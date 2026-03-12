Ubytování v Česku na poslední chvíli, a se slevou? Přišla nová platforma
Kdo pronajímá chalupu či chatu, zná tu situaci. Na poslední chvíli klient odřekne. Sehnat náhradního bývá nemožné. Na druhé straně, vyrazit právě teď na pár dní do přírody a najít ubytování? Oba tyto zájmy spojuje nová platforma matevolno.cz, kterou rozjel podnikatel Karel Mařík. Vytvořil místo, kde si lidé mohou na poslední chvíli objednat rekreační pobyt, a to ještě se slevou.
Mařík, který před několika lety stál za vznikem restauračního start-upu Grason, rozjíždí nový byznys. Míří na pronajímatele pobytů, vlastníky chat, chalup či apartmánů. Pro případ, kdy jim na poslední chvíli odřekne smluvený host, mohou využít právě tuto novou možnost obsadit v rychlosti volný ubytovací prostor. Zároveň míří na lidi, kteří hledají ubytování na poslední chvíli.
Po dvou měsících fungování nabízí platforma přibližně stovku míst pro krátkodobé pobyty v následujících dvou týdnech. Jde o obdobu Booking.com, ale v reálném čase.
Last minute pro chalupy
Platforma se nesoustředí na konkrétní lokalitu. Nabídky se objevují jak v horských oblastech, tak v méně frekventovaných regionech. Ubytování může být klidně jenom na dva dny. Podle Maříkových zkušeností využívá luxusní ubytování jen asi 20 procent Čechů, ostatní se pohybují ve středním cenovém segmentu. Tam míří.
„Cílem je mít asi tisíc ubytovacích kapacit,“ říká muž, který ještě před rozjezdem projektu vlastnil dvě chalupy ve vyšším standardu, které krátkodobě pronajímá. Stávalo se mu, že lidé na poslední chvíli pobyt odřekli. Tak se zrodila myšlenka nového projektu.
„Ověřili jsme si, že když je akční nabídka, lidé jsou ochotni přijet i mimo víkend,“ říká. Lidé jsou podle něj čím dál flexibilnější. Zajistit si ubytování třeba na příští den vítají například rodiče s dětmi, kteří někdy nechtějí platit dopředu v nejistotě, že děti třeba na poslední chvíli onemocní.
Obchodní model funguje tak, že majitel objektu dá slevu aspoň dvacet procent, aby byla nabídka pro platformu atraktivní. A Mařík si bere provizi v relativně nízké úrovni mezi pěti až sedmi procenty. Nové objekty do nabídky získává prostým obvoláváním majitelů.
Startup hledá investora
Jeho model je takřka samo-financovatelný. Přesto nyní shání finančního investora. „Aktuálně řeším financování. Celý tento byznys je postavený na marketingu. Nějaký ten milion na to bude muset padnout,“ říká. Přestože je teprve na začátku, nevylučuje v budoucnu i vstup na další trhy. „Už mi psalo pár lidí třeba ze Španělska, jestli se to tam dá franšízovat,“ říká.
Svůj předchozí projekt Grason, který propojoval zaměstnance a provozovatele v gastru, před časem prodal. Nyní je součástí většího uskupení společností, které podnikají v pohostinství, a to pod názvem Piano. Za ním stojí investiční skupina Miton.
