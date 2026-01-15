Nový magazín právě vychází!

Na místě starého domu dnes stojí luxusní bytovka. Krčský svah změnil tvář

Terasový dvojdům Krč
Na místě starého rodinného domu, který ztratil přístup i smysl, dnes stojí terasová bytovka. V pražské Krči vzniklo bydlení, které se nesnaží svah zkrotit, ale využít jeho potenciál.

Na prudkém svahu pražské Krče, který se zvedá od Kunratického potoka směrem k severu nad dnešní Jižní spojkou, stával ještě donedávna starý rodinný dům. Byl mnohokrát přestavovaný, postupně ztratil přirozený vztah k ulici i terénu a po úpravách nivelety přišel o bezbariérový vstup i vjezd. Místo, které kdysi patřilo vinicím drobné vsi Dolní Krč, se tak ocitlo v urbanistickém i provozním vakuu.

Svahy Krče se přitom vyvíjely po celé 20. století velmi dynamicky. Vinice ustoupily rodinným domům a vilám, později i bytovým domům různých měřítek a typů. Typické byly hluboké parcely ve svahu, často rozdělené na horní a dolní část s oddělenými přístupy. Druhá polovina století tuto logiku narušila. Některé pozemky přišly o přístup z jedné strany úplně. Právě taková situace vznikla i zde. Hluboký pozemek s převýšením přes deset metrů se stal přístupným už jen z horní ulice.

Místo zastaralého domu stojí stylový bytový dům

Nová stavba nahradila původní rodinný dům a spolu s ní došlo i k úpravě veřejného prostoru. Chodníky dnes výškově navazují na vozovku i okolní zástavbu, což umožnilo znovu otevřít místo městu. Architekt Martin Čeněk ze studia martin cenek architecture se přitom musel vyrovnat s mimořádně pestrým okolím. Přes ulici stojí výrazné brutalistní terasové bytové domy z konce 60. let, zatímco jižní hranici parcely tvoří soubor bytových domů ze 70. a 80. let.

Výsledkem je terasový dvojdům, který má dvě tváře. Do ulice působí nenápadně, jako jednopodlažní stavba se šikmou střechou, respektující měřítko sousedních rodinných domů. Směrem do svahu se ale dům postupně rozrůstá, ustupuje terénu a otevírá se k jihu. Tím se přirozeně hlásí k terasovým bytovým domům, které se nacházejí nad ním.

Hlavní hmota je řešena jako bílý, stupňovitý blok s prostornými terasami, orientovanými na jih. Ty umožňují výsadbu vyšší zeleně a vytvářejí soukromé venkovní prostory pro jednotlivé byty. Na úrovni ulice je stavba horizontálně protnuta objemem garáží, opláštěným přírodním hliníkovým falcovaným plechem. Boční fasády doplňují různě komponovaná čtvercová okna podle výhledů z interiérů.

Provozní uspořádání se inspirovalo tradičními činžovními vilami. Každá ze dvou zrcadlových sekcí obsahuje tři větší bytové jednotky o dispozicích 4+kk, 3+kk a mezonetový 5+kk se samostatnými vstupy z vnějšího schodiště. To protíná dům v jeho ose a propojuje ulici se společnou zahradou, která leží téměř o osm metrů níže. Právě zahrada s ohništěm a vzrostlou zelení se stala důležitým společným prostorem.

Interiéry kontrastují s uměřeným exteriérem. Dubové dýhy jsou doplněny barevně lakovanými plochami, obývací pokoje mají bezrámová sedací okna s hlubokými parapety a přímý vstup na terasy. Přiznané železobetonové stropy připomínají konstrukční logiku domu. Terasy stíní pergoly se žlutými baldachýny.

Stavba je navržena jako energeticky téměř nulová. Využívá tepelná čerpadla, nucené větrání s rekuperací a systém hospodaření s dešťovou vodou. 

Investice do bydlení? Ústí nejvíc nese, Praha je bezpečná

Projekt Habitat v Malešicích nabídne po dokončení až tisícovku bytů.
Se svolením Skanska Residential
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Kde se v Česku nejlépe zhodnotí investice do nemovitosti, konkrétně do bytu? Nová data potvrzují, že v Ústí nad Labem. V poměru nákupní cena versus nájem Ústí dominuje. Byty jsou levné, nájmy podobné jako jinde v republice. Aktuální statistiky ukazují, že v Ústí investiční byt nese výnos skoro šest procent ročně. V Praze jsou to tři procenta. Jenže, Praha, to je bezpečí.

Existují dva pohledy na investice do rezidenčních nemovitostí. Jedním je výše výnosu z investice, druhým bezpečí vložených peněz. I za cenu nižších výnosů.

Praha: jistota, ale nízký výnos

Praha je jistota. Do Prahy každoročně přichází deset tisíc nových obyvatel, kteří jdou za prací, za studiem. Praha je nekonečný rezervoár pracovních příležitostí. Pro investora jsou to bezpečně zaparkované peníze. Ale na úkor nízkého výnosu. Kvůli pomalé výstavbě nových bytů, která neodpovídá poptávce, ceny bytů každoročně rostou.

Potom je tu Ústí nad Labem, druhý extrém. Nejnižší pořizovací ceny nemovitostí v zemi, aktuálně mezi čtyřiceti až šedesáti tisíci korun za metr čtvereční v secondhandu. Podle lokality. V Praze se ceny v tomto segmentu přehouply v průměru přes osmdesát tisíc korun za metr.

Cena metru nového bytu v Praze je podle statistik společnosti Flat Zone v průměru již nad 173 tisíci korun za metr. Což přináší investorům podle aktuální statistiky UniCredit Bank výnos kolem 3,3 procenta. Pro srovnání, výnos desetiletých českých státních dluhopisů byl v závěru loňského roku 4,65 procenta.

V Ústí nad Labem se nové projekty zatím příliš nastaví. Některé firmy tam revitalizují staré paneláky a nabízejí je investorům. Například společnost Salutem Real nabízí investorům do takových bytů roční výnos šest procent. A garanci platícího nájemníka.

Podle dat UniCreditu nabízely z jednotlivých krajských měst nejvyšší hrubou roční výnosnost nájemného v lednu nemovitosti v Ústí nad Labem s 5,7 procenty. Nejnižší výnosnost byla v Praze a v Brně, shodně mírně nad třemi procenty. Obecně platí, že hrubý výnos z nemovitosti se v Česku pohybuje mezi třemi a šesti procenty. „Atraktivní jsou nyní zejména byty ve větších městech mimo Prahu a Brno, kde jsou pořizovací ceny nižší a lze dosáhnout vyššího výnosu,“ říká Miroslav Majer, šéf startupu Hyponamíru.

Co může změnit trh

Důležitým aspektem při investici do bytu je dlouhodobost. Neočekávat rychlý návrat peněz. Jak tvrdí analytik UniCredit Bank Jiří Pour, aby se dlouhodobě uvažujícímu investorovi v současnosti nákup bytu vyplatil, musel by věřit v udržitelný růst cen bytů okolo sedmi procent. Takovou situaci ovšem experti, kteří se věnují realitnímu trhu, nepovažují za reálnou. „Věříme, že k ochlazení trhu a postupnému vyfukování cenové bubliny dříve či později dojde, načasování je však otázkou,“ tvrdí Pour.

Ceny bytů nyní rychle rostou zejména kvůli malé nabídce, pomalé výstavbě. Odšpuntování výstavby nových bytů by mělo přinést rychlejší povolování staveb. Což souvisí s novým stavebním zákonem, který bude platit nejdříve za rok. Více nových bytů tak přijde na trh až za několik let. Taková situace by mohla vnést do výnosnosti investic do bydlení změnu. Praha by mohla být z hlediska investic atraktivnější než v současnosti. Než se tak stane, platí, že co je na železnici v dosahu hodiny k hlavnímu městu nebo k Brnu, je z hlediska investice nejatraktivnější.

Nejsou to mrakodrapy ani okázalé ikony. Nejlepší evropská architektura roku 2026 vzniká z omezení, rekonstrukcí a veřejných investic. A jeden z projektů, které dnes porota Mies van der Rohe Awards považuje za klíčové, najdeme překvapivě v Karlových Varech.

Evropská komise spolu s nadací Fundació Mies van der Rohe zveřejnily výběr 40 projektů, které postupují do užšího kola prestižního mezinárodního architektonického klání European Union Prize for Contemporary Architecture / Mies van der Rohe Awards 2026.

Z původních 410 nominací porota vybrala realizace, jež nejpřesněji vystihují, kam se dnes evropská architektura skutečně posouvá. A verdikt je poměrně jednoznačný, architektura už dávno není jen o formě. Je o strategii, odpovědnosti a schopnosti pracovat s omezenými zdroji.

Kvalita pod tlakem rozpočtů

Výběr ukazuje jasně potvrzuje trend, že vysoká architektonická kvalita dnes nevzniká navzdory rozpočtovým limitům, ale často právě díky nim. Mnohé projekty vznikaly v podmínkách výrazných finančních omezení, která formovala jejich podobu.

Užší výběr zahrnuje projekty z 18 zemí, 36 měst a 30 regionů. Nejvíce realizací pochází z Francie (9) a Španělska (7), silně zastoupeny jsou také Dánsko a Belgie. Vedle velkých metropolí se ale objevují i menší města a obce a dokonce Tunisko, které se tak symbolicky zapojuje do širšího evropského architektonického dialogu. Kvalitní architektura už není výsadou bohatých trhů ani velkých center.

Rekonstrukce jako hlavní investiční téma

Z hlediska typologie převažují projekty zaměřené na kulturu, vzdělávání, smíšené využití a krajinu. Klíčové je však jiné číslo, 21 ze 40 vybraných projektů jsou rekonstrukce. Novostavby (17) a rozšíření stávajících objektů (2) dnes hrají spíše doplňkovou roli. Evropská architektura se tak stále více soustředí na regeneraci, adaptaci a nové využití existujících struktur. A jasně mluví i struktura investorů, 23 projektů vzniklo z veřejných prostředků, 12 financoval soukromý sektor a pět bylo realizováno formou PPP.

Veřejné zakázky se ukazují jako klíčový motor architektonických inovací, často jsou odvážnější než čistě komerční projekty. Soukromí investoři naopak experimentují tam, kde je prostor pro specializaci a rychlejší rozhodování.

Česká stopa: Císařské lázně v Karlových Varech

Jedním z projektů, které potvrzují schopnost české architektury obstát v evropském kontextu, je konverze Císařských lázní v Karlových Varech. Klíčovým prvkem obnovy národní kulturní památky z konce 19. století je multifunkční sál navržený studiem Petr Hájek Architekti. Technicky precizní vestavba, která se na šesti ocelových nohách doslova vznáší uprostřed historické dvorany. Konstrukce se záměrně nedotýká původní stavby ani litinových sloupů. Ocelový objekt byl kompletně vyroben a nanečisto sestaven v hale, poté rozebrán, očíslován a do lázní instalován skrze otevírací střechu. Výsledkem je variabilní, provozně odolný celek se zasouvacím hledištěm, nastavitelným orchestřištěm a flexibilní akustikou, schopný reagovat na široké spektrum kulturních programů.

Novorenesanční budova Císařských lázní pocházející z konce 19. století je od roku 2010 chráněna jako národní kulturní památka. Studio Petr Hájek Architekti proto navrhlo inovativní vestavbu, která se vznáší uprostřed dvorany na šesti ocelových nohách. Vestavěná konstrukce se totiž důsledně vyhýbá jakémukoliv přímému kontaktu s historickou budovou i s původními litinovými sloupy při obvodových stěnách. Jednotlivé díly do ní byly dosazeny skrze otevírací střechu a až na místě složeny v kompaktní celek.

Porota ocenila především odvahu pracovat s přísnými technickými i památkovými limity, schopnost propojit historický kontext s nároky současného provozu a také fakt, že se architektům podařilo investora přesvědčit o smyslu dlouhodobě udržitelného řešení. Císařské lázně tak ukazují, že kvalitní architektonická konverze může být nejen kulturním přínosem, ale i racionální investicí do budoucnosti historických budov.

. Vestavěná konstrukce se památkově chráněné budovy nedotýká a stojí na šesti ocelových nohách.
