemí a jsou v přímém kontaktu se zahradou. Pro její umístění se podařilo najít prostor zmenšením průchodu do zahrady a několika drobnými dispozičními úpravami. V patře se bývalé dětské pokoje proměnily v salon určený pro slavnostní setkání rodiny, domácí kino i pokoj pro hosty. Zásadní proměnou prošlo také podkroví, které dnes umožňuje dlouhodobější pobyt hostů při zachování soukromí jak návštěv, tak hostitelů.
Petr Kolář patří k nejžádanějším českým architektům současnosti, i miliardáři na něj stojí frontu. Staví hotelové resorty, vesnice, olympijské parky i rodinné domy. Označení „architekt miliardářů” se ale brání. „Kvalitní architektura jde dělat i s útlým rozpočtem, stavíme projekty i za milion,” říká Kolář v rozhovoru pro newstream.cz.
Architekt miliardářů Kolář: Luxus není zlatý kohoutek, ale dokonalá funkčnost
Leaders
Petr Kolář patří k nejžádanějším českým architektům současnosti, i miliardáři na něj stojí frontu. Staví hotelové resorty, vesnice, olympijské parky i rodinné domy. Označení „architekt miliardářů” se ale brání. „Kvalitní architektura jde dělat i s útlým rozpočtem, stavíme projekty i za milion,” říká Kolář v rozhovoru pro newstream.cz.
V interiéru byly zachovány a citlivě doplněny některé původní prvky. Patří k nim například pozinkované zábradlí. Renovací prošly také původní parkety a podlahové lišty z pozinkovaného plechu. Barevně utlumené stěny v odstínech bílé a šedé dávají vyniknout obrazům, část ploch je obložena překližkou v přírodním tónu. Koupelny se proměnily jak dispozičně, tak výrazově – bílé velkoformátové obklady o rozměru 3 × 1 metr doplňuje teracová dlažba a truhlářské prvky z dubového masivu. Původní vnitřní dveře s nadsvětlíky byly renovovány, nové dveře jsou řešeny se skrytými zárubněmi.
Z bývalých hald vznikají nové čtvrti, radnice dostává soudobou přístavbu a světová architektura míří do centra města. Ostrava přestává žít minulostí a krok za krokem se zapisuje na mapu evropských měst, která se nebojí budoucnosti.
Ostrava se mění k nepoznání. Město, které bylo symbolem průmyslu, dnes udává směr architektuře
Reality
Z bývalých hald vznikají nové čtvrti, radnice dostává soudobou přístavbu a světová architektura míří do centra města. Ostrava přestává žít minulostí a krok za krokem se zapisuje na mapu evropských měst, která se nebojí budoucnosti.
Hodně času tráví architekt Petr Kolář mimo Česko. Ateliér ADR, který s Alešem Lapkou založil před více než 30 lety, má hodně zakázek v zahraničí. Stavět tam je totiž mnohem jednodušší než v tuzemsku. Aktuálně pracuje třeba na projektu vesnice v Kanadě nebo resortu v Hondurasu. Ale realizace ateliéru lze najít i v Česku, třeba v Krkonoších.
Architekt miliardářů Kolář: V zahraničí stavíme raději, v Česku je to náročné
Reality
Hodně času tráví architekt Petr Kolář mimo Česko. Ateliér ADR, který s Alešem Lapkou založil před více než 30 lety, má hodně zakázek v zahraničí. Stavět tam je totiž mnohem jednodušší než v tuzemsku. Aktuálně pracuje třeba na projektu vesnice v Kanadě nebo resortu v Hondurasu. Ale realizace ateliéru lze najít i v Česku, třeba v Krkonoších.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.