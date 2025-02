U Anežského kláštera stojí nová bytovka. Nájem začíná na 45 tisících

Více než pětadvacet let trvalo, než atraktivní proluku u Anežského kláštera zaplnil dům. Původně tu měl stát Fránkův „Maršmeloun“, který neprošel. Nakonec ho nahradila bytovka, kterou rovněž navrhl Zdeněk Fránek.

Pozemek poblíž Anežského kláštera dlouho zel prázdnotou. Proluka, v minulosti sloužila i jako parkoviště, vznikla během takzvané Pražské asanace, tedy radikální přestavby centrálních čtvrtí Prahy na přelomu 19. a 20. století.

O výstavbě na tomto pozemku se uvažovalo téměř dvě desetiletí. Neudržovanou plochu a parkoviště na atraktivním místě v Praze chtěl zastavit už italský investor Augusto Razetti. Nepodařilo se mu ale pro stavbu získat pravomocné stavební povolení. Projekt architekta Zdeňka Fránka navíc tehdy získal negativní nálepku, říkalo se mu „maršmeloun“ a brojily proti němu občanské iniciativy.

Teď má budova na křižovatce ulic Kozí a U Milosrdných kolaudaci. „Na projektu se pracovalo téměř dvacet pět let. Postavit i normální dům je v Praze běh na dlouhou trať, ale stavět na pražském Starém Městě, tedy v historickém jádru, je z hlediska povolování mimořádně náročné. Kombinace snad nejprestižnější možné lokality a prémiového provedení dělá z Rezidence U Milosrdných mimořádnou nemovitost pro nájemní bydlení. Tomu odpovídá i cena, měsíční nájemné tu začíná na 45 tisících korun,“ říká Jiří Vajner, generální ředitel Creditas Real Estate.

Šestipodlažní budova nabízí zájemcům celkem 27 kompletně vybavených bytových jednotek o dispozicích od 2+kk po 4+kk. Kromě bytů jsou součástí budovy také dva moderní obchodní prostory, podzemní garáže a sklepy.

Projekt architekta Zdenka Fránka vzešel z uzavřené architektonické soutěže, kterou nový majitel nechal vypsat v roce 2018. Kromě Fránkova návrhu šestičlenná porota složená ze zástupců developera a architektů Ladislava Lábuse, Josefa Pleskota a Zdeňka Lukeše hodnotila i projekty architektonických kanceláří Chybik + Kristof, MS Architekti, QARTA Architektura nebo CMC Architects.

Novostavba je vysoká zhruba 18 metrů a nepřevyšuje ani barokní Nemocnici Na Františku, ani domy v Kozí ulici, tedy nárožní funkcionalistický dům od Bohumíra Kozáka nebo ten hned vedle stojící od Ricarda Bofilla.

