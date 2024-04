Modleme se, aby nedošlo ke kolapsu schvalování nových bytů, říká Dušan Kunovský

Po dvou letech zamrzlého trhu s nemovitostmi se letos, počínaje jarem, čeká zlom. S poklesem úrokových sazeb a po stagnaci prodeje bytů, kdy lidé s nákupem nemovitostí vyčkávali, přichází přelomový rok. „Očekáváme, že letos budeme mířit k tisícovce prodaných bytů,“ říká Dušan Kunovský, majitel největšího developera v zemi, který se soustředí na pražský trh.

V loňském roce jeho firma prodala asi 650 bytů. „Poslední dva roky byly slabší, ale k tisícovce jsem si celkem jist, že se dostaneme,“ říká Kunovský.

Jeho firma Central Group zastavila na podzim roku 2022 kvůli slabé poptávce a také kvůli razantnímu nárůstu cen stavebních materiálů a prací dva projekty, výstavbu čtyř set bytů v Parkové čtvrti na Žižkově, a čtyř set bytů v projektu Tesla Hloubětín. Nyní se již oba projekty rozběhly, Tesla se dostala do prodeje. A současný zájem o nové byty v Hloubětíně vlévá Kunovskému do mysli optimismus.

„U nás vypadá jaro velmi dobře, dali jsme do prodeje velikánskou lokalitu, čtyři sta bytů v Tesle Hloubětín,“ pochvaluje si developer. A uvádí, že plánuje v průběhu letošního roku zahájit dva a půl tisíce bytů v dalších čtrnácti lokalitách, které postupně půjdou do výstavby. „Po určitém propadu jsme nyní optimisté, prodejní čísla a poptávka klientů nám to potvrzuje. Zároveň se nám podařilo v objemech výstavby, které máme, dosáhnout v jednání se stavebními firmami příznivější ceny, které jsou níže, než byly v nervózním období let 2022 a 2023,“ říká Kunovský.

Novostavby letos zdraží v průměru kolem pěti procent

Fakt, že ceny stavebních prací a materiálů klesají, vysvětluje největší tuzemský stavitel bytů svým výtlakem. Přestože pro jiné zákazníky ceny stavebních komponent příliš neklesají, Kunovský si dokázal díky velikosti své výstavby zajistit patřičné slevy.

Jestliže letošní rok má být dobrý, ještě lepší vyhlídky vidí v dalších letech. „Příští rok si myslíme, že bychom se s poklesem sazeb a oživováním trhu mohli dostat na nějakých patnáct set prodaných bytů. Od roku 2026 máme plán, vizi, prodávat minimálně dva tisíce bytů ročně. Je to zcela reálný odhad,“ říká Kunovský.

Přes pozitivní výhledy na dění na trhu vidí Dušan Kunovský stále jako velký problém české povolovací řízení. Kvůli jehož pomalosti a složitosti se staví stále velmi málo bytů. Což má jediný důsledek, růst cen bydlení. Nové byty podle šéfa Central Group v letošním roce zdraží v průměru kolem pěti procent. Průměrná cena nového bytu se nyní v Praze pohybuje kolem 150 tisíc korun za metr čtvereční. Za poslední dva roky „realitní krize“ se výrazně nesnížila, zatímco bydlení v secondhandu zlevnilo mezi deseti až dvaceti procenty.

Proč se v Praze staví málo bytů? „V Praze by se mělo ročně stavět aspoň deset tisíc bytů, loni jich bylo povoleno 4200. Je to oproti předchozímu roku další propad. Bytů je stále velmi málo, přestože politici mluví o svítání na lepší časy.“ Přinese změnu v rychlosti stavebního řízení nový stavební zákon, který připravuje ministerstvo pro místní rozvoj, vedené Ivanem Bartošem? „Kolem stavebního zákona musíme doufat v nejlepší, ale připravovat se na nejhorší,“ říká s letitou zkušeností Kunovský. Podle něj panuje nejistota, jak budou zajištěny materiálně a personálně stavební úřady. „Modleme se, aby nedošlo ke kolapsu celého schvalovacího procesu.“

