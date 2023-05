Boris Tomčiak: Příjmy domácností rostou. Chuť nakupovat nemovitosti se vrátí i navzdory dražším hypotékám

Čeští developeři se ani v nedávných dobách hojnosti nepouštěli do masivní výstavby, což je dnes ušetřilo řady problémů. „Největší stavitelé bytů byli opatrní a jejich zásoba nových volných bytů není vysoká,“ říká Boris Tomčiak ze společnosti Finlord. „I to je důvod, proč ceny novostaveb rostou,“ dodává. Podle Tomčiaka se díky rostoucím příjmům domácností brzy obnoví zájem o nemovitosti. Vysokým úrokům hypoték navzdory.

Jaká situace panuje na českém trhu s rezidenčními nemovitostmi a jaká v zahraničí?

Nabídkové i realizované ceny starších bytů v Česku klesají meziročně o osm až devět procent. Ceny nových bytů mírně stoupají, jelikož developeři ještě nechtějí upravovat své ceníky. V západní Evropě je vývoj podobný, i tam ceny existujících bytů klesají o pět až 10 procent. Ve Švédsku je pak snížení o téměř 15 procent. Kdo zde nakoupil byt v březnu 2022 na hypotéku s LTV ve výši 80 procent a teď musí nemovitost prodat, přišel o všechen vlastní kapitál. Na Slovensku jsou ceny stále o více než 10 procent vyšší oproti minulému roku, nicméně i zde sledujeme ochlazení a v prvním kvartálu tu ceny poklesly. Ceny nových nemovitostí se drží ještě nahoře. Kupříkladu v Německu meziročně o několik procent stouply na nový rekord.

Které regiony jsou na tom v Česku lépe a které hůře?

Nabídkové ceny se nejvíce snížily v Českých Budějovicích či Ostravě. Naopak v Olomouci či Karlových Varech jsou ceny meziročně mírně vyšší.

Trvá nyní déle prodat nemovitost?

Dle portálu Sreality.cz se délka prodeje nemovitosti meziročně zvedla o čtvrtinu. Nicméně v některých krajích nastal nárůst i na dvojnásobek. Příkladem jsou Jihočeský kraj či Liberecký kraj. Nejrychleji se byty stále prodávají v Praze a Brně, tedy v ekonomicky nejsilnější centrech.

Jaké typy nemovitostí se nyní prodávají nejlépe?

Stále se velmi dobře prodávají průmyslové nemovitosti. U rezidenčních nemovitostí se jako tradičně dobře prodávají dispozice 2+kk, 2+1, zejména ve větších městech v dobrých lokalitách. Také u stavebních pozemků je stále dobrá poptávka. Naopak tragická je situace u rekreačních objektů, tedy zejména u různých chat a chalup. Nicméně domácnostem postupně rostou příjmy a poměr cen k příjmům bude klesat. Díky tomuto vývoji se bude poptávka po nemovitostech obnovovat i navzdory vysokým úrokovým sazbám hypoték.

Zhodnocení ve fondech bude nízké

Budou někteří developeři nuceni odprodávat nedokončené projekty?

Ve větší míře ne. Možná někteří se špatným financováním vedoucím k insolvenci. Developeři se v uplynulých letech nepustili do masivní výstavby, která by teď znamenala velký počet neprodaných bytů. Největší stavitelé bytů byly opatrní a jejich zásoba nových volných bytů není vysoká. I to je důvod, proč ceny novostaveb rostou.

Jak na to reagují realitní fondy? Mohou se dostat do problémů?

České realitní fondy stále vykazují rostoucí ohodnocení nemovitostí. V minulosti si vytvořily bezpečnostní polštář, když svá portfolia nepřeceňovaly tak rychle nahoru, jako stoupaly ceny nemovitostí. Teď mohou z rezervy čerpat. Zároveň si ale při současném vývoji nemohou v tomto roce dovolit významně přeceňovat portfolio nahoru. Průměrné zhodnocení nemovitostních fondů by proto mělo být letos nízké.

Jaká se je situace na trhu komerčních nemovitostí?

U komerčních nemovitostí ve Spojených státech je situace katastrofální, když neobsazenost ploch prudce stoupá. Kupříkladu v San Francisku se vyšplhala na astronomických 30 procent, což nebylo ani v krizi 2008-09. V západní Evropě taky roste objem neobsazených kancelářských ploch a průměr je na úrovni osmi procent. Stále častěji se objevuji také zprávy o nesplácení úvěrů zajištěných komerčními nemovitostmi. České fondy a společnosti investující do komerčních nemovitostí se ještě drží. V Praze je míra neobsazenosti na úrovni 7,7 procenta, což je oproti roku 2021 mírný nárůst. V roce 2022 byla poptávka po kancelářích v Česku stále vysoká a čistá absorpce trhu byla kladná. ČR těží z toho, že sem v posledních letech nadnárodní firmy přesouvají administrativní centra.

Boris Tomčiak

V roce 2016 spoluzaložil společnost Finlord a v roce 2018 pak i hedgeový fond Slavic. Předtím působil téměř devět let ve společnosti Colosseum, naposledy jako šéf asset managementu. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou.

