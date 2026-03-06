Na Veleslavíně vyroste nová čtvrť za 2,2 miliardy
Na pražském Veleslavíně má v příštích letech vzniknout nová obytná čtvrť. Developerská společnost Penta Real Estate zde společně s firmou Engine Prague Development (EPD) plánuje postavit 114 bytů a 27 rodinných domů. Výstavba projektu s názvem Nový Veleslavín má začít ještě letos a dokončení je plánováno na rok 2028. Celková investice dosáhne přibližně 2,2 miliardy korun.
Nové bydlení vznikne v sousedství zámku Veleslavín na místě části bývalého areálu teplárny Veleslavín. Podle developerů má jít o proměnu dosud zanedbaného brownfieldu v obytnou čtvrť navazující na vilovou zástavbu v okolí.
Projekt vznikne v jedné etapě a nabídne kombinaci bytových domů a řadových rodinných domů. Obě developerské společnosti už v této části Prahy dříve spolupracovaly na projektu Maisons Ořechovka.
Pozemky mezi Ořechovkou a Veleslavínem vlastní skupina Penta od roku 2018. Získala je od městské společnosti SNEO, kterou vlastní Praha 6. Pozemky tehdy koupila firma DRA development ze skupiny Penta. Součástí prodeje byl i projekt bytové výstavby, který původně plánovala realizovat městská část.
Kritika opozice
Původně sjednaná cena 436 milionů korun byla později kvůli restitučním nárokům snížena na 402 milionů korun. Prodej pozemků tehdy kritizovali opoziční Zelení a Piráti. Podle nich mohla městská část na pozemcích stavět byty sama a sleva byla podle Pirátů protiprávní.
Kvůli prodeji pozemků se slevou bylo podáno několik trestních oznámení. V roce 2019 je podali Piráti z Prahy 6, policie ale vyšetřování na začátku roku 2020 odložila. Další trestní oznámení podala v roce 2021 sama společnost SNEO. Policie však podezření z trestného činu opět odložila a stížnost SNEO byla v únoru 2022 zamítnuta.
