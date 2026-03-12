Vyberte si z našich newsletterů

Stát konečně prodal Národní dům na Vinohradech. Musel slevit o 361 milionů

Národní dům na Vinohradech
Pražský Národní dům na Vinohradech se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na osmý pokus podařilo prodat. Zájemce v ukončené elektronické aukci nabídl za nemovitost na náměstí Míru vyvolávací cenu 399 milionů korun, vyplývá z aukčního webu. Prodej patří mezi nejvýnosnější, které majetkový úřad uskutečnil.

Majetkový úřad už před zahájením aukce nabídl Praze možnost dorovnat nejvyšší podanou nabídku. „Proto nyní ÚZSVM osloví město k dorovnání nejvyšší nabídky z výběrového řízení, která činí 399 milionů korun. V případě, že tak neučiní, uzavře ÚZSVM smlouvu s vítězem elektronické aukce,“ uvedla mluvčí úřadu Tereza Frančová. Vítězem aukce je podle ní právnická osoba z Prahy.

Majetkový úřad převzal Národní dům na Vinohradech na konci roku 2024 od Státního fondu kultury. Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabídl ji úřad k prodeji v aukci. První kolo se uskutečnilo loni v dubnu s vyvolávací cenou 760 milionů korun, ÚZSVM cenu následně postupně snižoval až na současných 399 milionů korun.

Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 a 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály a čtyři společenské salonky. V současnosti dům slouží především k pořádání plesů a dalších společenských akcí. Do poloviny roku 2032 má dům pronajatý společnost Národní dům-Kulturní dům železničářů.

chata

Ubytování v Česku na poslední chvíli, a se slevou? Přišla nová platforma

Reality

Kdo pronajímá chalupu či chatu, zná tu situaci. Na poslední chvíli klient odřekne. Sehnat náhradního bývá nemožné. Na druhé straně, vyrazit právě teď na pár dní do přírody a najít ubytování? Oba tyto zájmy spojuje nová platforma matevolno.cz, kterou rozjel podnikatel Karel Mařík. Vytvořil místo, kde si lidé mohou na poslední chvíli objednat rekreační pobyt, a to ještě se slevou.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jedna z nejvýnosnějších aukcí

Prodej Národního domu na Vinohradech patří mezi nejvýnosnější, které ÚZSVM uskutečnil. Nejvíc vynesla aukce pražského Paláce Broadway loni v říjnu, za který zájemce nabídl 878 milionů korun a nyní se čeká na uzavření smlouvy. Druhým nejvýnosnějším prodejem majetkového úřadu byla transakce z roku 2015, kdy za 790 milionů korun prodal areál bývalého kláštera na pražském náměstí Republiky, na třetím místě je prodej pražského domu U Hybernů za 447 milionů korun z loňského března.

Z nemovitostí s vysokou hodnotou se majetkovému úřadu nedaří prodat středočeský zámek Štiřín. V prosinci neuspěl devátý pokus o dražbu, v níž byla vyvolávací cena 720 milionů korun. Neúspěšně skončilo také deset aukcí pražského zámku Veleslavín. Praha nyní s ÚZSVM jedná o možnosti odkoupení zámku za 210 milionů korun, což byla vyvolávací cena v poslední dražbě loni v prosinci.

Realitní trh ožil, dominují mu Češi. Investice přesáhly 100 miliard korun

Výstavba rezidenčního projektu Rohan City
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Realitní trh v Česku se po období vysokých úrokových sazeb znovu rozbíhá. A stále více ho ovládají domácí investoři. Podle investiční skupiny WOOD & Company tvořil loni český kapitál až 85 procent všech transakcí na tuzemském trhu komerčních nemovitostí. Celkový objem investic přitom překročil hranici 100 miliard korun.

Ještě před několika lety přitom na trhu dominovaly především zahraniční fondy – německé pojišťovny, rakouské realitní skupiny nebo americký kapitál. Situace se ale postupně mění a stále větší roli hrají domácí investoři, fondy a rodinné kanceláře.

Podle dat skupiny WOOD & Company navíc český kapitál získává silnou pozici i v širším regionu střední a východní Evropy. V roce 2025 tvořil přibližně 44 procent všech investic do komerčních nemovitostí v regionu CEE, což odpovídá transakcím v hodnotě 5,1 miliardy eur.

Nejlepší spořicí účty se v březnu drží čtyřky. Náskok před inflací ale mohou kvůli Íránu ztrácet

Money

Březnový žebříček spořicích účtů přináší na první pohled známý obrázek. Nejlepší sazby se pořád drží kolem čtyř procent, často ale za cenu podmínek, limitů či časově omezených bonusů. Do březnového přehledu se ale vkrádá nový faktor: válka v Íránu. 

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

Investice do nemovitostí znovu rostou

Rok 2025 znamenal pro středoevropský realitní trh výrazné oživení. Celkový objem investic v regionu podle poradenské společnosti Colliers dosáhl 11,6 miliardy eur, což představuje meziroční růst o 31 procent.

Největší podíl transakcí připadl na kancelářské budovy a průmyslové či logistické parky.

„Nemovitostní trh v Česku i ve střední Evropě je pro trpělivého investora stále atraktivní stabilizační kotvou,“ říká Jiří Hrbáček, portfolio manažer WOOD Real Estate.

Pro letošní rok sice analytici očekávají mírné ochlazení, rekordní objemy z loňska se ale pravděpodobně nepodaří zopakovat. „Objemy transakcí by letos mohly být zhruba o 20 až 25 procent nižší, likvidita by však měla zůstat dobrá,“ dodává Hrbáček.

V Praze se staví nejméně kanceláří za 20 let

Zajímavý vývoj je patrný také na trhu kancelářských budov. V Praze bylo loni dokončeno pouze 26 500 metrů čtverečních nových kancelářských prostor, což je nejméně za posledních dvacet let.

Omezená výstavba spolu s relativně stabilní poptávkou vedla k poklesu neobsazenosti kanceláří. Ta na konci roku klesla pod hranici šesti procent.

Navzdory debatám o konci kancelářské práce po pandemii navíc firmy zaměstnance do kanceláří postupně vracejí. Podle odhadů dnes přibližně 70 procent pracovníků funguje v prezenčním nebo hybridním režimu.

FOTOGALERIE: Kanceláře Palác Akropolis

Palác Akropolis byl vždy místem setkávání. K umělcům a hudebníkům se nyní přidávají investoři a strategické týmy v nových kancelářských prostorech. Velkorysý centrální hub tvoří společenské i komunikační srdce celého podlaží. Přirozené denní světlo prostupuje interiérem z obou fasád a posiluje jeho hloubku. 15 fotografií v galerii

Nedostatek bytů tlačí ceny vzhůru

Silný zůstává také rezidenční segment. Pražský trh s novými byty zaznamenal v roce 2025 rekordní prodeje – prodalo se přibližně 7 800 bytů.

Nabídka ale poptávce stále nestačí. Na konci roku bylo v nabídce pouze zhruba 5 150 volných bytů, meziročně téměř o deset procent méně.

Hlavním problémem zůstává pomalé povolování nových projektů. V roce 2025 bylo v Praze povoleno pouze asi 5 280 bytů, což je o 17 procent méně než o rok dříve.

Napjatý trh se promítá i do cen. Průměrná nabídková cena nových bytů v Praze dosáhla ve třetím čtvrtletí 2025 přibližně 177 tisíc korun za metr čtvereční.

Kunovský tlačí na stavební firmy: Zlevněte, jinak nové byty v Praze nezačneme stavět

Reality

Největší český rezidenční developer Central Group stupňuje tlak na stavební firmy. Jeho zakladatel Dušan Kunovský tvrdí, že ceny stavebních prací a materiálů jsou přehřáté a dodavatelé by měli snížit marže. Jinak se nové projekty v Praze dál odkládají. Stavební firmy ale oponují. Za drahé byty podle nich nemohou.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Retail se drží, logistika se stabilizuje

Pozitivní vývoj hlásí také retailové nemovitosti. Nákupní centra v Praze dosahují průměrné obsazenosti kolem 96 procent a obavy z masivního přesunu nákupů do online prostředí se zatím nenaplnily.

Podle investorů se spíše ukazuje, že e-commerce a kamenné prodejny se navzájem doplňují.

Logistický sektor, který zažil během pandemie obrovský boom, naopak vstoupil do fáze stabilizace. Po období rychlé výstavby a přebytku nabídky se trh postupně vyrovnává a poptávka po logistických a průmyslových prostorech zůstává solidní.

Nemovitostní fondy lákají investory

Zájem investorů roste také o realitní fondy. Například otevřený podílový fond WOOD & Co. Realitní dosáhl v roce 2025 zhodnocení 9,79 procenta v eurové třídě a 10,37 procenta v korunové třídě.

Objem spravovaných aktiv fondu přitom během roku výrazně vzrostl – z 473 milionů korun na konci roku 2024 na více než 1,5 miliardy korun o rok později.

Související

Chtějí lidé úsporné byty? Spíš je zajímá cena
Aktualizováno

ČNB přitvrzuje. Hypotéky na investiční byty mají být přísnější

Money

ČTK

Přečíst článek
