Dům z 50. let se měnil hned dvakrát. První proměna už nefungovala

Navenek nedává dům zásadní rekonstrukci vnitřních prostor příliš znát.
Užito se svolením Petra Poláka
Petra Nehasilová

Dům se v průběhu let mění stejně jako lidé, kteří v něm žijí. Tahle proměna na Břevnově není o návratu do minulosti, ale o tom, jak se v domě žije dnes.

Původní dům z padesátých let 20. století prošel na přelomu milénia rekonstrukcí podle návrhu studia ADR, která jej přizpůsobila potřebám pětičlenné rodiny. Současná přestavba od architektů z ateliéru Mimosa reaguje na novou životní situaci. Vytváří komfortní bydlení pro manželský pár a zároveň nabízí velkorysé prostory pro setkávání s rodinou a přáteli. Změny se netýkaly pouze dispozic a kompletní proměny interiéru, ale také povrchů, barev a materiálového řešení exteriéru.

24 fotografií v galerii

Zvenčí dům zásadní proměnu vnitřních prostor příliš neprozrazuje. Barevně tlumená fasáda, kombinující jemnozrnnou a hrubou omítku se vstřikovaným kamenným zrnem, zklidnila celkový výraz stavby. Historizující členění oken nahradilo soudobé řešení, které výrazně prosvětlilo interiér. Okna různého konstrukčního i materiálového provedení – dubová, bezrámová nebo s bělenými smrkovými rámy – reagují na charakter jednotlivých místností. Rozdílný rozsah původních a nových oken naznačuje jejich materiálové řešení. Nejvýraznějším zásahem do exteriéru jsou dispoziční úpravy patra, kde původní dva malé vikýře nahradil jeden velkorysý, bezrámově prosklený směrem do zahrady.

Vnitřní členění domu prošlo výraznou proměnou. Vstup na nejnižší úrovni byl rozšířen a prosvětlen díky proskleným dveřím, odstranění podhledů a změně materiálů i barev. Hlavní obytné prostory se nacházejí v přízemí a jsou v přímém kontaktu se zahradou. Pro její umístění se podařilo najít prostor zmenšením průchodu do zahrady a několika drobnými dispozičními úpravami. V patře se bývalé dětské pokoje proměnily v salon určený pro slavnostní setkání rodiny, domácí kino i pokoj pro hosty. Zásadní proměnou prošlo také podkroví, které dnes umožňuje dlouhodobější pobyt hostů při zachování soukromí jak návštěv, tak hostitelů.

V interiéru byly zachovány a citlivě doplněny některé původní prvky. Patří k nim například pozinkované zábradlí. Renovací prošly také původní parkety a podlahové lišty z pozinkovaného plechu. Barevně utlumené stěny v odstínech bílé a šedé dávají vyniknout obrazům, část ploch je obložena překližkou v přírodním tónu. Koupelny se proměnily jak dispozičně, tak výrazově – bílé velkoformátové obklady o rozměru 3 × 1 metr doplňuje teracová dlažba a truhlářské prvky z dubového masivu. Původní vnitřní dveře s nadsvětlíky byly renovovány, nové dveře jsou řešeny se skrytými zárubněmi.

