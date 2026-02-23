Bydlení dál zdražuje. Nejvíce rostou ceny mikrobytů
Nemovitosti loni opět zdražily a dostaly se na nová cenová maxima. Ceny bytů v roce 2025 meziročně vzrostly o 13,6 procenta, rodinné domy zdražily o 9,5 procenta a pozemky o 7,2 procenta. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení. Hlavním důvodem růstu je podle analýzy silná poptávka při nedostatečné nabídce. Letos by však tempo zdražování mělo zpomalit.
Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zdražily byty oproti předchozím třem měsícům o 2,7 procenta. Od konce roku 2023 tak jejich ceny stouply už o 17,8 procenta. Tempo růstu ale podle generálního ředitele ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martina Vaška postupně slábne. „Mírný pokles mezičtvrtletního tempa růstu cen bytů sledujeme už tři čtvrtletí v řadě,“ uvedl.
Nejvíce zdražovaly byty na konci roku v Karlovarském a Jihočeském kraji, kde jejich ceny vzrostly o více než čtyři procenta. Ve Středočeském kraji přidaly 3,4 procenta. Rychleji rostly ceny bytů v panelových domech než v cihlové zástavbě.
Po mikrobytech je poptávka
Největší zájem byl o takzvané mikrobyty – ateliéry, studia či ubytovací jednotky – a o dispozice 2+1 a 2+kk. Naopak velké byty zdražovaly nejpomaleji, protože o ně byl omezený zájem. Průměrná doba prodeje se mírně prodloužila na zhruba 4,8 měsíce.
Také rodinné domy pokračovaly v růstu. Ve čtvrtém čtvrtletí zdražily mezičtvrtletně o 2,2 procenta. Růst cen se podle Vaška v posledních třech čtvrtletích stabilizoval nad dvouprocentní hranicí. Nejvíce nových domů se stavělo ve Středočeském kraji a v okolí Brna.
Poptávka po nové výstavbě však mírně ochladla, mimo jiné kvůli vysokým cenám stavebních materiálů. Slábne také zájem o starší nemovitosti v horším technickém stavu, což souvisí s pozastavením dotačních programů na rekonstrukce.
Reality
Pozemky ve čtvrtém čtvrtletí zdražily o 2,5 procenta, což je nejrychlejší růst za téměř tři roky. Nedostatek stavebních parcel podle ČSOB souvisí se zastaralými územními plány a omezenými kapacitami inženýrských sítí. Kupci proto stále častěji hledají pozemky dál od větších měst, případně i v lokalitách bez vybudované infrastruktury, kterou lze dnes nahradit například fotovoltaikou, domácími čističkami nebo ostrovními domy.
Trh s bydlením tak zůstává napjatý. I když tempo růstu cen postupně slábne, nemovitosti se drží na rekordních úrovních.
