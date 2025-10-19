Nový magazín právě vychází!

Místo kadibudky, vířivka s výhledem. Chataření mají Češi v krvi, jen jsou náročnější

Místo kadibudky, vířivka s výhledem. Chataření mají Češi v krvi, jen jsou náročnější

Chalupa Hajan
Užito se svolením Kouzelné chaloupky
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

České chataření a chalupaření prochází proměnou. Chatky i chaloupky se dnes stávají svébytnou architektonickou disciplínou. Útěk z města však zůstává nedílnou součástí české národní identity, říká Petr Kotík, zakladatel platformy Kouzelné Chaloupky.

Češi a chalupy. To k sobě patří odjakživa. Tradice víkendových úniků do přírody, vůně dřeva, praskání ohně a pomalé tempo života mají hluboko zakořeněné. Chalupaření není jen způsob, jak trávit dovolenou. Je to návrat ke kořenům. A právě na tuto tradici navazují Kouzelné Chaloupky. Platforma vznikla z jednoduchého důvodu, v Česku chybělo přehledné místo, kde by lidé našli kouzelná ubytování bez sdílených prostor, od útulných chatek přes roubenky až po moderní tiny housy či glamping.

„Chtěli jsme propojit majitele s hosty, kteří hledají klid, soukromí a místo, kde se budou cítit jako doma,“ říká Petr Kotík, zakladatelprojektu. Češi mají podle něj chalupaření v srdci, i proto se říká, že „co Čech, to chalupář.“ „Jsou to vzpomínky na dětství u babičky, prázdniny u rybníka, večery u ohně. Kouzelné Chaloupky tuto nostalgii přenášejí do moderní doby,“ dodává Kotík.

Češi jsou náročnější než dřív

Ne všechno ale zůstává stejné. Zatímco dříve ke koloritu chat patřila kadibudka a studna, dnes nechybí vířivky s výhledem do údolí, sauna s panoramatickým oknem nebo stylová kamna v minimalistickém interiéru. Čeští architekti navíc dávají chataření nový rozměr, vznikají moderní dřevostavby a tiny housy, které propojují design, udržitelnost a harmonii s krajinou.

Chaty a chalupy v pololetí zdražily

Chcete pryč z města? Chata se dá v Česku sehnat za pár set tisíc

Reality

I přesto, že cena chat a chalup v Česku stoupla, dají se podle portálu Bezrealitky.cz sehnat i objekty, které stojí jen pár set tisíc korun.

ČTK

Přečíst článek

Lidé stále více touží po místě, kde se mohou odpojit od něj. „Největší zájem je o chaloupky obklopené přírodou, ať už jde o roubenku v horách, nebo moderní tiny house u lesa,“ potvrzuje Kotík. A jsou hosté ochotni si za kvalitu připlatit? Určitě ano. Pokud místo nabízí něco výjimečného: jedinečnou atmosféru, klid, výhled nebo příběh.

A kam směřuje trend chataření? Všechno nasvědčuje tomu, že jeho popularita poroste dál. Pandemie i současný důraz na „slow travel“ naučily lidi vážit si klidu, přírody a autentických zážitků.

Na tomhle místě uprostřed posázavské krajiny stávala v minulosti chatka s kamennou podezdívkou, typická pro 70. léta minulého století. Současní majitelé, kteří si ji pořídili nejenom pro víkendové úniky do přírody, jezdí se i pracovat, si ji nechali přestavit. Původní přízemní chatka nejenom nevyhovovala, majitelé chtěli rozšířit obytnou místnost o ložnici v podkroví, byla i ve špatném technickém stavu. 17 fotografií v galerii

Chaty a chalupy jako architektonická disciplína

Kdysi bývala chata prostým útočištěm. Malá, skromná, často svépomocně postavená. Stačilo pár prken, kamna, voda ze studny a víkendový klid. Jenže dnes se z chaty stává architektonický fenomén.  Dřevěné konstrukce, lokální materiály, minimalistické formy jsou znaky, které propojují současné realizace od Beskyd po Šumavu. Architekti se vracejí k tvarům roubenek, sedlovým střechám i přírodním materiálům, ale v moderním pojetí.

Inspirováni tradičními rybářskými boudami navrhli architekti ze studia A111 na břehu rybníka, zasazeného v malebné krajině Vysočiny, malou chatu. Její velikost limituje legislativa.

FOTOGALERIE: Jak to dopadne, když si Čech postaví chatu? Podívejte se

Enjoy

Češi byli, jsou a asi i budou národem chatařů a chalupářů. Potřebu mít klidné útočiště, kam lze prchnout před hektickým životem ve městě, je v nás hluboce zakořeněna. Některé rekreační nemovitosti jsou obzvláště povedené. Podívejte se na náš výběr.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

„O venkovské chalupy je v posledních letech čím dál víc zájem, vedle snahy vyvážit rychlé tempo města souvisí i s touhou po něčem autentickém a tradičním. Obecně je tedy výzvou, jak vyhovět současným nárokům na komfort, a přitom udržet původního ducha stavby,“ dodává respektovaná architekta Lenka Míková.

Realizace rekreačních objektů se dostávají i do hledáčku odborníků. Není výjimečné, že některé z nich se každoročně dostávají do užšího nominačního kola architektonického klání Česká cena za architekturu.

Věděli jste, že Česko má jednu z největších hustot chat a chalup na obyvatele v Evropě? Že mnohé chalupy se dědí v rodinách po generace, i proto je na ně vazba tak silná a že, nejoblíbenější destinace jsou Středočeský kraj, Vysočina a jižní Čechy? 

Hovězí vývar s knedlíčky jako vaří v Lokále.

Ani lunchmeat, ani vepřové ve vlastní šťávě. Jak chutná luxusní konzerva?

Enjoy

Lokál, Kuchyň, Pizza Nuova, Café Savoy, michelinská La Degustation a řada dalších – všechny tyto prestižní podniky spojuje jedna značka: Ambiente. A právě tato síť se nyní kromě vysoké gastronomie pouští i do retailu. Jejich recept? Přeměnit nejoblíbenější pokrmy na „konzervy“ dostupné pro každého.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dřevěný ateliér si pro sebe postavil architekt Jan Tyrpekl.

Dá se stavět s rozpočtem pod milion? Dá, i s architektem

Reality

Lesní atelier ve Stříbrné skalici postavili převážně svépomocí a využili k tomu materiály zbylé z jiných staveb. Domeček vyšel na necelý milion.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Šéfkuchař Marek Janouch: Smažák na Hradě nenajdete

Šéfkuchař Marek Janouch
Michal Nosek / Newstream
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Každý den se mu otevírá jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu – z terasy přímo na Pražském hradě. Šéfkuchař Marek Janouch tu se svým týmem připravuje českou kuchyni inspirovanou starými kuchařkami i šlechtickými hostinami, nicméně v moderním pojetí. Tradici spojuje s aktuálními trendy, sezónností a důrazem na kvalitní suroviny. O tom, jak se vaří na, tak výjimečném místě, proč se u nich smažený sýr nikdy na lístku neobjeví a jak důležité je pro něj mít v kuchyni stabilní tým, jsme si povídali v „jeho“ Kuchyni na Hradě.

Každý den kvůli práci míříte na jedno z nejhezčích míst v Praze. Jaké to je vařit přímo na Pražském hradě a servírovat jídlo s tak výjimečným pohledem na Prahu?

Ten ranní výhled je opravdu k nezaplacení. I když se přiznám, že občas už tu krásu ani nevnímám. Myslím tedy na cestě sem. Ovšem tradici s kávou na naší terase s tím krásným výhledem na celou Prahu, při pravidelných denních schůzkách týmu, obzvláště v teplých dnech, si ujít nenechám.

Podívejte se, jak vypadá Kuchyň na Hradě

A co na těch pravidelných schůzkách řešíte?

V osm se potkávají kuchaři, kdy se řeší, co je ten daný den potřeba dělat. Během další schůzky v 10.45 se schází číšníci. Ta probíhá tak, že ochutnají jídlo. Procházíme s nimi složení a postupy vybraných jídel, aby přesně věděli, co je daný den potřeba dělat, jaké je rozdělení postů v kuchyni, a aby je nezaskočila žádná otázka od hosta. 

Jak často se řeší různé potravinové alergie či intolerance?

Tak alergeny máme samozřejmě uvedené v jídelním lístku, tam problém nevidím. Každopádně pak může nastat problém, když si nějaký host u stolu objedná jídlo bez laktózy nebo lepku. Podobné situace samozřejmě umíme vyřešit. Máme jídla bez lepku, některé i bez laktózy. Nebo se dají zaměnit přílohy – třeba brambory místo knedlíků. Na druhou stranu může nastat i situace, kdy raději nabídneme třeba pečenou, grilovanou nebo čerstvou zeleninu podle sezony. Protože jsou jídla, v nichž když odeberete i jenom jednu ingredienci, výsledná chuť není taková, jaká by měla být.

Celý rozhovor si můžete přečíst v magazínu Newstream CLUB

Newstream CLUB 9 Newstream

Svíčkovou bez knedlíku si zkrátka neumíte představit...

Tak existují hosté, kteří si k ní bez problému dají brambor.

Svíčková s bramborem vám ještě, jak se říká, „netrhá žíly“?

Rozhodně méně než smažák s knedlíkem. Asi byste nevěřila, ale i takové objednávky jsme v Lokále, kde jsem dřív působil, řešili.

Architekt Ladislav Lábus

Ladislav Lábus: Z architektury se vytrácí to podstatné

Reality

„Obyčejnost je plachá, ale krásná,“ říká architekt Ladislav Lábus. V architektuře podle něj nejde o efekt, ale o lidi, kteří v ní žijí. Když projektuje, je pro něj důležitá pravdivost, jednoduchost a ohleduplnost. Ať už jde o panelová sídliště, nebo vilu, stavby musí smysl, být příjemné a neztrácet svou podstatu. „Tisíce druhů obkladaček nejsou v přímé úměře k tomu, jak se v prostoru žije,“ dodává Lábus v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Co se týká bezmasých jídel, na vašem jídelníčku je vždy alespoň jedna varianta?

Máme vždy dvě. V případě hlavních jídel koprovku, to je naše stálice. A aktuálně také pečený květák. Další jsou na předkrmech, třeba v létě si fungování neumím představit bez rajčatového salátu. 

Vím, že zdrojem vaší inspirace jsou staré české kuchařky. I ty „myslely“ na vegetariány?

Takové recepty v historii najdeme, ale upřímně, není jich moc. Každopádně ty knihy, jež zmiňujete, opravdu slouží jen jako inspirace. Recepty se snažíme přizpůsobit současným trendům. Styl, jakým se vařilo dřív, není aplikovatelný v současnosti. Lidé by to nejedli.

Galeristka Olga Trčková

Olga Trčková: Čeští sběratelé jsou dnes vášnivější než mnohde na světě

Leaders

Vybudovala DSC Gallery, která se zařadila mezi nejvýraznější komerční galerie u nás. Vystavuje největší jména tuzemské scény, ale také mladé talenty, a hlavně do Prahy vozí významná jména berlínské, londýnské i newyorské scény. Olga Trčková je vášnivou sběratelkou, pomáhá umělcům, ale také jiným sběratelům. „Jednou vás pozvu do DSC Gallery London,“ slibuje v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, z něhož nabízíme ochutnávku.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Takže místo tučné smetany používáte odlehčenou?

Tak odlehčenou smetanu bych rozhodně při vaření nepoužil. Měl jsem na mysli něco jiného. My jsme sice mluvili o vegetariánské, bezmasé kuchyni. Ale já se vrátím k té běžné „masové“. V minulosti se běžně v kuchyni využívalo celé zvíře, včetně vnitřností. U nás je hosté na lístku moc často nenajdou. I když se občas v nějaké formě také objeví.

Co na české kuchyni považujte za výjimečné?

Výjimečné? Třeba to, že v létě, kdy je sezona rajčat, nabízíme svým hostům skvělý rajčatový salát z lokálně vypěstovaných rajčat. Stejně jako to, že ho potom na našem jídelníčku nenajdete v listopadu.  Zároveň vždy se snažíme nabízet jídla z českých ryb. Dlouhodobě se na našem lístku ustálil třeba předkrm z kapra. To, že svíčková je jedním z nejprodávanějších jídel, je jedna věc. Ale nemyslím si, že svíčková je vlajkovou lodí tuzemské gastronomie, která je historicky výjimečná v široké škále jídel. Nedá se říct, které jídlo Česko reprezentuje. Základem jsou vždy kvalitní suroviny a postupy.

Zakladatel a vetšinový vlastník společnosti GymBeam Dalibor Cicman

Zakladatel GymBeam Dalibor Cicman: Chci spolupracovat s nejchytřejšími lidmi na globální úrovni

Leaders

GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, kde mimo jiné prozrazuje, jakou budoucnost pro svou firmu chystá.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Právě Marie B. Svobodová, autorka kuchařky, jež je jedním z vašich inspiračních zdrojů je spojována s výjimečnými technologickými postupy. Které to jsou?

Všemu dávala čas. V současnosti stále najdete mnoho restaurací, které se postupy snaží urychlit, možná i takzvaně ošulit. Každé jídlo ale vyžaduje svůj čas. Stejně jako lásku, se kterou ho připravujete.

Jak se liší přání zahraničních hostů od těch českých? Jak se gastronomický sektor proměnil za covidu a v čase po pandemii? Přečtěte si celý rozhovor se šéfkuchařem Markem Janouchem v magazínu Newstream CLUB, který právě vychází.

Marek Janouch

Šéfkuchař restaurace Kuchyně na Pražském hradě. Vyučil se jako kuchař-číšník a po škole začínal v pražské steakové restauraci. Dlouhých jedenáct let strávil v Mánesce, kde vyrostl z kuchaře na zástupce šéfkuchaře. Poté otevřel první Lokál v Dlouhé ulici a následně šest let působil jako executive chef celé sítě Lokálů Ambiente. Když mu začala chybět vlastní kuchyně, přihlásil se do výběrového řízení na Pražském hradě a stal se šéfkuchařem Kuchyně v Salmovském paláci. Jeho inspirací jsou staré české kuchařky, především Marie B. Svobodová, ale recepty přizpůsobuje moderním trendům.

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou
Užito se svolením Sekyra Group
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.

Na místě bývalého brownfieldu na Rohanském ostrově vyrůstá nová městská čtvrť, která má ambici stát se symbolem současné Prahy. Centrální část projektu, navržená newyorským studiem Daniela Libeskinda, přinese zhruba 1 650 bytů s investicí kolem 15 miliard korun. Stěžejním prvkem se stanou Sekyra Flowers – čtyři rezidenční věže s přibližně 500 byty, které budou rámovat nové náměstí pojmenované po filozofce Simone Weilové.

V přízemí domů vznikne živý městský parter s kavárnami, restauracemi a službami. Nová piazza se přirozeně propojí s nábřežím a cyklostezkou a má se stát přirozeným centrem Karlína.

Sekyra přitáhl do Prahy další architektonické eso

„Sekyra Flowers budou architektonickým příspěvkem k současnému rozkvětu Prahy a mou poctou tomuto kouzelnému městu,“ říká Daniel Libeskind, který do návrhu promítl svůj typický rukopis – silný příběh, emoci a symbolickou formu.

Čtveřice budov, inspirovaných motivem rozkvétajícího květu, kombinuje organické i geometrické tvary. Každá z věží se skládá ze tří třpytivých objemů obložených kovovými dlaždicemi, které odrážejí světlo podle denní doby. Na střechách vzniknou zelené plochy s retenčními systémy a na náměstí vodní prvky doplňující zeleň. 

Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu

Firma miliardáře Sekyry prodala pozemek šéfce majetkového úřadu za nezvykle nízkou cenu

Reality

Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu koupila loni v dubnu stavební pozemek v Dolních Počernicích na okraji Prahy za nezvykle nízkou cenu, píší Hospodářské noviny. Za parcelu o rozloze 903 metrů čtverečních zaplatila 6,8 milionu korun, tedy 7530 korun za metr čtvereční. Cena zobchodovaných pozemků se podle informací HN přitom pohybovala mezi 18 tisíci až 20 tisíci korunami za metr čtvereční. Prodávajícím byla společnost Brisot, kterou vlastní developer Luděk Sekyra. Arajmu nyní pozemek nabízí k prodeji za 34 milionů korun.

ČTK

Přečíst článek

„Nejde jen o tvarování budov, ale o vytváření prostředí, které ztělesňuje otevřenost, společenství a budoucnost,“ dodává Libeskind. Pro slavného architekta, autora Židovského muzea v Berlíně, Ground Zero v New Yorku či PwC Tower v Miláně, jde o první realizaci v Česku. Přitom Prahu vnímá jako město s duší a osobní symbol svobody. „Sekyra Flowers nebudou jen dominantou, ale i obratem k sociálnímu prostoru – místu, kde se lidé mohou potkávat a sdílet názory v dialogu s historií,“ říká.

K Praze má Libeskind osobní vztah. Jako dítě ji poprvé spatřil z okna vlaku při odchodu z Polska v roce 1957. „Přestože jsme utíkali z východu, právě Praha pro mě tehdy znamenala svobodu,“ vzpomíná.

Budova Arché

Sekyra otevřel v Rohan City první administrativní budovu, navrhla ji Jiřičná

Reality

Ve vznikající čtvrti Rohan City v pražském Karlíně byla dokončena první administrativní budova, která vznikla na základě návrhu architektky Evy Jiřičné.

fry, ČTK

Přečíst článek

Místo bulváru náměstí

Podle výkonného ředitele Sekyra Group Lea Anderleho nahradí Libeskindovo náměstí původně plánovanou pěší zónu. „Rozhodli jsme se ji povýšit na plnohodnotné náměstí. V geometrickém středu Rohan City vznikne unikátní veřejný prostor – místo setkávání a občanského života,“ říká. 

Náměstí bude propojeno s parkem Maniny a nábřežní promenádou. Projekt počítá s vodními prvky, stromy i mobiliářem, který má podporovat komunitní charakter čtvrti. 

Zakladatel skupiny Luděk Sekyra pojímá Rohan City jako prostor, kde se architektura stává nástrojem kulturní reflexe. Ulice, parky i náměstí ponesou jména významných filozofů – českých i světových. Vznikne tak první „filozofická čtvrť“ v Evropě, která má být nejen místem k životu, ale i intelektuálním symbolem současné Prahy. 

Sídlo České spořitelny v nově budované části Smíchov City

Luděk Sekyra se rozjel. Na Smíchově staví největší čtvrť v Praze za sto let

Reality

Na Smíchově se rozjíždí druhá etapa obřího projektu Luďka Sekyry, která zahrnuje byty, kanceláře, parky, v zásadě celou novou čtvrť. Dominantou této etapy výstavby části města, kterou firma jednoho z nejbohatších Čechů nazývá Smíchov City Jih, bude centrála České spořitelny. Celý projekt Smíchov City bude kompletně dokončen v roce 2032. Podívejte se, jak má vypadat.

nst

Přečíst článek

Sekyra dlouhodobě zdůrazňuje, že urbanismus má formovat nejen prostor, ale i ducha města: „Dobrá architektura není jen stavebním dílem. Je to snaha vtisknout prostoru ideu, která přesahuje čas a kultivuje společnost.“ 

Rohan City má být dokončeno do roku 2035. Na ploše bývalého Rohanského ostrova vznikne plnohodnotná městská čtvrť s bydlením, kancelářemi, školou, sportovišti a rozsáhlými zelenými plochami. Celková investice přesáhne 30 miliard korun. 

Na projektu spolupracují mimo jiné MS architekti, Schindler Seko, CHYBIK + KRISTOF, Jakub Cigler Architekti a edit architects. Společně s Libeskindem mají vytvořit moderní, ale zároveň lidskou čtvrť – místo, kde se potkávají myšlenka, design a život.

Nový Rohan

Na jedné z největších černých skládek v Praze se začíná stavět nová čtvrť

Reality

Na někdejší skládce začíná růst nová čtvrť. Už v roce 2028 budou na Rohanském ostrově dokončeny tři bytové domy.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jiří Ochetz z J&T Real Estate

Do Nového Rohanu investujeme 15 miliard, říká člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz

Reality

Developer J&T Real Estate (JTRE) chystá svůj zatím největší projekt. Koupil první část pozemků na Rohanském ostrově v pražském Karlíně, kde začne příští rok stavět čtvrť Nový Rohan. „Aktuálně máme územní rozhodnutí a připravujeme stavební povolení pro první etapu umístěnou na nároží ulic Voctářova a Štorchova. Prodeje bytů plánujeme spustit ve druhém čtvrtletí, výstavbu pak ve druhé polovině roku,“ říká člen představenstva JTRE Jiří Ochetz.

nst

Přečíst článek

