Ceny starších bytů mají v příštím roce pravděpodobně stagnovat

Ceny starších bytů budou v příštím roce pravděpodobně stagnovat nebo mírně růst v řádech jednotek procent. Očekává se tak podobný vývoj jako ve druhé polovině letošního roku. Objem poskytnutých hypoték by měl mírně vzrůst, průměrné sazby by ale neměly klesnout pod čtyři procenta. Byty tak pro většinu lidí zůstanou hůře dostupné a poroste stále nedobrovolný zájem o nájemné bydlení. Ceny za pronájmy by proto v roce 2024 klesat neměly. Vyplývá to z predikcí odborníků z oblasti realit a bankovních úvěrů.

"Plošné zlevňování už neočekáváme. V lednu 2023 se starší byty v Praze prodávaly za ceny srovnatelné s lednem 2022 a cenový postup pak následně zpomaloval. Zatímco začátkem roku ceny klesaly napříč republikou mezi čtyřmi až sedmi procenty, v dubnu už pouze mezi dvěma až čtyřmi procenty," řekl jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz.

Letos v létě a stejně tak na podzim už podle analýzy společnost FérMakléři.cz ceny starších bytů stagnovaly, nebo rostly o jedno až dvě procenta. Jediným větším městem, ve kterém letos na podzim klesly ceny bylo Ústí nad Labem.

Podle místopředsedy představenstva společnosti Gepard Finance Davida Eima se u úrokových sazeb dá v roce 2024 očekávat pozvolný pokles, ne ale nijak výrazný. "Nemyslím, že Česká národní banka (ČNB) bude se snižováním sazeb nějak zvlášť spěchat. Řekl bych, že bude dost opatrná. Předpokládám, že průměrné sazby se dostanou pod pět procent, ale výraznějšímu poklesu řekněme pod čtyři procenta příliš nevěřím. Růst sazeb je vždy rychlejší než jejich pokles," dodal Eim.

Bankovní rada ČNB 21. prosince snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta. Úrokové sazby se změnily poprvé od června 2022. Na začátku příštího roku ČNB čeká pokles inflace ke třem procentům. Guvernér ČNB Aleš Michl ale zároveň varoval, že pokud inflace nebude setrvale ustupovat, může ČNB kdykoli proces snižování sazeb zastavit. Zároveň dodal, že i přes nynější snížení se budou úrokové sazby v nadcházejících čtvrtletích nacházet výš, než by předpokládala makroekonomická prognóza ČNB.

Poptávka po nájemním bydlení v uplynulých letech vzrostla, a to právě i kvůli nedostupnosti vlastního bydlení. Výkonný ředitel společnosti UlovDomov.cz Michal Hrbatý tak očekává, že zájem o nájemní bydlení v roce 2024 poroste i nadále. "I přes snížení úrokových sazeb hypoték jsou ceny vlastního bydlení pro řadu lidí nedostupné a tak volí alternativu právě formou nájmu. Pokud se nezmění něco zásadního na globálním trhu, růst cen nájmů zůstane konstantní," dodal Hrbatý. Odborníci neočekávají výrazné změny oproti stávajícímu stavu také v cenovém vývoji nájmů v regionech.