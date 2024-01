Snížení DPH u stavebních prací nižší ceny bytů nepřinese, v oboru je moc nejistot

Snížení daně z přidané hodnoty u stavebních prací z 15 na 12 procent nebude mít výrazný vliv na cenu a odbyt stavebnin. Klíčový pro vývoj cen bude hlavně cena energií. Vyšší poptávka by mohla nastat ve druhé polovině roku, kdy by měly klesnout úrokové sazby u spotřebitelských a hypotečních úvěrů i inflace. Cena stavebních materiálů by v letošním roce měla spíše stagnovat, výkyvy cen by mohly v průběhu roku nastat maximálně v jednotkách procent a lišit se budou podle typu materiálu. Tvrdí to oslovení prodejci stavebnin. Kapacity obchodů jsou podle nich naplněné, trh by proto neměla ani nijak omezit pozastavená výroba ze strany některých českých cihlářů a ocelářů.

"Snížení DPH u stavebních prací o tři procentní body je změna, která jde určitě správným směrem ve snaze podpořit výstavbu a prodej novostaveb. Jeho vliv na poptávku ale zřejmě nebude zásadní. Očekáváme, že v prvním pololetí bude situace ještě stále komplikovaná, trh pozemního stavitelství je v útlumu, navíc má nějakou setrvačnost. Pokud se sníží inflace a následkem toho i úrokové sazby hypoték, bude to významný stimul pro oživení výstavby. Otázkou zůstává, jak rychle se sazby budou snižovat a jak pružně na to bude reagovat trh," uvedl ředitel Stavebniny DEK Radek Vít.

Poptávka po stavebninách na novou výstavbu by měla být podle oslovených odborníků stejná jako loni. Stabilní je ale poptávka po materiálech spojených s rekonstrukcemi, na kterou podle generálního ředitele Saint-Gobain pro východní Evropu Tomáše Rosáka nemá například takový vliv výše úrokových sazeb. "Rekonstrukce se navíc často týkají opatření, která snižují energetickou náročnost budovy, kde je zásadní zvýšení izolačních vlastností celé obálky budovy. Vzhledem k vysokým cenám energií a nákladům na vytápění o ně zájem stoupá. Podpořeny jsou navíc státními dotačními programy," dodal Rosák.

Cena energií se celkově propisuje do cen vyrobených materiálů. Kvůli kombinaci vysokých vstupních nákladů a nízké poptávce na podzim pozastavili některé ze svých závodů například výrobci cihel Wienerberger a Heluz. V prosinci se pak kvůli nízké poptávce i dalším faktorům přestala vyrábět ocel v huti Liberty Ostrava a společnost se dostala do insolvence. Pozastavení dodávek by ale nemělo prodejce podle jejich mínění nijak ovlivnit. Naskladněno mají dostatek zboží a jejich cena bude moci zůstat stabilní.

"Výrobci mají racionální potřebu zdražit díky ekonomice výroby. Trh to ale nedovolí a spíš očekáváme zlevnění v některých sortimentech do pěti procent. Plošně výkyvy cen ale budou minimální a spíš se ceny měnit nebudou, a to bez ohledu na nízkou poptávku. Nemáme možnost zdražovat ani zlevňovat mimo mantinely nákupních cen," řekl generální ředitel a člen představenstva Pro-Doma Petr Vaněrka.

Od začátku roku 2024 byly v rámci takzvaného konsolidačního balíčku stanoveny pouze dvě sazby DPH, a to vyšší 21 procent a nižší 12 procent. Cena stavebních materiálů se po novém roce snížila z 15 na 12 procent. Daň ze stavebních materiálů zůstala na 21 procentech.