Ubytování v Česku na poslední chvíli, a se slevou? Přišla nová platforma

Ubytování v Česku na poslední chvíli, a se slevou? Přišla nová platforma

chata
Archiv matevolno.cz, užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Kdo pronajímá chalupu či chatu, zná tu situaci. Na poslední chvíli klient odřekne. Sehnat náhradního bývá nemožné. Na druhé straně, vyrazit právě teď na pár dní do přírody a najít ubytování? Oba tyto zájmy spojuje nová platforma matevolno.cz, kterou rozjel podnikatel Karel Mařík. Vytvořil místo, kde si lidé mohou na poslední chvíli objednat rekreační pobyt, a to ještě se slevou.

Mařík, který před několika lety stál za vznikem restauračního start-upu Grason, rozjíždí nový byznys. Míří na pronajímatele pobytů, vlastníky chat, chalup či apartmánů. Pro případ, kdy jim na poslední chvíli odřekne smluvený host, mohou využít právě tuto novou možnost obsadit v rychlosti volný ubytovací prostor. Zároveň míří na lidi, kteří hledají ubytování na poslední chvíli.

Po dvou měsících fungování nabízí platforma přibližně stovku míst pro krátkodobé pobyty v následujících dvou týdnech. Jde o obdobu Booking.com, ale v reálném čase.

Last minute pro chalupy

Platforma se nesoustředí na konkrétní lokalitu. Nabídky se objevují jak v horských oblastech, tak v méně frekventovaných regionech. Ubytování může být klidně jenom na dva dny. Podle Maříkových zkušeností využívá luxusní ubytování jen asi 20 procent Čechů, ostatní se pohybují ve středním cenovém segmentu. Tam míří.

„Cílem je mít asi tisíc ubytovacích kapacit,“ říká muž, který ještě před rozjezdem projektu vlastnil dvě chalupy ve vyšším standardu, které krátkodobě pronajímá. Stávalo se mu, že lidé na poslední chvíli pobyt odřekli. Tak se zrodila myšlenka nového projektu.

Chalupa Hajan

Místo kadibudky, vířivka s výhledem. Chataření mají Češi v krvi, jen jsou náročnější

Enjoy

České chataření a chalupaření prochází proměnou. Chatky i chaloupky se dnes stávají svébytnou architektonickou disciplínou. Útěk z města však zůstává nedílnou součástí české národní identity, říká Petr Kotík, zakladatel platformy Kouzelné Chaloupky.

Petra Nehasilová



„Ověřili jsme si, že když je akční nabídka, lidé jsou ochotni přijet i mimo víkend,“ říká. Lidé jsou podle něj čím dál flexibilnější. Zajistit si ubytování třeba na příští den vítají například rodiče s dětmi, kteří někdy nechtějí platit dopředu v nejistotě, že děti třeba na poslední chvíli onemocní.

Obchodní model funguje tak, že majitel objektu dá slevu aspoň dvacet procent, aby byla nabídka pro platformu atraktivní. A Mařík si bere provizi v relativně nízké úrovni mezi pěti až sedmi procenty. Nové objekty do nabídky získává prostým obvoláváním majitelů.

Startup hledá investora

Jeho model je takřka samo-financovatelný. Přesto nyní shání finančního investora. „Aktuálně řeším financování. Celý tento byznys je postavený na marketingu. Nějaký ten milion na to bude muset padnout,“ říká. Přestože je teprve na začátku, nevylučuje v budoucnu i vstup na další trhy. „Už mi psalo pár lidí třeba ze Španělska, jestli se to tam dá franšízovat,“ říká.

Svůj předchozí projekt Grason, který propojoval zaměstnance a provozovatele v gastru, před časem prodal. Nyní je součástí většího uskupení společností, které podnikají v pohostinství, a to pod názvem Piano. Za ním stojí investiční skupina Miton.

Chata na Kohútce

OBRAZEM: Horskou chatu v Javorníkách postavili za jediný den. Architekti se inspirovali Valašskem

Reality

Při realizaci chaty v horském areálu Kohútka na hranicích Česka a Slovenska se architekti ze studia SENAA architekti inspirovali tradiční valašskou architekturou i nádhernými výhledy z hřebene Javorníků. Dřevostavbu poté smontovali během jediného dne.

fry



Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Dalibor Martínek: Blíží se přijímací zkoušky na střední. Stát fatálně selhává, hází dětem klacky pod nohy

Dalibor Martínek: Blíží se přijímací zkoušky na střední. Stát fatálně selhává, hází dětem klacky pod nohy
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Přijímací zkoušky na střední školy mají rozhodovat o studijních schopnostech. V praxi ale často rozhoduje spíš peněženka rodičů. Rodiny platí desetitisíce za přípravné kurzy, aby jejich děti uspěly. A děti chudších rodičů mohou na kvalitní střední školu rovnou zapomenout.

Začátkem dubna se konají přijímací zkoušky na střední školy. Rodiče nyní horečně řeší, jak dítě posunout vzdělávací soustavou. Čtrnáctileté děti si často neuvědomují, že jeden den rozhodne o jejich osudu. Vzdělávací systém přitom nepodporuje nadané, ale děti, jejichž rodiče mohou platit tisíce za přípravu na zkoušky.

Jak je možné, že učitelé ve veřejných základních školách připravují žáky na budoucnost, ale aby se děti dostaly na střední školu, musejí jim rodiče platit přípravu na přijímací zkoušky? Copak nestačí pro úspěšné složení dobře se učit? Evidentně nestačí.

V jakémsi státním Cermatu vymýšlejí testy. Křížek nesmí přesáhnout rámeček, nesmíte psát perem a tak dále. Všechno výmysly, aby šly výsledky počítačově zpracovat. To má být účel zkoušek?

Zrušme Cermat. Jen plete dětem hlavu

Dalibor Martínek: Zrušme Cermat. Jen plete dětem hlavu

Názory

Jako rodič jsem tématu jakýchsi zkoušek dosud nevěnoval pozornost. Děti chodí do školy, dobře se učí, nosí jedničky. Jsem rád, že v době, kdy musím pracovat, se naučí ve škole něco nového. Dává to dobrý smysl, rodič je v práci, dítě ve škole. To je asi základní myšlenka školství.

Dalibor Martínek



Přijímačky jako byznys

Podle zjištění společnosti Provident, která si na téma přijímaček udělala průzkum, platí 34 procent rodičů nějakou formu přípravy. Ceny kurzů jsou kolem deseti tisíc korun. Je to obrovský byznys poradenských firem. Jak tedy bezplatné školství?

Nízkopříjmové rodiny si placené doučování nemohou dovolit. Šance dítěte na přijetí na dobrou školu rapidně klesají.

Nedostatek míst na gymnáziích

Zároveň je na gymnáziích obří propast mezi volnými místy a počty uchazečů. V Praze nebo v Brně připadá na jedno místo třeba i dvacet uchazečů. To nevíme, kolik máme dětí, že nejsme schopni vytvořit dostatek kapacit?

Ženeme děti, letos jich chce na střední přes sto padesát tisíc, do smrtícího mlýnku na maso. Stát fatálně selhává, hází dětem ve vzdělávání klacky pod nohy, místo aby je ve studiu podporoval.

David Ondráčka: Přijímačková zeď se může opakovat, nic zatím vyřešeno není

Názory

Květnové peklo přijímaček na střední škole v Praze a dalších velkých městech se může opakovat. Včera sice zprávami proběhly informace, že už to politici vyřešili. Jenže to není pravda. A bohužel úplně reálně hrozí, že rodiče i děti narazí do přijímačkové zdi zase. A bude je čekat podobné martýrium s rizikem, že se dostanou jen na takové školy, na které nechtějí.

David Ondráčka



Paradox českého vzdělávání

Paradoxní je, že jedna vláda za druhou opakuje, jak je potřeba zvýšit v Česku vzdělání. Česko se dlouhodobě pohybuje mezi zeměmi Evropské unie s nejmenším zastoupením vysokoškolsky vzdělaných lidí. V Česku je to 27 procent, průměr unie je o deset procentních bodů vyšší.

Jak mají lidé dosáhnout na vysokoškolský titul, když je systém nechává vylámat si zuby dřív, než vůbec dostanou rozum? Co vlastně školy dětem dávají?

Řeší se platy nepedagogických pracovníků, školníků a kuchařek, řeší se, jestli mají děti jíst ve školních jídelnách víc čočky, řeší se platy učitelů. Věčně nespokojení učitelé, ani obědy zdarma jim nestačí, neustále tlačí na zvyšování svých platů. Co za to doručují žákům? Popravdě bídu. Nejsou ani schopni připravit děti na přijímací zkoušky.

Vzdělání podle peněženky

Rodiče, kteří už tak platí desetitisíce korun ročně za základní docházku, učebnice, obědy, školy v přírodě, kroužky či družinu, musí před přijímačkami znovu sáhnout do peněženky, aby jejich dítě vůbec mělo šanci na další vzdělávání. Děti chudších rodičů mohou na kvalitní střední školu rovnou zapomenout.

Stát kriticky selhává, potom vymýšlí všelijaké sociální programy. Jako by vlastně chtěl mít velkou část veřejnosti méně vzdělanou, s nižšími příjmy, často závislou na státu.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Lék na tristní způsob přijímání studentů do škol. Teenageři budou moci podat více přihlášek

Lék na tristní způsob přijímání studentů do škol. Teenageři budou moci podat více přihlášek

Politika

ČTK


Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) vystoupil na briefingu po jednání se zástupci Agrární komory, Potravinářské komory a Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR), 27. února 2023, Praha.

Politický diář Jany Havligerové: Zlevníme potraviny, policistům přidáme. Slibuje se dobře, hůře plní

Názory

Jana Havligerová



Forbes: Nejbohatší na světě je Musk, Strnad je v první sedmdesátce

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
ČTK
ČTK

Zbrojařský byznys katapultoval Michala Strnada na první místo mezi českými miliardáři. Časopis Forbes vyčíslil jeho majetek na 31 miliard dolarů (přes 653 miliard korun) a zařadil ho na 69. příčku světového žebříčku dolarových miliardářů. Strnad je zároveň jediným Čechem v první stovce nejbohatších lidí planety. Žebříčku kraluje Elon Musk. Renáta Kellnerová je 131.

Nejbohatším člověkem planety je podle letošního žebříčku amerického magazínu Forbes zakladatel automobilky Tesla a start-upu xAI Elon Musk. Hodnotu jeho majetku časopis vyčíslil na 839 miliard dolarů (17,6 bilionu korun), proti předchozímu roku je to více než dvojnásobek. V první stovce nejbohatších má Česko jediného zástupce. Je jím zbrojař Michal Strnad. S majetkem 31,1 miliardy dolarů (přes 653 miliard korun) se umístil na 69. příčce světového žebříčku.

Strnad přeskočil Kellnerovou

Po vstupu CSG na burzu se hodnota Strnadova majetku podle žebříčku zesedminásobila. Strnad se tak v pořadí dostal i před dědičku investiční skupiny PPF Renátu Kellnerovou. Jako 69. nejbohatší člověk planety je jediným Čechem v první stovce žebříčku. Kellnerovou magazín zařadil na 131. místo s odhadovanou hodnotou majetku 20,2 miliardy dolarů.

Česko je v miliardářské formě. I díky Strnadovi konkuruje Německu a Británii

Leaders

Páteční úspěšný vstup zbrojovky Czechoslovak Group na burzu znamená, že Česko upevňuje své postavení evropské miliardářské mocnosti. V první sedmdesátce nejbohatších Evropanů dle agentury Bloomberg má Česko hned čtyři zástupce, takže více už jich mají jen Německo, Británie a Francie, tedy tři největší ekonomiky starého kontinentu.

Lukáš Kovanda



Seznam mapuje lidi s majetkem v hodnotě alespoň jedné miliardy dolarů a letos zahrnuje celkem 11 Čechů. Třetím nejbohatším Čechem a 316. nejbohatším člověkem na světě je podle žebříčku majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek s majetkem za 10,3 miliardy dolarů.

Následuje na 323. místě vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský s majetkem v hodnotě 10,2 miliardy dolarů. Majitel energetické skupiny Sev.en AG Pavel Tykač je podle žebříčku 383. nejbohatší člověk na světě s majetkem za 9,1 miliardy dolarů. Forbes do žebříčku zařadil i premiéra Andreje Babiše, a to na 934. místo. Jeho majetek vyčíslil na 4,6 miliardy dolarů.

Nově se do žebříčku na 2858. místo dostal René Holeček, který je největším akcionářem české zbrojovky Colt CZ (do roku 2022 Česká zbrojovka). Jeho majetek Forbes odhaduje na 1,3 miliardy dolarů.

Za Muskem šéfové Googlu a Bezos

Za Muskem na druhém a třetím místě následují spoluzakladatelé Googlu Larry Page s majetkem za 257 miliard dolarů a Sergey Brin s částkou 237 miliard dolarů. Čtvrtý se s majetkem v odhadované výši 224 miliard dolarů umístil zakladatel internetové společnosti Amazon Jeff Bezos, který žebříčku mnoho let vévodil.

Český kapitálový trh: Když miliardáři mlčí, burza chřadne

Leaders

Proč český kapitálový trh stále není místem, kam si firmy masově chodí pro peníze a z nějž získávají výnosy i běžné domácnosti? Ekonomové mají jasno: na vině je hlavně nezájem českého byznysu sdílet svůj úspěšný příběh.

Ivana Pečinková



