Nová šance pro zámek Veleslavín? Praha 6 je po odkupu od státu připravena budovu převzít a opravit
Praha 6 je v případě, že město koupí od státu zámek Veleslavín, připravena areál převzít a zajistit jeho postupnou revitalizaci, schválili to zastupitelé městské části. Radnice už připravuje koncepci dlouhodobého využití areálu včetně ekonomického posouzení, ráda by spolupracovala se soukromými partnery. Odhad nákladů na revitalizaci je podle starosty Jakuba Stárka (ODS) 1,5 až dvě miliardy korun a bude to projekt na dvě až tři volební období.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se pokoušel areál zámku desetkrát neúspěšně prodat v dražbě. Vyvolávací cena postupně klesla z prvotních 580 milionů na 210 milionů korun při posledním pokusu koncem loňského roku. Praha od počátku deklaruje zájem o převzetí areálu, ale cena zástupcům města s ohledem na nutné investice přišla příliš vysoká.
Nedávno radní Adam Zábranský (Piráti) avizoval ochotu města zaplatit při poslední dražbě požadovaných 210 milionů korun. Zámek má podle něj zájem převzít Praha 6 a zajistit i nákladnou rekonstrukci, což dnes jednohlasně potvrdili i zastupitelé městské části.
„Deklarujeme, že jsme připraveni se o areál v budoucnu postarat a že na tom budeme pracovat,“ řekl na jednání zastupitelů místostarosta Petr Prokop (STAN). Dodal, že městské zastupitelstvo by mělo o odkupu zámku od státu hlasovat v dubnu. Městská část poté předloží magistrátu žádost o takzvané svěření areálu do své správy. Od roku 2024 se o něj na základě výpůjčky od státu stará a otevřela jej veřejnosti.
Jaká má být úloha zámku?
Městská část si podle místostarosty plánuje ponechat budovu zámku pro sebe a využít ji pro reprezentační účely, kulturu či komunitní centrum. Kromě toho jsou v areálu další tři velké budovy, které chce poskytnout soukromým partnerům. Těm by investice do oprav kompenzovala odpuštěním nájmu.
Preferované využití budov je pro školství, dále se podle Prokopa nabízí například možnost vybudování restaurace či kulturního zařízení, samozřejmě s ohledem na památkovou ochranu. Naopak dříve zvažované zdravotní a sociální využití například pro paliativní centrum už radnice spíše opustila, protože chce mít areál celodenně živý a otevřený a podobné zařízení by vyžadovalo klidový režim, dodal místostarosta.
Revitalizace je dlouhodobý projekt, jen potřebné průzkumy a vytvoření projektu pravděpodobně zaberou roky. Radnice podle Prokopa plánuje ponechat v době příprav areál otevřený a ponechat tam program, který nyní organizují spíše místní spolky a další komunitní organizace, případně s větším přispěním radnice.
Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.
