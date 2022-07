Chaty a chalupy už nefrčí, zájem o ně letos proti loňsku klesl až o třetinu

Zájem o nákup chat a chalup po dvou letech ochladl. Proti loňskému roku klesla touha lidí pořídit si rekreační nemovitost o 20 až 30 procent. Vyplývá to z informací realitního portálu Videobydlení.cz a realitní kanceláře Next Reality.

"Chaty a chalupy ke koupi momentálně lidé ve svém hledáčku nemají. Po asi dvou letech tak skončil boom, který zapříčinily časté lockdowny, karantény a zavřená školská zařízení. Letošní léto mnozí chtějí trávit mimo Českou republiku," řekl Jakub Veverka, hlavní ekonom Videobydleni.cz. Podle dat tohoto realitního portálu klesl zájem meziročně o 23 procent.

Generální ředitel Next Reality Robert Hanzl menší zájem o chaty a chalupy potvrdil. Je na úrovni 20 až 30 procent, doplnil. "Poptávka je nižší, nicméně dlouhodobě má trh problém, že je objektů málo a hodně se vykoupilo během covidu," uvedl.

V uplynulých dvou koronavirových letech byl o chaty a chalupy enormní zájem, protože se nemohlo cestovat do zahraničí a lidé v rekreačních objektech i pracovali na tzv. home office. "Když se objevil rekreační objekt na prodej, tak bylo přes deset zájemců, a skoro se přebíjeli, přepláceli, kdo nemovitost koupí," uvedl Hanzl. Ceny se podle něj až zdvojnásobily. Cena chaty u Sázavy vzrostla z 1,5 milionu na tři miliony a apartmány na horách ze 100 tisíc za metr čtvereční na 200 tisíc za metr čtvereční.

Ceny po uvolnění koronavirových opatření podle realitních kanceláří dále nerostou. Zájem je ale především o celoročně obyvatelné objekty, chaty u vody či s výhledem.

Kvůli stoupajícím cenám stavebních materiálů a energií se odkládají rekonstrukce chat a chalup. "Lidé raději nechají rozestavěné své chaty, než aby přiškrtili rodinný rozpočet někde jinde. Když se výstavba rekreačního objektu protáhne třeba i o dva roky, nikomu to extrémně vadit nebude a náklady budou třeba nižší," uvedl Veverka.

Server Videobydleni.cz má aktuálně přes 800 chat a chalup k prodeji, což je více než 28 procent oproti loňsku. Realitní kancelář RE/MAX má v nabídce 305 chat a chalup bez rezervace a pociťuje výrazně menší pokles, jen o osm procent. "Podle makléřů je stále velký zájem kupujících. Počty zájemců se pohybují většinou ve dvojciferných číslech a prodeje jsou často formou aukce. To je u dalších typů nemovitostí již spíše výjimka," uvedla mluvčí firmy Dagmar Schejbalová.

Odliv nakupujících způsobil podle realitních kanceláří i rostoucí zájem zájem Čechů o chaty v zahraničí. Nejčastěji jde o Chorvatsko a Španělsko, kde se ceny těchto objektů podle Videobydleni.cz pohybují na úrovni průměrného bytu 2+1 v Praze. A ještě jsou schopny vytvořit zajímavější výnos z hlediska dalšího pronájmu, uvádí portál.

