Na Veleslavíně vyroste nová čtvrť za 2,2 miliardy

Na Veleslavíně vyroste nová čtvrť za 2,2 miliardy

Nová výstavba na Veleslavíně
Penta, užito se svolením
Na pražském Veleslavíně má v příštích letech vzniknout nová obytná čtvrť. Developerská společnost Penta Real Estate zde společně s firmou Engine Prague Development (EPD) plánuje postavit 114 bytů a 27 rodinných domů. Výstavba projektu s názvem Nový Veleslavín má začít ještě letos a dokončení je plánováno na rok 2028. Celková investice dosáhne přibližně 2,2 miliardy korun.

Nové bydlení vznikne v sousedství zámku Veleslavín na místě části bývalého areálu teplárny Veleslavín. Podle developerů má jít o proměnu dosud zanedbaného brownfieldu v obytnou čtvrť navazující na vilovou zástavbu v okolí.

Projekt vznikne v jedné etapě a nabídne kombinaci bytových domů a řadových rodinných domů. Obě developerské společnosti už v této části Prahy dříve spolupracovaly na projektu Maisons Ořechovka.



Pozemky mezi Ořechovkou a Veleslavínem vlastní skupina Penta od roku 2018. Získala je od městské společnosti SNEO, kterou vlastní Praha 6. Pozemky tehdy koupila firma DRA development ze skupiny Penta. Součástí prodeje byl i projekt bytové výstavby, který původně plánovala realizovat městská část.

Kunovský tlačí na stavební firmy: Zlevněte, jinak nové byty v Praze nezačneme stavět

Reality

Největší český rezidenční developer Central Group stupňuje tlak na stavební firmy. Jeho zakladatel Dušan Kunovský tvrdí, že ceny stavebních prací a materiálů jsou přehřáté a dodavatelé by měli snížit marže. Jinak se nové projekty v Praze dál odkládají. Stavební firmy ale oponují. Za drahé byty podle nich nemohou.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Kritika opozice

Původně sjednaná cena 436 milionů korun byla později kvůli restitučním nárokům snížena na 402 milionů korun. Prodej pozemků tehdy kritizovali opoziční Zelení a Piráti. Podle nich mohla městská část na pozemcích stavět byty sama a sleva byla podle Pirátů protiprávní.

Kvůli prodeji pozemků se slevou bylo podáno několik trestních oznámení. V roce 2019 je podali Piráti z Prahy 6, policie ale vyšetřování na začátku roku 2020 odložila. Další trestní oznámení podala v roce 2021 sama společnost SNEO. Policie však podezření z trestného činu opět odložila a stížnost SNEO byla v únoru 2022 zamítnuta.

Češi ještě loni stavěli rodinné domy jako o závod. Dokončilo se v nich nejvíc bytů od normalizace

Češi ještě loni stavěli rodinné domy jako o závod. Dokončilo se v nich nejvíc bytů od normalizace

Obce hledají cestu k levnějším bytům. Pomoci může baťovská standardizace i dřevostavby do sedmi pater

Byt na Letné

Z bourání sešlo. Rekonstrukce bytu na Letné ukazuje, proč je historie dnes největší luxus

Mzdy v Česku rostou. Průměr už překonal 49 tisíc

Bankovky
iStock
Průměrná mzda v České republice loni vzrostla o 7,2 procenta na 49 215 korun. Zaměstnanci si tak v průměru polepšili o 3316 korun měsíčně. Druhým rokem po sobě se mzdy zvýšily také reálně – po započtení inflace vzrostly o 4,6 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Statistikové zároveň připomínají, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.

Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku průměrná mzda meziročně stoupla o 7,4 procenta na 52 283 korun. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku to bylo o 3616 korun více. Po zohlednění inflace se mzda zvýšila o 5,1 procenta. Oproti předchozímu čtvrtletí vzrostla po sezonním očištění o 1,8 procenta.

Průměrná mzda ve čtvrtém čtvrtletí zpravidla bývá vyšší než za celý rok. „Závěr roku je obvykle specifický tím, že do mzdových statistik vstupují vyplácené prémie a bonusy,“ řekl hlavní ekonom Portu Jan Berka. V celoročním zohlednění je vliv prémií nižší, protože se rozpočítají do více měsíců.

Medián mezd, tedy hodnota přesně uprostřed mzdového rozdělení, dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí 45 523 korun. Polovina zaměstnanců tak brala více a polovina méně. Meziročně medián vzrostl o 8,8 procenta. U mužů činil 48 342 korun, zatímco u žen 42 692 korun. Podle ČSÚ pobíralo 80 procent zaměstnanců mzdu v rozmezí od 23 282 do 89 006 korun.

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta

Karel Pučelík: Platby na vysokých školách jen zvýší nerovnost

Politika

Nerovnost je problémem evropských ekonomik, Česko není výjimkou, i když se o tom moc nemluví. Naopak se stále více objevují návrhy, které by situaci ještě zhoršily. Jako třeba platby na vysokých školách.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Vede IT

Nejvyšší mzdy měli loni zaměstnanci v odvětví informačních a komunikačních technologií, kde průměr přesáhl 89 tisíc korun. Ve finančnictví a pojišťovnictví se průměrná mzda dostala nad 80 tisíc korun. Naopak nejméně vydělávali lidé ve stravovacích a ubytovacích službách, kde průměrná mzda zůstala pod hranicí 30 tisíc korun, i když jejich příjmy často doplňuje spropitné.

Nejrychleji loni rostly mzdy v profesních, vědeckých a technických činnostech, kde se zvýšily o 11,6 procenta. Více než desetiprocentní růst zaznamenalo také stavebnictví. Nejmenší meziroční nárůst měli zaměstnanci v odvětví těžby a dobývání, kde mzdy vzrostly o 4,2 procenta.

Ve čtvrtém čtvrtletí byl nejvyšší meziroční růst průměrné mzdy ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, kde dosáhl 15,8 procenta. Následovaly profesní, vědecké a technické činnosti s růstem 11,8 procenta. Naopak nejpomaleji rostly mzdy v ostatních činnostech (3,4 procenta) a ve finančnictví a pojišťovnictví (3,7 procenta).

Přátelské prostředí před jistotou. Jak si studenti vybírají zaměstnavatele

Zprávy z firem

Stabilita zaměstnání zůstává pro mladé lidi důležitá, sama o sobě však už nestačí. Vyplývá to z 15. ročníku studie TOP Zaměstnavatelé 2026, do které se zapojilo 14 404 vysokoškoláků a 9 110 středoškoláků z celé České republiky. Studenti dnes při výběru zaměstnavatele kladou důraz především na přátelské pracovní prostředí, smysluplnost práce a transparentní systém růstu.

nst

Přečíst článek

Mzdy dále porostou

V letošním roce podle analytiků mzdy nadále porostou, i když tempo růstu zvolní. „Pro letošní rok počítáme se zvolněním nominálního růstu mezd pod šest procent. Vzhledem k poklesu inflace na začátku 2026 je ale šance i na její celoroční zpomalení proti loňsku, což by mělo ponechat růst reálných mezd na stále solidních 3,7 procenta,“ uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

„Pro českou ekonomiku to znamená, že se i v nadcházejícím období bude moct spolehnout na oživování spotřeby domácností jako na hlavní motor růstu,“ konstatoval hlavní ekonom Investiky Vít Hradil. Zároveň mzdový vývoj podle něj naznačuje, že Česká národní banka (ČNB) nebude v nejbližší době snižovat úrokové sazby.

Litevská rozvědka varuje: Putin chce pokračovat ve válce a posiluje armádu u hranic NATO

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
Ruský prezident Vladimir Putin je podle litevských zpravodajských služeb odhodlán pokračovat v posilování armády i navzdory slábnoucí ekonomice. Uvádí to litevská zpráva Národní hodnocení hrozeb, která analyzuje bezpečnostní situaci v regionu.

Ekonomické problémy Ruska podle zpravodajců zatím nestačí k tomu, aby Kreml přiměly ukončit válku na Ukrajině. Putin podle nich nadále usiluje o průlom na bojišti a jeho válečné cíle zůstávají beze změny.

Zpráva, kterou cituje agentura Bloomberg, zároveň upozorňuje, že Moskva pokračuje v posilování vojenské přítomnosti u hranic NATO, přestože ruské síly stále vedou válku na Ukrajině. To podle litevských analytiků vyvolává obavy mezi sousedními státy.

Válka na Ukrajině: Oděsa ČTK

Podle zpravodajských služeb je Kreml připraven reagovat na případné známky sociální nebo politické nestability represí a propagandou. Zhoršující se životní úroveň obyvatel zatím podle zprávy nepředstavuje vážné riziko pro stabilitu režimu.

Nízká nezaměstnanost, rychlý růst mezd a vysoká poptávka po pracovní síle v obranném průmyslu totiž podle analýzy zatím zmírňují dopady zpomalující ekonomiky na ruskou společnost.

Ropovod Družba, Maďarsko

Ropovod Družba by mohl znovu fungovat za šest týdnů, uvedl Zelenskyj. Orbán hrozí politickým tlakem

Politika

Poškozený ropovod Družba by mohl být podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského technicky připraven k obnovení provozu zhruba za měsíc a půl. Maďarsko a Slovensko ale Kyjev obviňují, že opravy zdržuje z politických důvodů. Maďarský premiér Viktor Orbán zároveň pohrozil využitím politických a finančních nástrojů, aby si vynutil obnovení dodávek ruské ropy.

nst

Přečíst článek

Zpráva také zpochybňuje názory některých západních expertů, podle nichž by ekonomické problémy mohly Kreml přimět k vyjednávání. Podle litevských zpravodajců Rusko zatím neprojevilo ochotu ke kompromisu a nadále usiluje o získání dalšího ukrajinského území a změnu rovnováhy sil v Evropě.

Putin podle analýzy věří, že Rusko má větší vůli i schopnost mobilizovat zdroje než Ukrajina a její spojenci.

Přizpůsobení obranného průmyslu

Rusko zároveň rychle přizpůsobuje svůj obranný průmysl válečným podmínkám. Díky výraznému financování armády dokáže zbrojní výroba pokrýt potřeby ruských sil na Ukrajině. Průmysl navíc našel domácí náhrady za řadu západních technologií, což mu pomáhá obcházet sankce a omezení dovozu.

Litevské zpravodajské služby zároveň varují před zmírněním tlaku Západu na Kreml. Pokud by byla uzavřena mírová dohoda a sankce zrušeny, Rusko by podle nich mohlo rychleji posilovat své vojenské schopnosti a během dvou let být připraveno k omezené vojenské operaci v pobaltském regionu.

V takovém scénáři by Moskva během šesti až deseti let modernizovala a rozšířila svou armádu o 30 až 50 procent a obnovila strategické zásoby zbraní a munice.

Rusko už nyní pokračuje v posilování armády podél východních hranic NATO. Některé brigády jsou podle zprávy rozšiřovány na divize a vznikají nové vojenské jednotky.

Rozšiřování vojenské infrastruktury probíhá také v ruské exklávě Kaliningrad u Baltského moře, která sousedí s Litvou a Polskem. Budují se zde například radary včasného varování, sklady nebo logistická základna pro strategické rezervy.

Po dokončení radarová stanice 29B6 „Container“ podle zprávy výrazně rozšíří schopnost Ruska sledovat vzdušný prostor a detekovat letadla či rakety na vzdálenost několika tisíc kilometrů.

Teherán
Aktualizováno

Okamžitě ukončete útoky na Írán, vyzvala Moskva Spojené státy a Izrael

Politika

Spojené státy a Izrael uvrhávají Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, varovala ruská diplomacie v reakci na americko-izraelskou vojenskou operaci proti Teheránu. Spojené státy a Izrael vyzvala, aby okamžitě útoky na Írán ukončily. Ruský prezident Vladimir Putin o útocích na Írán jednal s prostřednictvím videokonference se členy ruské bezpečnostní rady, informovaly ruské agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.

ČTK

Přečíst článek

Baltské moře má pro Kreml strategický význam také z ekonomického hlediska. Přibližně 40 procent ruského exportu ropy totiž prochází právě touto oblastí a přepravují ho lodě takzvané stínové flotily.

Zpráva zároveň upozorňuje, že ruská vojenská rozvědka se snaží provádět v evropských zemích nebezpečnější sabotážní operace. K jejich realizaci podle litevských zpravodajců verbuje i osoby s kriminální minulostí.

Podle zprávy se ruská vojenská rozvědka GRU snaží také zlepšit plánování a provádění svých operací, které byly v minulosti často chaotické. Tyto aktivity podle litevské analýzy mohou představovat rostoucí hrozbu pro bezpečnost evropských zemí.

