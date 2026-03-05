Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Reality Kunovský tlačí na stavební firmy: Zlevněte, jinak nové byty v Praze nezačneme stavět

Kunovský tlačí na stavební firmy: Zlevněte, jinak nové byty v Praze nezačneme stavět

Kunovský tlačí na stavební firmy: Zlevněte, jinak nové byty v Praze nezačneme stavět
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Největší český rezidenční developer Central Group stupňuje tlak na stavební firmy. Jeho zakladatel Dušan Kunovský tvrdí, že ceny stavebních prací a materiálů jsou přehřáté a dodavatelé by měli snížit marže. Jinak se nové projekty v Praze dál odkládají. Stavební firmy ale oponují. Za drahé byty podle nich nemohou.

Dušan Kunovský, zakladatel a majitel společnosti Central Group, největšího stavitele bytů v Česku, znovu přitvrdil vůči stavebním firmám. Tvrdí, že ceny stavebních prací i materiálů v posledních letech neúnosně rostou a výrazně prodražují nové bydlení.

Podle Kunovského se ceny stavebních dodavatelů za poslední dva roky zvýšily o 27 procent. „To je neuvěřitelný nárůst. Na to jsme v Central Group museli reagovat odložením zahájení nových staveb o rok, než se nyní zcela přehřáté stavebnictví zklidní,“ uvedl na summitu dostupného bydlení, který pravidelně pořádá v pražském Obecním domě.

bytová výstavba

Obce hledají cestu k levnějším bytům. Pomoci může baťovská standardizace i dřevostavby do sedmi pater

Reality

Nedostatek bytů, vleklá povolení a rostoucí ceny nutí obce hledat rychlejší a levnější způsoby výstavby. Řešením může být opakovaně použitelný projekt místo neustálého začínání od nuly, přesun části stavebních prací do výrobních hal a nové předpisy, které umožňují vyšší dřevostavby a hybridní domy až do 22,5 metru. Klíčové je ale neztratit kontrolu nad kvalitou ani nad rozpočtem.

nst

Přečíst článek

Developer nyní přichází s jasnou podmínkou. Pokud stavební firmy sníží ceny alespoň o deset procent, Central Group je podle něj připraven okamžitě zahájit výstavbu zhruba dvou tisíc nových bytů.

„Snižte si marže, i my si je snížíme,“ vzkazuje Kunovský dodavatelům. Podle něj totiž současný růst cen stavebních prací přímo dopadá na kupující. „Hysterické navyšování cen stavebních prací a materiálů zásadně zvyšuje ceny nových bytů. Je to přehřátí celého stavebního trhu, které je potřeba zchladit,“ říká s tím, že žádný strom neroste až do nebe. Ceny bytů v Praze podle něj za posledních deset let vzrostly přibližně o 180 procent.

Stavební firmy však s Kunovského pohledem nesouhlasí. Podle Jiřího Nouzy, šéfa Svazu podnikatelů ve stavebnictví, nelze z rozhodnutí jednoho developera vyvozovat závěry o celém trhu. „Stavební firmy nejsou příčinou drahého bydlení ani hlavním limitem nové výstavby,“ reagoval už dříve na Kunovského krok.

Stavebnictví nemůže za drahé bydlení. Stavíme za třetinu prodejní ceny, říká šéf Hochtief CZ

Reality

Stavební práce, energie nebo cena stavebních prací rostou kontinuálně, ne nijak skokově, tvrdí Tomáš Koranda, předseda představenstva stavební společnosti Hochtief CZ. Cena bydlení podle něj však roste z jiných důvodů. Především kvůli dlouhé době přípravných procesů či ceně pozemků. A samozřejmě také převisu poptávky, který ovlivňuje marži developerů.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Podobně mluví i Tomáš Koranda, předseda představenstva společnosti Hochtief CZ. Podle něj stavební firmy nabízejí práce na bytových projektech za standardních tržních podmínek. Projekty podle něj zdražují spíše jiné faktory – například dodatečné požadavky úřadů, námitky třetích stran nebo náklady na financování projektů v čase.

Koranda uvádí jako příklad aktuální bytový projekt pro velkého developera. „Když se dívám na naše ceny, za které tento projekt stavíme, tak jsou na hranici 65 až 70 tisíc korun za metr čtvereční,“ uvedl v podcastu Newstream. Prodejní cena bytů se přitom pohybuje přes 200 tisíc korun za metr čtvereční. „To je dramatický rozdíl a dobrý obrázek současného trhu,“ dodává. Podle něj navíc ceny bytů rostou mnohem rychleji než náklady na stavební práce nebo materiály.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš prý zlepší život lidí. Bydlení bude výjimkou

Názory

Andrej Babiš nemá názor na klimatickou změnu, neřeší válku na Ukrajině. Jak neustále prohlašuje, jeho hlavním úkolem je zlepšit život v Česku. Tvrdí, že na tom už maká, ale vesměs jde jen o přísliby. Klíčovým tématem země je nedostatečná bytová výstavba. Vláda má souhrn opatření, bydlení mezitím dál zdražuje a zdražovat bude.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Na problém upozorňuje i stát. Podle Filipa Endala, náměstka na ministerstvu pro místní rozvoj, je výstavba v Česku zhruba o 30 až 40 procent dražší než například v Polsku. Hlavním důvodem ale podle něj nejsou marže stavebních firem.

Klíčovým problémem je nepředvídatelnost stavebního řízení. Rozhodnutí se často kvůli odvoláním účastníků vracejí zpět na nižší instance a projekty se tak mezi úřady roky „přehazují“. Právě to podle Endala výstavbu výrazně prodražuje.

Situaci by měl změnit nový stavební zákon. Poslanecká sněmovna se bude v polovině dubna zabývat jeho novelou, ke které je podle vicepremiéra Karla Havlíčka předloženo více než šedesát stran pozměňovacích návrhů.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Zdenka Klapalová

Klapalová: Realitní fondy rekordně sílí, investic do nemovitostí bude přibývat

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Riverside Karlin

Čeští boháči budou dál nakupovat trofejní nemovitosti, tvrdí Klapalová z Knight Frank

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Moderní lofty a nová fasáda. Dům Radost bude zářit, říká manažer Kašpar

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Pavel si přišel do Sněmovny pro úšklebky a parodii potlesku

Petr Pavel ve Sněmovně
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Prezident Petr Pavel přišel poprvé promluvit před novou Poslaneckou sněmovnu. Přišel se s ní prý seznámit, uváděl dopředu svou návštěvu. Samozřejmě dobře ví, s kým má tu čest. Pavel se ve svém desetiminutovém proslovu snažil působit jako pověstný svorník. Promluvil, ale všichni účastníci si dobře uvědomovali své pozice.

Ústředním poselstvím prezidenta Sněmovně byly výdaje na bezpečnost a obranu země. Není jediný ospravedlnitelný důvod, aby výdaje na bezpečnost stagnovaly, je mnoho důvodů, aby rostly. Posilování obrany není příprava na válku, ale cesta k míru, pravil. Na faktu, že Babišova vláda nehodlá výdaje na armádu zvyšovat, se však nic nemění.

Druhým tématem krátkého Pavlova proslovu byl apel na snahu o hledání společných stanovisek opozice a koalice, aspoň na hlavních společenských tématech. Těmi podle Pavla jsou bezpečnost, školství nebo inovace, oblasti, které přesahují jedno volební období.

Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka

Názory

Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

I Macinka se postavil

Milý, neškodný proslov. Zajímavé bylo sledovat záběry oficiálních kamer z Poslanecké sněmovny. V jednom záběru je řečnický pultík. Z pohledu pozorovatele vlevo pravá Babišova ruka Karel Havlíček, vpravo Petr Macinka. Uprostřed Pavel, za ním v zákrytu není vidět Andrej Babiš. Jiná kamera zabírá šéfa sněmovny Tomia Okamuru.

Při příchodu prezidenta zní prezidentská fanfára. I Macinka, který s prezidentem stále trucovitě nemluví, dostal jen Červeného a ne Turka, se postavil a zapnul si sako. Každá rebelie má své meze.

Když Pavel krátce hovořil, a nebyly to objevné myšlenky ani výrazný nebo překvapivý apel, prostě jen žádal hledání shody napříč spektrem a víc peněz na armádu, Havlíček si dělal poznámky, Macinka se neklidně vrtěl. Babiš nebyl vidět, předseda sněmovny Tomio Okamura si hrál na sochu.

Pavel také podpořil výdaje na neziskový sektor, který vláda ostentativně osekává. A uvedl, že nám chybí legislativa pro krizové situace. Nebylo to žádné burácivé naléhání, prostě četl projev. Jak to s výsledky bude je každému jasné. Žádné nebudou. Vláda má sto osm, prezident s tím nic nezmůže.

Michal Nosek: Kodex snese vše, jaká ale bude realita?

Názory

Vláda si schválila etický kodex. Dokument plný vzletných vět o důvěře veřejnosti, prevenci střetu zájmů a povinnosti opustit jednání už při pouhém „zdání“ konfliktu. Na papíře působí přesvědčivě. Jenže česká politika má dlouhodobě problém ne s tím, co píše do dokumentů, ale s tím, co skutečně dělá.

Michal Nosek

Přečíst článek

Jeho jedinou silou je, mít dobré vztahy s Andrejem Babišem. Oba to vědí, ani jeden nechce tomu druhému lézt do zelí. Občas nějaký ten proslov, ale hlavně klid na práci. V takovémto módu patrně nebude vládní koalici, hlavně Andreji Babišovi, patrně vůbec vadit, pokud by Pavel obhájil za dva roky svůj prezidentský post. A opozice zase nechce proti Pavlovi nasazovat svého kandidáta.

Hradu i vládě způsob vzájemné koexistence evidentně vyhovuje. Už není žádný střet Hrad versus vláda. Občas se možná vyskytnou nějaké třenice, ale obě strany budou vždy pro konsenzus. A to přesto, že se Pavel s Babišem nebo Macinkou nemusí. Když Pavel ukončil svůj krátký proslov, potlesk poslanců byl vlažný. Macinka si jen tak otřel ruce o sebe, Babiš třikrát vlažně tlesknul. Nejdéle předstíral potlesk slušně vychovaný Karel Havlíček.

Související

Proč má být pro zákazníky běžnou volbou second hand a pro obchodníky fotovoltaika

Proč má být pro zákazníky běžnou volbou second hand a pro obchodníky fotovoltaika
iStock
Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Jestli je něčeho na světě nadbytek, je to šatstvo. Lze probírkou šatníku pomáhat na vícero způsobů? Kam se může ubírat budoucnost jednoho ze stěžejních zdrojů energie? A jak vypadá energetická symbióza obchodníka a investora do nemovitostí? Nahlédněte do obsahu prvních tří letošních dílů podcastové série Trendy v udržitelnosti.

Na naší planetě je tolik oblečení, že by dokázalo obléct dalších šest generací. Taková je současná textilní nadvýroba podle Markéty Soukupové, zakladatelky a ředitelky nadace Moment. Ta provozuje deset kamenných prodejen v Praze, Olomouci a Ostravě a chystá další dvě v Brně. Výjimečný je princip jejich fungování: lidé darují oblečení, knihy či drobné předměty, nadace je prodá ve svých obchodech a sto procent výtěžku následně rozděluje mezi další neziskové organizace. „Vytahujeme oblečení z českých skříní a vracíme ho zpátky českým zákazníkům,“ popisuje Soukupová.

Nadace má své prodejny i ve velkých nákupních centrech. Podle Soukupové to nebyl původní záměr, ale ukázalo se, že právě tam má projekt nejsilnější dopad. „Chceme ukázat, že nakupovat z druhé ruky je normální. Není to otázka nouze, ale běžné volby,“ říká.

Biometanová stanice

V regulaci udržitelnosti se vyjasnilo a v územním plánování svítá na lepší časy

Money

Dobrými úmysly bývá dlážděna cesta do pekel. Loni to předvedla Evropská komise, když chtěla firmám ulevit v některých ESG regulacích a vytvořila nejistotu. Co je dnes jasnější než před několika měsíci a proč by firmy neměly jen čekat na regulaci? Je plyn na odpis nebo má budoucnost? A proč by vás měla zajímat aplikace FandiMat? Dočtete se ve výběru z další devítidílné série podcastu Trendy v udržitelnosti.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Každý týden projde rukama organizace přibližně 1,5 tuny textilu. Asi 60 až 65 procent se daří znovu využít, ať už prodejem, nebo jiným smysluplným způsobem. Jedním z největších úskalí dnešní módy je bohužel kvalita. Levné materiály, vysoký podíl polyesteru a krátká životnost znamenají, že značná část oblečení nemá po dosloužení žádné další uplatnění. „Sedmdesát procent textilní produkce je dnes polyester. To je v podstatě plast a ten dál recyklovat neumíme,“ upozorňuje Soukupová.

Těžko nahraditelný plyn

Má, či nemá budoucnost? Nad plynem se dnes vzhledem k evropskému cíli dekarbonizovat ekonomiku vznáší osudová otázka. V Česku tento zdroj ročně zajišťuje něco přes 70 terawatthodin energie. Spotřeba elektřiny podle předběžných čísel Energetického regulačního úřadu loni dosahovala podobné úrovně. Poměr obou veličin je tak navzdory protežování elektřiny stále zhruba 50 na 50.

„Nedovedu si představit, že by do roku 2050 vznikly zdroje, které by dokázaly takový objem energie z plynu nahradit,“ říká předseda představenstva společnosti Pražská plynárenská distribuce Jiří Sika.

Rafinérie v Íránu

Jan Palaščák: Jak může (a nemůže) útok na Írán ovlivnit ceny ropy

Názory

Podle OPEC, jíž je Islámská republika členem, těžila země v lednu tohoto roku 3,34 milionů barelů ropy denně, což odpovídá přibližně 4 procentům globální produkce této suroviny. Jedná se především o středně těžkou až těžkou kyselou ropu, ale také kondenzát a ropné břidlice. Přitom většinu tamější klasické ropy lze těžit poměrně snadno s výrobními náklady kolem 8,50 eur za barel. To je čtvrtina, respektive šestina nákladů na extrakci kanadského a amerického černého zlata s tím, že podobně levně jako v Íránu se ropa těží jen v Saúdské Arábii, Iráku, Kuvajtu a SAE.

Jan Palaščák

Přečíst článek

Nejde přitom jen o samotné zdroje, ale i o síť, která by energii spolehlivě dopravila k odběratelům. Ti by navíc museli být schopni náklady na alternativu plynu unést. „Plyn tady je a bude, jen bude zelenější,“ dodává Sika. Naráží na alternativy, mezi které patří například biometan nebo směs zemního plynu s vodíkem.

Energetická krize, která vrcholila v roce 2022, přinesla dramatické zdražení zemního plynu i pokles jeho spotřeby. Dnes jsou podle Siky ceny komodity v podstatě na úrovních obvyklých už před krizí a na obzoru není důvod pro dramatickou změnu. Nouze ovšem naučila Čechy šetřit a spotřeba je nižší než dříve.

Když slunce pracuje pro řetězce

Hledáním energetických alternativ se zabývají i obchodníci a majitelé nemovitostí, někdy v logické symbióze. To je případ řetězce Billa a společnosti ZDR Investments, která prostřednictvím svých investičních fondů kontroluje portfolio nákupních parků.

Obě firmy začaly na přelomu let 2024 a 2025 spolupracovat na instalaci fotovoltaiky na střechách prodejen, které si Billa pronajímá. Zatím je domluveno celkem devět projektů a z velké části jsou už hotové. Řetězec přitom elektrárny staví ve své režii, mimo jiné kvůli kompatibilitě používaných řešení.

Fotovoltaika na střeše dokáže pokrýt zhruba 15 až 20 procent roční spotřeby energie prodejny, přibližuje team leader pro udržitelné technologie v Bille Martin Raba. Návratnost investice se bez dotací pohybuje kolem sedmi let. Řetězec, který má v Česku bezmála 300 obchodů, se podle Raby snaží instalovat fotovoltaiku „kde to jen jde“.

Natáčení podcastu: Mário Franko a Dalibor Martínek

Solární panely zlevnily, i s menší dotací je proto návratnost zajímavá

Reality

Po dvou letech rekordního zájmu o solární energii se situace na trhu s fotovoltaikou stabilizuje. Přichází doba konsolidace, profesionalizace a návratu k dlouhodobě udržitelnému růstu. „Není to krize, ale návrat k normálu,“ vysvětluje Mário Franko, odborník na fotovoltaiku E.ON Energie.

nst

Přečíst článek

„V současnosti máme na prodejnách asi 25 fotovoltaických elektráren plus jednu velkou na naší centrále v Modleticích. Dohromady je to asi 2,3 megawattu a letos chceme kapacitu zdvojnásobit,“ říká Raba.

Také ZDR Investments na instalaci elektráren pracuje dlouhodobě. Nyní má podle ESG manažerky Marcely Fujanové vlastní zdroj energie třetina z bezmála 70 nákupních parků, což představuje výkon zhruba sedm megawattů. Oba manažeři se shodují, že vlastní fotovoltaika se pro supermarkety stane do budoucna standardem.

Sledujte i další díly podcastové série Trendy v udržitelnosti

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme