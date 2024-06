Byty budou zdražovat, nájmy budou růst, říká developer Kunovský

Investoři v Praze připravují téměř 145 tisíc nových bytů. Nabídka na trhu ale přesto nestačí prudce rostoucí poptávce a ceny bytů opět stoupají, říká nová analýza společnosti Central Group Dušana Kunovského.

Podle jeho analýzy trh s novými byty výrazně ožil. V letošním prvním čtvrtletí se v Praze prodalo téměř 2,5krát více novostaveb než ve stejném období loni. Nabídka nových bytů ale výrazně zaostává a ceny bytů proto začaly opět růst. A to i přesto, že počet bytů, které investoři v Praze plánují postavit, neustále roste. Kvůli nefunkčnímu systému povolování nových staveb se je ale nedaří v dostatečném počtu uvádět na trh.

Nižší sazby i DPH povzbudilo poptávku

V prvním čtvrtletí letošního roku se prodalo zhruba 1 600 bytů. Výrazný vliv měly především klesající úrokové sazby a zlepšení dostupnosti hypoték. Pozitivní roli pro podporu poptávky sehrálo také lednové snížení DPH na nové byty z 15 na 12 procent, což na průměrném pražském bytě ušetřilo kupujícím zhruba čtvrt milionu korun.

Naproti tomu nabídka nových bytů na pražském trhu zůstává výrazně nedostatečná, tvrdí analýza Central Group. Již déle než rok počet nových bytů ke koupi stagnuje na úrovni okolo 5 500 bytů a ke konci letošního prvního čtvrtletí dokonce mírně klesl.

„Na trh s novými byty se díky levnějším a dostupnějším hypotékám vrací dva roky odkládaná poptávka a počet prodaných bytů výrazně roste. Už se dokonce vrátil i na úroveň před pandemií. Prudce sílící poptávka ale naráží na velmi omezenou nabídku kvůli nefunkčnímu povolování a ceny bytů na trhu proto již začínají opět mírně růst,“ říká Dušan Kunovský, zakladatel a šéf Central Group. Podle něj kvůli tomu porostou nejen ceny nových bytů, ale také nájemné. Protože i bytů na nájemní bydlení je jen omezený počet.

Problémem podle něj je, že se byty kvůli nefunkčnímu systému povolování nových staveb nedaří v dostatečném počtu dostat na trh. Dlouhodobě se jich totiž povoluje jen kolem pěti tisíc ročně, přitom každoroční potřeba hlavního města je minimálně dvojnásobná. V Praze proto prudce narůstá bytový deficit. Jen od roku 2006, od kterého Český statistický úřad publikuje data povolených bytů za Prahu, narostl pražský bytový deficit o více než 85 tisíc bytů.

V aktuálních cenách hodnota všech připravovaných bytů přesahuje 1,5 bilionu korun. Při 12tiprocentní sazbě by z nich stát mohl jen na DPH získat přes 165 miliard korun. Další desítky miliard by pak výstavba přinesla hlavnímu městu formou nedávno zavedených kontribucí, tedy „dobrovolných“ příspěvků investorů městu.

Podle Central Group jsou kvůli pomalému povolování a malému objemu výstavby ceny zbytečně vyšší minimálně o 15 procent a bydlení je tím pádem hůře dostupné.

Situaci s povolováním nové výstavby sliboval vyřešit nový stavební zákon, který má nabýt plné účinnosti od 1. července. Především kvůli velké řadě změn a také pozdnímu představení prováděcích předpisů a digitalizace ale přináší řadu pochybností a obav, zda po jeho uvedení do praxe nenastane krátkodobý kolaps systému povolování. „Nový stavební zákon, přestože po poslední schválené novele nenaplňuje původní velká očekávání, má stále potenciál přinést do schvalovacího procesu řadu pozitivních věcí. A digitalizace je také zcela nezbytná. Takže si všichni držme palce, že uvedení nového stavebního zákona a digitalizace do praxe dobře dopadne a případné drobné problémy na počátku se podaří co nejdříve překonat,“ tvrdí Kunovský.

