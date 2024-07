Central Group: Hypotékaři omládli. Na úvěr si nový byt pořizuje třetina kupujících

Hypotéku na nový byt si letos bere téměř třetina kupujících. Pokračuje tak rostoucí trend z loňského roku, kdy si úvěr vzalo asi 28 procent lidí, zatímco v roce 2022 kvůli rostoucí inflaci a úrokovým sazbám zájem o hypotéky klesl a bydlení jimi financovalo 11 procent kupujících. Vyplývá to z analýzy developerské společnosti Central Group.

Z anylýzi developera dále vyplynulo, že se mění i průměrný věk žadatelů o úvěr. Před dvěma lety to byli zejména lidé ve věku 41 až 50 let, letos jim je většinou mezi 31 až 40 lety.

Průměrná sazba hypoték na počátku července nepatrně klesla. Proti předchozímu měsíci se podle Swiss Life Hypoindexu snížila o 0,02 procentního bodu na 5,49 procenta, a zůstala tak na nejnižší úrovni od května 2022. Od maxima z února 2023, kdy byla úroková sazba podle Hypoindexu 6,37 procenta, klesly úroky u hypoték o 0,88 procentního bodu. Vedle toho Česká národní banka (ČNB) snížila ve stejném období svoji klíčovou sazbu o 2,25 procentního bodu.

Byty budou zdražovat

„Růst prodejů sledujeme také u nás. V minulém roce stouply naše prodeje o 60 procent a letos jsme již v polovině roku na podobných číslech jako za celý loňský rok,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti Central Group Michaela Váňová. Zájem o hypotéky je podle ní vyšší, ačkoli od konce minulého roku nabídkové ceny bytů rostou.

„Růst cen predikuje v aktuální zprávě o finanční stabilitě také ČNB, podle které by ceny nových bytů měly růst zhruba o pět procent ročně,“ uvedla Váňová. V budoucnu podle ní mohou byty zdražovat i kvůli nedostatečné výstavbě.

Například za Prahu Central Group dlouhodobě uvádí, že v hlavním městě je potřeba vzhledem k nárůstu počtu obyvatel ročně povolit a postavit zhruba 10 tisíc bytů. Bytový deficit podle developera narůstá tempem přibližně 5000 bytů ročně a od roku 2006 se prohloubil o více než 85 tisíc bytů.

Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v květnu hypoteční úvěry za 23,7 miliardy korun. Proti dubnu je to růst o osm procent, meziročně o 92 procent, vyplynulo už dříve ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Meziměsíční pokles sazeb ale proti předešlým měsícům zpomalil. Tento vývoj jde na vrub rozkolísaným tržním úrokovým sazbám, které začaly v polovině března opět růst, sdělila asociace.

