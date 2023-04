Miliardář Jan Řežáb našel byznys budoucnosti. Odpad pálí plazmou

Plazmové zplynování, to je dosud nepříliš známé sousloví. Označuje revoluční nakládání s odpady: s všelijakými kaly, toxickými látkami a vlastně se vším, co není možné recyklovat. Plazma by se samozřejmě dokázalo rozložit na atomy i papír, plasty či kovy. Ale to by byla škoda.

Reklama

Jde o zcela nový náhled na nakládání s odpady, plazmové zplynování by se mohlo stát budoucností tohoto oboru. Již žádné skládky, žádné spalovny. Nová technologie má obrovský potenciál. Věří mu i developer a vizionář Jan Řežáb, který do této novinky nainvestoval přes sto milionů korun. Společnost Millenium Technologies, ve které má Řežáb tříčtvrtinový podíl, pět let v technologickém parku v Dubé u České Lípy tento projekt rozvíjí. Letos na podzim by se měl překlopit do komerčního využití.

Ten, který fandí zelenému byznysu

Vývoj v této oblasti má podle Řežába potenciál podobný, jako celá branže s elektroauty. O tak převratnou změnu podle něj jde, a tak obrovský trh si pro nový způsob zpracování odpadů dokáže představit.

Banky nás milují, jsme nejzelenější ze zelených, říká developer Řežáb Reality Založili jsme obor udržitelného developmentu v Česku už někdy v roce 2000, říká zakladatel a majitel stavební a technologické společnosti JRD Jan Řežáb. „V té době tady ještě ani neexistovalo toto názvosloví,“ tvrdí muž, který na udržitelných technologiích postavil celý svůj byznys. On sám je přitom fanouškem nových, šetrných technologií či obnovitelných zdrojů. Samozřejmě již léta jezdí elektroautem a bydlí v pasivním domě, který postavila jeho firma. Dalibor Martínek Přečíst článek

Jan Řežáb je zakladatel a majitel developerské společnosti JRD. Od začátku svého podnikání před dvaceti lety klade důraz na udržitelnost a obnovitelné zdroje. Jako jeden z prvních začal v Česku nabízet ve svých projektech byty s rekuperací vzduchu. Ještě před českým solárním klondikem v roce 2010 věřil výrobě elektřiny a ohřevu vody pomocí solárních panelů. Tento koncept dál rozvíjí, do svého byznysového portfolia přidal solární a větrné parky v několika zemích Evropy, udržitelnosti se zaníceně věnuje.

Plazma je další nohou jeho zájmu. S partnery tento koncept rozvíjí v Dubé. „Přicházíme s technologií, která mění přístup s nakládáním s odpady,“ říká Marek Lang, člen představenstva Millenium Technologies.

Reklama

Odpad přeměňují na cenné suroviny

Celá věc funguje tak, že se do zařízení vloží odpad, nejčastěji kaly či látky, které nelze recyklovat. Elektrický výboj vytvoří výron plazmatu o teplotě 3000 až 10 tisíc stupňů Celsia, který se rozprostře celým reaktorem, což je jakási roura o rozměrech deset krát tři metry. V té se teplota díky plazmatu pohybuje mezi 1200 až 1500 stupni Celsia. Látky se rozloží na atomy a vzniknou dva výstupní produkty.

Co je organické, se přemění do něčeho, čemu se říká syntézní plyn. Jde o směs jednoduchých sloučenin podobnou svítiplynu. Je to klíčový výstup reakce. Složka, která nese energii, je kysličník uhelnatý. Syntézní plyn lze dále využívat několika způsoby. Buď z něj lze separovat vodík, který je možná budoucností dopravy. Nebo vyrábět jiné sloučeniny, amoniak nebo metanol, které se hodí v chemickém průmyslu. Lze z něj vyrábět i pokročilá biopaliva. Nejčastější a nejjednodušší použití je energetické, buď se spálí v kotli, nebo v kogenerační jednotce.

„Až 95 procent vstupního materiálu jsme schopni přetransformovat do syntézního plynu. Potřebná energie je zlomkem toho, co na konci získáváme,“ říká Lang.

Druhým výstupem z reaktoru je struska. Nevyluhovatelná, inertní, ve které jsou zamčené všechny anorganické sloučeniny. Není nebezpečná, lze ji využít místo štěrku. „Máme vědecký projekt s technickou univerzitou v Liberci, kde se testuje přidávání této strusky do materiálů, aby se zvyšovaly jejich tepelně-izolační vlastnosti a neprozvučnost, což se hodí například do odhlučňovacích stěn kolem dálnic,“ vysvětluje Lang. Nic jiného, žádné emise, z toho procesu nejde.

„Táta hypoték“ Jan Sadil přechází k udržitelnému byznysu. Bude řídit JRD Zprávy z firem Někdejší generální ředitel Hypoteční banky a také člen představenstva ČSOB Jan Sadil se od února 2023 stane generálním ředitelem (CEO) skupiny JRD. nst Přečíst článek

A můžou i slušně vydělat

Millenium Technologies má funkční prototyp a chystá se na přechod do komerčních podmínek, což je prý záležitost letošního roku. „Dodáme technologii, bude to zaintegrováno uvnitř závodu,“ tvrdí Lang. Celková investice do této technologie je kolem sto padesáti milionů korun. Vlastní reaktor tvoří 35 až 40 milionů, zbytek jsou standardní technologie při vstupu a při zpracování výstupu. Zatím je výrobní kapacita firmy několik kusů ročně. Nicméně do budoucna počítá s výrazným navýšením výroby plazmových spaloven.

Duchovním otcem plazmového spalování odpadu a čtvrtinovým vlastníkem Millenium Technologies je Grischa Kahlen, Němec žijící dlouhodobě v Česku. Plazmě se věnuje roky, a nyní mimo jiné chystá projekt na Karvinsku, na místě bývalého dolu 9. květen. Záměrem je vybudovat tam hi-tech centrum soběstačné z hlediska spotřeby elektrické energie, vyrábět ji chce pomocí plazmového zplyňování komunálního odpadu.