Reality Bydlení dál zdražuje. Nejvíce rostou ceny mikrobytů

Bydlení dál zdražuje. Nejvíce rostou ceny mikrobytů

Mikrobyt
iStock
nst
nst

Nemovitosti loni opět zdražily a dostaly se na nová cenová maxima. Ceny bytů v roce 2025 meziročně vzrostly o 13,6 procenta, rodinné domy zdražily o 9,5 procenta a pozemky o 7,2 procenta. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení. Hlavním důvodem růstu je podle analýzy silná poptávka při nedostatečné nabídce. Letos by však tempo zdražování mělo zpomalit.

Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zdražily byty oproti předchozím třem měsícům o 2,7 procenta. Od konce roku 2023 tak jejich ceny stouply už o 17,8 procenta. Tempo růstu ale podle generálního ředitele ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martina Vaška postupně slábne. „Mírný pokles mezičtvrtletního tempa růstu cen bytů sledujeme už tři čtvrtletí v řadě,“ uvedl.

Nejvíce zdražovaly byty na konci roku v Karlovarském a Jihočeském kraji, kde jejich ceny vzrostly o více než čtyři procenta. Ve Středočeském kraji přidaly 3,4 procenta. Rychleji rostly ceny bytů v panelových domech než v cihlové zástavbě.

Petr Dufek: Babišova vláda jde v ekonomice jiným směrem než předchozí kabinet pouze v důchodech

Petr Dufek: Babišova vláda jde v ekonomice jiným směrem než předchozí kabinet pouze v důchodech

Money

Nové ekonomické strategii, kterou schválila vláda před týdnem, lze vytknout snad jen jedno: že se všechno nedá během krátkého volebního období stihnout. Vláda má na uskutečnění změn první dva roky, upozorňuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.  

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Po mikrobytech je poptávka

Největší zájem byl o takzvané mikrobyty – ateliéry, studia či ubytovací jednotky – a o dispozice 2+1 a 2+kk. Naopak velké byty zdražovaly nejpomaleji, protože o ně byl omezený zájem. Průměrná doba prodeje se mírně prodloužila na zhruba 4,8 měsíce.

Také rodinné domy pokračovaly v růstu. Ve čtvrtém čtvrtletí zdražily mezičtvrtletně o 2,2 procenta. Růst cen se podle Vaška v posledních třech čtvrtletích stabilizoval nad dvouprocentní hranicí. Nejvíce nových domů se stavělo ve Středočeském kraji a v okolí Brna.

Poptávka po nové výstavbě však mírně ochladla, mimo jiné kvůli vysokým cenám stavebních materiálů. Slábne také zájem o starší nemovitosti v horším technickém stavu, což souvisí s pozastavením dotačních programů na rekonstrukce.

Martin Dozrál

Šéf výrobce dveří: Byty se rozestaví pomalu, ale dokončovat se budou rychle

Reality

Podle šéfa výrobce dveří Martina Dozrála vstupuje trh do fáze, kdy se začínají dokončovat projekty pozastavené po covidu. To se propisuje i do výsledků firmy, která v roce 2025 zvýšila prodeje o 14 procent a tržby na 458 milionů korun. Letos očekává další růst, zejména v developmentu.

nst

Přečíst článek

Pozemky ve čtvrtém čtvrtletí zdražily o 2,5 procenta, což je nejrychlejší růst za téměř tři roky. Nedostatek stavebních parcel podle ČSOB souvisí se zastaralými územními plány a omezenými kapacitami inženýrských sítí. Kupci proto stále častěji hledají pozemky dál od větších měst, případně i v lokalitách bez vybudované infrastruktury, kterou lze dnes nahradit například fotovoltaikou, domácími čističkami nebo ostrovními domy.

Trh s bydlením tak zůstává napjatý. I když tempo růstu cen postupně slábne, nemovitosti se drží na rekordních úrovních.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

V dnešním příspěvku prezident poznamenal, že by místo cel mohl použít systém licencí na dovoz, za které by se platil poplatek. Zároveň ale uvedl, že mu soudní rozhodnutí tyto licenční poplatky „nepochopitelně“ zakázalo.

Komisař pro obchod Šefčovič bude o nových 15procentních clech oznámených Trumpem dnes jednat s ministry obchodu zemí G7, uvedl jeho mluvčí s tím, že přítomni by měli být i zástupci USA. Podle mluvčí chce Evropská komise vědět, co přesně nejnovější vývoj znamená pro obchodní vztahy mezi USA a EU a bude žádat návrat k stabilitě a předvídatelnosti.

