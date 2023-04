Česká spořitelna nabídne levné nájmy. První byty obsadí zdravotníci z Motola

Dostupné bydlení České spořitelny (DBČS) chce jako dceřiná společnost banky pomáhat řešit bytovou krizi v Česku. Ve spolupráci se starosty měst a obcí hodlá stavět dostupné byty s přijatelným nájemným primárně pro zaměstnance z nejpotřebnějších profesí. První projekt za miliardu korun s 254 byty staví DBČS ve spolupráci s developerem Finep na Praze 9. Další bude na Praze 11 a na Vysočině. Do budoucna chce kvůli čerpání EU fondů a úvěrům spolupracovat i s vládou ČR, jak řekl novinářům šéf DBČS Marek Blaha.

Nedostatek cenově dostupného bydlení je podle expertů z České spořitelny v České republice docela systémový problém. Řeší ho každý měsíc pro své nové zaměstnance řada státních zdravotnických institucí, škol či městských úřadů. A jen horko těžko se jim daří lákat nové zaměstnance na tabulkové platy, které například v drahé Praze, nejsou pro tržní nájemné dostačující.

„V poslední době se dokonce začalo stávat, že policisté nebo zdravotníci raději zamíří na Moravu, kde se stejným tabulkovým platem, mají o dost nižší životní náklady než právě v Praze,“ upozorňuje starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Tento systémový paradox by mohl podle něj aspoň částečně pomoci řešit nový projekt, se kterým na trh nájemního bydlení nyní vstupuje Česká spořitelna, respektive její dceřiná společnost Dostupného bydlení České spořitelny (DBČS), kterou banka kvůli projektu bydlení vloni založila a uvedla do své finanční skupiny.

A DBČS nyní ohlásila plán, že chce do roku 2026 postavit minimálně tisícovku cenově dostupných nájemních bytů právě pro zaměstnance z nejpotřebnějších profesí. Nájemné v těchto bytech by mělo být podle zástupců DBČS zhruba o 20 procent nižší oproti tržnímu standardu. A jako toho hodlá společnost docílít? Podle CEO DBČS Marka Blahy to umožňují tři faktory. Tím prvním je, že společnost nakupuje „ve velkém”, počítá s vysokou osazeností bytů a její plánovaný investiční horizont je čtyřicetiletý.

„Není to tedy projekt pro bonitní klienty, ale pro zaměstnance městské části nebo třeba nemocnice,“ upozorňuje CEO DBČS Marek Blaha.

Nájemníci ušetří za energie a vodu

Prvním takovým projektem v režii DBČS je Prosek Park s malými startovními nájemními byty, který se nyní už staví na Praze 9. Celkem by zde mělo vyrůst 254 bytů v dispozicích 1kk či 2kk o celkové rozloze 12 324 metrů čtverečních. Šestipodlažní budovy zde staví developerská skupina Finep, od které již připravený projekt koupila právě Česká spořitelna. Nyní je jako DBČS investorem projektu. Nové byty v režimu dostupného bydlení by měly být k dispozici už ve 2. čtvrtletí roku 2024. Byty budou podle Blahy pronajímány s 20procentní slevou na nájemném oproti tržní úrovni v dané lokalitě, a i náklady na nájemné by zde měly být levnější než jinde.

DBČS totiž chce své projekt realizovat i podle principů udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Kvůli tomu také na projektu spolupracuje s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB ČVUT). „Nyní jen čekáme na finální slovo projektantů a pak se budeme detailně zabývat úsporností energií, včetně využití alternativních zdrojů. Upravíme původní projekt tak, aby tam byly dodrženy standardy úspornosti a udržitelnosti. V projektu budeme řešit i hospodaření s dešťovou vodou. A toto vše ušetří budoucím nájemníkům peníze za energie a vodu,“ konstatuje ředitel pro vědu a výzkum UCEEB ČVUT Antonín Lupíšek.

Bydlení pro zdravotníky z Motola

Prvními nájemníky projektu DBČS by měli být podle Blahy především zdravotníci z Fakultní nemocnice Motol. DBČS již kvůli tomu uzavřela s vedením nemocnice memorandum o spolupráci, které by mělo vést k dlouhodobému posilování dostupného bydlení pro zdejší zaměstnance. „Zdravotnický personál spadá do preferovaných profesí, kterým chceme aktivně pomáhat v zajišťování dostupného bydlení. Bez nich si dlouhodobý rozvoj měst neumíme představit,“ poznamenává Marek Blaha. Podle něj je jen v Praze minimálně 130 tisíc takovýchto osob zaměstnaných ve službách veřejného sektoru.

Zájem o nájemní kapacity DBČS pak už stihlo prý projevit hned několik subjektů veřejného sektoru, vedle zástupců pražských nemocnic pak například i městské části.

O nájemnících nebude ale v modelu DBČS podle Blahy rozhodovat banka. Tato pravomoc bude vyhrazena vždy zřizovatelům, tedy institucím veřejné správy. Stejně tak bude i provoz a správu objektů zajišťovat externí správcovská firma.

Vídeňská inspirace

Inspirací pro Českou spořitelnu byla její mateřská Erste Bank, která už od roku 1957 provozuje v Rakousku dceřinou společnost s limitovaným riskem, která poskytuje dostupné bydlení ve 14 tisících bytech. Momentálně Erste Group spolupracuje s vídeňskou radnicí, státem a soukromými developery na výstavbě nové čtvrti Aspern Seestadt, kde vznikne 21 tisíc nových bytů. Celá třetina z nich bude vlastněná Erste Group, která je bude pronajímat za dostupné ceny. A podobný model by chtěla společnost DBČS přenést podle Blahy i do České republiky.

Plány pro zlepšení dostupnosti bydlení v Česku

„Chceme-li podporovat udržitelný rozvoj měst a obcí, musíme zvyšovat dostupnost bydlení. V opačném případě bychom mohli zanedlouho zjistit, že v určitých lokalitách chybí tu zdravotníci, tu učitelé, anebo policisté, a to z důvodu, že pro ně není v těchto místech dostupné bydlení,“ dodává Blaha.

DBČS tak chce situaci se špatnou dostupností bydlení řešit minimálně na dvou rovinách. Jednak chce, aby se zapojil domácí bankovní sektor, který by se ve spolupráci s Evropskou investiční bankou stal i partnerem vlády při tvorbě komplexního systému dostupného bydlení. Podobně to už ostatně úspěšně funguje i jinde v EU, třeba v Německu, Holandsku, Rakousku či Finsku. Druhou rovinu chce DBČS řešit v rámci ESG strategie České spořitelny tak, aby vzniklo nejen cenově dostupné bydlení a nájemně stabilní byty, ale aby to pomohlo rozvoji bydlení i pro profese, které jsou potřebné k dlouhodobé udržitelnosti měst.

