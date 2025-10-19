Místo kadibudky, vířivka s výhledem. Chataření mají Češi v krvi, jen jsou náročnější
České chataření a chalupaření prochází proměnou. Chatky i chaloupky se dnes stávají svébytnou architektonickou disciplínou. Útěk z města však zůstává nedílnou součástí české národní identity, říká Petr Kotík, zakladatel platformy Kouzelné Chaloupky.
Češi a chalupy. To k sobě patří odjakživa. Tradice víkendových úniků do přírody, vůně dřeva, praskání ohně a pomalé tempo života mají hluboko zakořeněné. Chalupaření není jen způsob, jak trávit dovolenou. Je to návrat ke kořenům. A právě na tuto tradici navazují Kouzelné Chaloupky. Platforma vznikla z jednoduchého důvodu, v Česku chybělo přehledné místo, kde by lidé našli kouzelná ubytování bez sdílených prostor, od útulných chatek přes roubenky až po moderní tiny housy či glamping.
„Chtěli jsme propojit majitele s hosty, kteří hledají klid, soukromí a místo, kde se budou cítit jako doma,“ říká Petr Kotík, zakladatelprojektu. Češi mají podle něj chalupaření v srdci, i proto se říká, že „co Čech, to chalupář.“ „Jsou to vzpomínky na dětství u babičky, prázdniny u rybníka, večery u ohně. Kouzelné Chaloupky tuto nostalgii přenášejí do moderní doby,“ dodává Kotík.
Češi jsou náročnější než dřív
Ne všechno ale zůstává stejné. Zatímco dříve ke koloritu chat patřila kadibudka a studna, dnes nechybí vířivky s výhledem do údolí, sauna s panoramatickým oknem nebo stylová kamna v minimalistickém interiéru. Čeští architekti navíc dávají chataření nový rozměr, vznikají moderní dřevostavby a tiny housy, které propojují design, udržitelnost a harmonii s krajinou.
I přesto, že cena chat a chalup v Česku stoupla, dají se podle portálu Bezrealitky.cz sehnat i objekty, které stojí jen pár set tisíc korun.
Lidé stále více touží po místě, kde se mohou odpojit od něj. „Největší zájem je o chaloupky obklopené přírodou, ať už jde o roubenku v horách, nebo moderní tiny house u lesa,“ potvrzuje Kotík. A jsou hosté ochotni si za kvalitu připlatit? Určitě ano. Pokud místo nabízí něco výjimečného: jedinečnou atmosféru, klid, výhled nebo příběh.
A kam směřuje trend chataření? Všechno nasvědčuje tomu, že jeho popularita poroste dál. Pandemie i současný důraz na „slow travel“ naučily lidi vážit si klidu, přírody a autentických zážitků.
Chaty a chalupy jako architektonická disciplína
Kdysi bývala chata prostým útočištěm. Malá, skromná, často svépomocně postavená. Stačilo pár prken, kamna, voda ze studny a víkendový klid. Jenže dnes se z chaty stává architektonický fenomén. Dřevěné konstrukce, lokální materiály, minimalistické formy jsou znaky, které propojují současné realizace od Beskyd po Šumavu. Architekti se vracejí k tvarům roubenek, sedlovým střechám i přírodním materiálům, ale v moderním pojetí.
Češi byli, jsou a asi i budou národem chatařů a chalupářů. Potřebu mít klidné útočiště, kam lze prchnout před hektickým životem ve městě, je v nás hluboce zakořeněna. Některé rekreační nemovitosti jsou obzvláště povedené. Podívejte se na náš výběr.
„O venkovské chalupy je v posledních letech čím dál víc zájem, vedle snahy vyvážit rychlé tempo města souvisí i s touhou po něčem autentickém a tradičním. Obecně je tedy výzvou, jak vyhovět současným nárokům na komfort, a přitom udržet původního ducha stavby,“ dodává respektovaná architekta Lenka Míková.
Realizace rekreačních objektů se dostávají i do hledáčku odborníků. Není výjimečné, že některé z nich se každoročně dostávají do užšího nominačního kola architektonického klání Česká cena za architekturu.
Věděli jste, že Česko má jednu z největších hustot chat a chalup na obyvatele v Evropě? Že mnohé chalupy se dědí v rodinách po generace, i proto je na ně vazba tak silná a že, nejoblíbenější destinace jsou Středočeský kraj, Vysočina a jižní Čechy?
Lesní atelier ve Stříbrné skalici postavili převážně svépomocí a využili k tomu materiály zbylé z jiných staveb. Domeček vyšel na necelý milion.
