Nemovitostní fondy skoupily tisíce nájemních bytů. A nájemní byznys láká i velké realitní hráče či katolickou církev

Tisíce nájemních bytů v Praze by mohly být ve vlastnictví nemovitostních fondů. Nájmy jsou vzhledem k poklesu prodejů bytů do vlastnictví na vzestupu a z aktuálního vydání studie českého realitního trhu Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) a z dnešního diskusního setkání v Praze vyplynulo, že zájem investorů o nákupy projektů po loňském útlumu začíná stoupat.

Podle odhadu Asociace nájemního bydlení (ANB) velcí investoři včetně nemovitostních fondů a aktivit developerů v roce 2021 získali kolem 2000 bytů, loni to byla méně než polovina. „V roce 2023 ale cítím společně s drobným poklesem cen bytů a vzrůstajícím zájmem ze strany nájemníků opět vzrůstající tendenci," řekl viceprezident ANB Stanislav Kubáček.

Je normální bydlet v nájmu. Chceme to Čechům dokázat, říká developer Vajner Reality Přes 27 miliard korun plánuje do roku 2033 utratit developerská skupina Creditas Real Estate za bytovou výstavbu v České republice. Hodlá přitom postavit minimálně 5500 bytů. Součástí této plánované rezidenční výstavby bude také tisícovka nájemních bytů v rámci pěti samostatných projektů, oznámil generální ředitel společnosti Jiří Vajner. Věra Tůmová Přečíst článek

V Česku žije v nájemním bydlení podle dostupných dat asi 22 procent obyvatel, zatímco v západní Evropě je to mnohem více. V Německu a Rakousku se jedná o více než dvojnásobek. Vzhledem k drahým hypotékám a vysoké inflaci i výši cen bytů se v druhé polovině loňského roku zpomalil prodej bytů a mnozí developeři mluví o projektech nájemních bytů.

Zkouší to i Penta či Trigema

Někteří plánují vlastní portfolio nájemních bytů, jiní vyjednávají s institucionálními investory. Penta Investments má zájemce na koupi projektu asi s 70 byty. „Je to pro nás zkouška, mluvíme s investorem, co po nás chce a do jaké míry jsme mu schopni vyhovět," řekl Petr Palička, výkonný ředitel Penta Real Estate. Dodal, že prostor pro nájemní byty je v Praze obrovský.

Hypotéka na 70metrový byt v Praze vyjde na 55 tisíc, nájem o polovinu méně, říká analytik Reality Po dekádě růstu cen přišla na tuzemský realitní trh stagnace a pokles cen, například v Praze až o osm procent, říká Pavel Ryska, analytik J&T Banky. V dalším díle podcastu Realitní Club jsme s ním probírali i další vývoj cen, ale třeba i to, ve kterých lokalitách se vyplatí investovat do nemovitostí. Petra Jansová Přečíst článek

Například Trigema chce mít 1000 vlastních bytů na nájmy a aktuálně zároveň jedná o prodeji asi stovky bytů fondu. Šéf firmy Marcel Soural uvedl, že v první půlce roku 2023 budou institucionální investoři nejaktivnější. „Moc dobře vědí, že teď je doba přijít za developery a koupit objekt, který chtějí. Bude to součástí jarního oživení trhu, který se projeví později," doplnil Soural.

Na českém trhu mají podle Martiny Jůzové, manažerky realitních obchodů České spořitelny, zatím navrch zahraniční institucionální hráči. Jde například o švédský Heimstaden či německý Zeitgeist Asset. Ten loni v létě uvedl, že plánuje hodnotu svého portfolia v České republice v následujících třech letech více než zdvojnásobit na téměř 500 milionů eur (12 miliard korun).

Hornické byty po OKD se dočkají renovace. Heimstaden do nich letos investuje stamiliony Reality Společnost Heimstaden, která je největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v Česku, letos investuje do svého portfolia téměř dvě miliardy korun. Z toho více než třetina půjde na renovaci bytů a 330 milionů korun na zateplení domů. Uvedla to mluvčí Heimstadenu Kateřina Piechowicz. Loni firma investovala téměř 2,5 miliardy korun. ČTK Přečíst článek

„Je potřeba změnit vnímání, že to musí být jen zahraniční investoři. Proč ne třeba některé tuzemské pojišťovny? To ale zatím bohužel legislativa neumožňuje," uvedla Jůzová.

Cena nájmů roste, v Praze o čtvrtinu

Zatím nedostatečný objem bytů na nájemní bydlení stojí při zvýšeném zájmu i za růstem cen pronájmů, které v Praze meziročně stouply o čtvrtinu. Analýza ARTN uvádí, že obvyklá cena nájmu se v hlavním městě pohybuje mezi 300 až 400 korunami za metr čtvereční u starších bytů, v případě novostaveb je to 400 až 500 korun za metr čtvereční. Institucionální nabídky vzrostly na 537 korun za metr čtvereční a jsou i ceny nad 600 korun za metr čtvereční. „A je zde pořád prostor pro růst," konstatoval Soural.

Portfolio projektů nájemního bydlení může být i variabilnější. Do výstavby nebo držení nájemních bytů se zapojí více typů subjektů. I stát chce podpořit k jejich výstavbě obce a investovat do tisícovky bytů na nájemní bydlení už avizovalo i pražské arcibiskupství. „Poprvé se objeví nájemní projekty cílené na rodiny a dlouhodobý pronájem," dodal Pavel Velebil z TIDE Reality.

Jiří Vančura: Český trh s bydlením se změní, přiblíží se tomu západnímu Názory Nové formy nájemního bydlení mění tuzemský trh s rezidenčním bydlením. Developeři mění strategie. Očekávají, že nově budou jejich klienty ve větší míře investiční fondy. Možná i ty penzijní, pokud to česká legislativa umožní. Co se aktuálně děje na trhu s bydlením shrnuje ve svém komentáři Jiří Vančura, ředitel úseku Real Estate v Trinity Bank. Jiří Vančura Přečíst článek