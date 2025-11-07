Cestovní ruch roste. V českých hotelech se v létě ubytovalo téměř osm milionů hostů
V hotelech, penzionech či kempech v Česku se ve třetím čtvrtletí ubytovalo 7,9 milionu hostů, meziročně o 1,4 procenta více.
V českých hotelech přibylo hostů ze zahraničí, počet českých hostů stagnoval. V porovnání s loňským létem hosté strávili v tuzemských ubytovacích zařízeních i více nocí. Počet jejich přenocování se zvýšil o procento na 21,2 milionu nocí, informoval na svém webu Český statistický úřad.
"Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení ve třetím čtvrtletí v porovnání se stejným obdobím minulého roku stagnovaly a nerezidentů se ubytovalo o 3,3 procenta více," uvedl vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ Roman Mikula.
Z hlediska regionů podle statistiků v letních měsících meziročně ubylo turistů v hotelech a penzionech v Královéhradeckém, Jihočeském, Středočeském a Ústeckém kraji a na Vysočině. V ostatní krajích jich přibylo.
Zářijová globální data analytické společnosti STR přinesla aktuální pohled na vývoj hotelového trhu ve světě, v Evropě i v České republice. Zatímco české hotely zaznamenaly meziroční růst tržeb o 5,2 procenta, většina Evropy spíše stagnuje – a velké trhy dokonce hlásí pokles.
České hotely odolávají evropské stagnaci. Varování však přichází z Německa a Francie
