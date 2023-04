Dalibor Martínek: Je tu bod zlomu. Velcí developeři udělali, co nikdo nečekal. Začali zlevňovat. Pořád se to snaží maskovat

Byty a domy v Česku zlevňují už víc než rok. Všude se o tom píše. Ale pozor, velcí developeři se dosud tvářili, že se jich tento vývoj netýká. Že jde jen o nějaké staré byty někde na okraji měst nebo v divočině. Neustále dokola nám klíčoví stavitelé omílali písničku, že nové bydlení prostě musí zdražovat, drahé materiály, dlouhé povolovací řízení a tak dále. Oblíbené pohádky developerů.

Reklama

V nejhorším případě prý ceny porostou jen o něco pomaleji než v dobách před pár lety, kdy se developeři drali žebříčkem miliardářů vzhůru.

S tím je ale konec. Přehradu poněkud překvapivě a k nechuti svých konkurentů prorazil největší český stavitel bytů Dušan Kunovský, který se vypracoval svou stavební aktivitou do pozice, že by se rád počítal mezi desítku nejbohatších Čechů. Je někde na hraně této mety. Kunovský však nyní jako první velký hráč trhu pochopil, že s nadsazenými cenami bydlení trh neprorazí, nezíská zpátky investované peníze. Protože Češi prostě na hypotéky nedosáhnou. Trh půjček na bydlení je nyní v tragické fázi.

Realitní trh ožívá. Novostavby zlevňovat nebudou, starší byty už méně razantně Reality Trh s novými byty ožívá, tvrdí nejnovější analýza společnosti Skanska, Trigema a Central Group. V prvním čtvrtletí se prodalo 650 bytů, o 18 procent více než v posledním čtvrtletí loňského roku. Petra Jansová Přečíst článek

Zlevnil budoucí nové byty na pražské Harfě. Snažil se to zabalit do marketingové omáčky, že jde jen o pár prvních bytů, že je to jen taková dobročinná akce. Na tiskových konferencích, které pořádá společně s dalšími developery, Trigemou a Skanskou, se všichni účastníci pořád tváří, že sluníčko svítí a byznys skvěle kvete.

Opak je pravdou. Byznys výstavby bytů vůbec nekvete. Pohádkám o vyšších prodejích, o jarním tání trhu, o tom, že Češi prostě chtějí bydlet a že drahé hypotéky jsou vlastně levné, už nevěří ani sami autoři těchto tvrzení.

Obrat k nájemnímu bydlení. Velcí developeři hledají odbyt a nabízejí městu výstavbu levných bytů Reality Na jedné straně nálepka luxusního bydlení v atraktivních lokalitách, na druhé levné nájemní byty pro město. Top hráči na pražském rezidenčním trhu se snaží dohnat skomírající prodeje výstavbou obecních bytů. Dostupné bydlení chystá po Finepu také Sekyra Group, zapojit se chce i Central Group. Denisa Holajová Přečíst článek

Vítězové a poražení

Kunovskému jako prvnímu praskly nervy. Což je skutečně překvapivé, jelikož si dosud všichni mysleli, že jde o nesilnějšího hráče na trhu, který vydrží hru na vysoké ceny nejdéle. Na Harfě jde s cenami dolů o čtvrtinu proti průměru trhu. Z průměrných pražských sto padesáti tisíc korun za metr je najednou jen něco přes sto tisíc korun.

Protože je Kunovský největší, a všichni čekali, jak bude na zamrzlý rezidenční trh reagovat, dá se nyní čekat neskutečná věc. Ceny nových projektů, zejména v Praze, se začnou hroutit jako domeček z karet. Vítězi krize nebudou developeři, jak se všeobecně čekalo, ale kupující. Tedy ti, kteří mají cash nebo dosáhnou na nedostupnou hypotéku.

Developeři celou nastalou situaci maskují veřejnosti prezentovanými čísly o oživení poptávky. Jak uvedená velká trojka nyní prezentovala, bytů se za letošní první čtvrtletí prodalo mezikvartálně o 18 procent víc. Co se však bude dít je, že stále častěji budeme poslouchat marketingové výtvory zoufalých stavitelů ve smyslu, že nabízejí „unikátní“, „dočasnou“ nebo „ekonomickou“ možnost nákupu bytu. Napětí v hlavách elity české bytové výstavby stoupá. A po pravdě, komentář tohoto druhu si rozhodně nechtějí číst. Finančně je to totiž bude bolet.