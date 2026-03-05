Kunovský tlačí na stavební firmy: Zlevněte, jinak nové byty v Praze nezačneme stavět
Největší český rezidenční developer Central Group stupňuje tlak na stavební firmy. Jeho zakladatel Dušan Kunovský tvrdí, že ceny stavebních prací a materiálů jsou přehřáté a dodavatelé by měli snížit marže. Jinak se nové projekty v Praze dál odkládají. Stavební firmy ale oponují. Za drahé byty podle nich nemohou.
Dušan Kunovský, zakladatel a majitel společnosti Central Group, největšího stavitele bytů v Česku, znovu přitvrdil vůči stavebním firmám. Tvrdí, že ceny stavebních prací i materiálů v posledních letech neúnosně rostou a výrazně prodražují nové bydlení.
Podle Kunovského se ceny stavebních dodavatelů za poslední dva roky zvýšily o 27 procent. „To je neuvěřitelný nárůst. Na to jsme v Central Group museli reagovat odložením zahájení nových staveb o rok, než se nyní zcela přehřáté stavebnictví zklidní,“ uvedl na summitu dostupného bydlení, který pravidelně pořádá v pražském Obecním domě.
Developer nyní přichází s jasnou podmínkou. Pokud stavební firmy sníží ceny alespoň o deset procent, Central Group je podle něj připraven okamžitě zahájit výstavbu zhruba dvou tisíc nových bytů.
„Snižte si marže, i my si je snížíme,“ vzkazuje Kunovský dodavatelům. Podle něj totiž současný růst cen stavebních prací přímo dopadá na kupující. „Hysterické navyšování cen stavebních prací a materiálů zásadně zvyšuje ceny nových bytů. Je to přehřátí celého stavebního trhu, které je potřeba zchladit,“ říká s tím, že žádný strom neroste až do nebe. Ceny bytů v Praze podle něj za posledních deset let vzrostly přibližně o 180 procent.
Stavební firmy však s Kunovského pohledem nesouhlasí. Podle Jiřího Nouzy, šéfa Svazu podnikatelů ve stavebnictví, nelze z rozhodnutí jednoho developera vyvozovat závěry o celém trhu. „Stavební firmy nejsou příčinou drahého bydlení ani hlavním limitem nové výstavby,“ reagoval už dříve na Kunovského krok.
Stavební práce, energie nebo cena stavebních prací rostou kontinuálně, ne nijak skokově, tvrdí Tomáš Koranda, předseda představenstva stavební společnosti Hochtief CZ. Cena bydlení podle něj však roste z jiných důvodů. Především kvůli dlouhé době přípravných procesů či ceně pozemků. A samozřejmě také převisu poptávky, který ovlivňuje marži developerů.
Podobně mluví i Tomáš Koranda, předseda představenstva společnosti Hochtief CZ. Podle něj stavební firmy nabízejí práce na bytových projektech za standardních tržních podmínek. Projekty podle něj zdražují spíše jiné faktory – například dodatečné požadavky úřadů, námitky třetích stran nebo náklady na financování projektů v čase.
Koranda uvádí jako příklad aktuální bytový projekt pro velkého developera. „Když se dívám na naše ceny, za které tento projekt stavíme, tak jsou na hranici 65 až 70 tisíc korun za metr čtvereční,“ uvedl v podcastu Newstream. Prodejní cena bytů se přitom pohybuje přes 200 tisíc korun za metr čtvereční. „To je dramatický rozdíl a dobrý obrázek současného trhu,“ dodává. Podle něj navíc ceny bytů rostou mnohem rychleji než náklady na stavební práce nebo materiály.
Na problém upozorňuje i stát. Podle Filipa Endala, náměstka na ministerstvu pro místní rozvoj, je výstavba v Česku zhruba o 30 až 40 procent dražší než například v Polsku. Hlavním důvodem ale podle něj nejsou marže stavebních firem.
Klíčovým problémem je nepředvídatelnost stavebního řízení. Rozhodnutí se často kvůli odvoláním účastníků vracejí zpět na nižší instance a projekty se tak mezi úřady roky „přehazují“. Právě to podle Endala výstavbu výrazně prodražuje.
Situaci by měl změnit nový stavební zákon. Poslanecká sněmovna se bude v polovině dubna zabývat jeho novelou, ke které je podle vicepremiéra Karla Havlíčka předloženo více než šedesát stran pozměňovacích návrhů.
