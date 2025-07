Týden tradera: Svět zapomněl na hororový duben a trhy lámou rekordy

Index S&P 500 láme další rekordy, jako by svět zapomněl na hororový duben a vše bylo zalité sluncem. Přesto byla v týdnu znát i jistá nervozita – zejména když Trump opět rozvířil zmatky kolem cel. Navíc se pustil i do komodit: cena mědi zažila nebývalý růst a nastartovala mohutnou „rally“. Akcie se i tak drží vysoko a S&P 500 se pohybuje kolem hranice 6 250 bodů.

S&P 500 je na maximech, ale tím to nekončí – ještě silněji rostou akcie malých, často ztrátových firem. Důvod? Wall Street v červnu rozjela spekulativní strategii „kup poražené“, která vtáhla do trhu armádu retailových investorů. Podle dat Bloomberg Intelligence jsme se tak přesunuli od dubnové paniky do červnové euforie. A jak známo – právě manická fáze bývá často posledním aktem. Brát zisky včas není zbabělost. Je to strategie.

Do toho Donald Trump rozesílá varovné dopisy. Nová 10procentní cla mají podle něj zasáhnout každou zemi, která se přikloní k „antiamerickému“ bloku BRICS. Podle zdrojů míří celně-politická korespondence do 12 až 15 zemí. Zdá se tedy, že dolar možná nebude až tak slabý, jak se čekalo.

Trump rovněž zvýšil cla na dovoz mědi – od 1. srpna bude zavedeno clo ve výši 50 procent. Cena kovu okamžitě vzrostla a nakonec poskočila až o 13 procent. Americká měď má nyní prémii 2 000 dolarů za tunu oproti cenám na Londýnské kovové burze (LME), což motivuje přesun globálních zásob do amerických skladů a dále tím utahuje nabídku.

Do „ohně“ americké politiky přilévá olej i Elon Musk. Zakládá vlastní politické hnutí „America Party“ a naznačuje vstup do politiky. Trump reaguje výsměchem. Investoři se ale nesmějí – akcie Tesly dál ztrácejí a nervozita sílí. Analytici varují, že Muskovo rozptýlení přichází ve špatnou chvíli: firma čelí propadu tržeb, tlaku z Číny i sílící evropské konkurenci. Ego sice roste, ale valuace mají své limity. Akcie zůstávají drahé a forward P/E se stále nachází nad úrovní 100×. Prostor pro další propady tu tedy je.

Americký výrobce čipů Nvidia ve středu krátce dosáhl historického milníku tržní kapitalizace čtyř bilionů dolarů, čímž se stal vůbec první firmou s touto hodnotou. Akcie firmy během dne vzrostly až na 164,42 dolarů, později však část zisků odevzdaly. Navzdory výkyvům – včetně lednového výprodeje po uvedení čínského AI modelu DeepSeek a dubnových obav z cel ze strany Trumpa – akcie letos vzrostly o více než 70 procent. Investoři nadále věří v růst díky silné poptávce po AI čipech ze strany firem jako Microsoft, Meta nebo Amazon. Podle mého názoru je polovodičový sektor stále v růstové fázi cyklu, i proto zůstává důvěra v růst zisků. Navíc se původně čekalo, že konkurenti Nvidie dokážou rychleji umazat její náskok v oblasti AI čipů – to se ale zatím nenaplňuje.

