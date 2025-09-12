Praha postaví novou uměleckou školu. Za 280 milionů korun

Vyberte si z našich newsletterů

Pražský magistrát vypíše tendr s předpokládanou hodnotou 280 milionů korun na výstavbu areálu umělecké školy ve Znojemské ulici v Praze 4.

Nový areál bude sloužit konzervatoři Duncan Centre a Základní umělecké škole Prahy 4 a nabídne učebny, taneční sály, ateliéry, jídelnu či multifunkční sál pro zhruba 150 žáků.

Výstavbou nového areálu chce město zajistit kvalitnější podmínky pro výuku a zároveň obě školy umístit do vlastního objektu, který nahradí dosavadní pronajímané prostory. Stavba by měla být podle plánů magistrátu dokončená v roce 2028.

Via Beroun

Spolumajitelé Tipsportu si v Berouně postavili školu za více než miliardu

Zprávy z firem

Nová prestižní škola v Česku? VIA Beroun, kterou vlastní nadace Tipsport, otevírá rozsáhlý vzdělávací kampus. Bude bilingvní a s důrazem na kritické myšlení a pojme děti od školky po gymnázium.

nst

Přečíst článek

V novém areálu dělníci postaví osm nových učeben, tři tělocvičny určené pro taneční výuku, dva výtvarné ateliéry a multifunkční sál pro pořádání koncertů či jiných kulturních akcí. Součástí areálu bude také stravovací část s jídelnou a veškeré potřebné zázemí pro žáky i pedagogy.

Magistrát zřizuje střední školy, dále také zřizuje vyšší odborné, speciální, jazykové a právě základní umělecké školy. Základní a mateřské školy mají na starosti městské části.

Učitelům vzrostou platové tarify o sedm procent

Dalibor Martínek: Nenasytní učitelé. Platy jim rostou, nestačí jim to

Názory

Ne rozšíření Dukovan. Ani výstavba dálnic, ani bydlení. Dokonce ani ne valorizace důchodů. Klíčovým tématem Česka je růst platů učitelů. Kupodivu nejde o vzdělávání našich dětí a posouvání Česka vpřed v soutěži národů. Jde prostě a jenom o ty platy. Že prý když budou vyšší platy, děti budou chytřejší.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

J&T Banka Art Index Pop-up

Startuje největší přehlídka současného českého umění. Art Index Pop-up nabízí hvězdy scény

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Expozice Kiss / Monsters kissing better v DSC Gallery

Proč monstra líbají lépe? DSC Gallery láká na světové autory i české studenty

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Dr. Stephan Koja

Šéf lichtenštejnských sbírek Stephan Koja: Tato díla jsou součástí evropských dějin a nesou hodnoty rodiny

Leaders

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Babiš do vězení nepůjde, raději bude premiérem

Šéf ANO Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Pes aby se v tom vyznal. Andrej Babiš je jasným lídrem současných voleb. Všichni ovšem čekali, že budoucím premiérem bude Karel Havlíček, Babišův dvorní lokaj.

Jenže Babiš nyní oznámil, že chce být premiérem. Havlíček má smůlu.

Babiš se osmnáct let pere s problémem Čapí hnízdo. Ten není pořád u konce. Případ je notoricky znám. Babiš dostal padesát milionů evropských dotací na budování zábavního centra pro děti vedle Benešova. Byla to dotace pro malé firmy, Babiš byl miliardář. Udělal fintu, založil novou firmu a tak dále. A teď se tváří jako oběť politického boje. Trapné.

Bohužel, pro budoucího premiéra se touto lapálií dál zabývá soud, a bude se jí zabývat i po říjnových volbách. Za krádež v tomto finančním rozsahu by běžný člověk dostal třeba i deset let natvrdo. To se Babišovi nestane. Jednak bude premiérem, a také, má zdatné právníky.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Alfa samec je jenom jeden

Karel Havlíček je loajálním Babišovým spolupracovníkem. Byl velmi výkonným ministrem průmyslu, má hezké plány rozvoje české ekonomiky. Problém je, že alfa samec je jenom jeden. Ve smečce to tak prostě funguje. A ve smečce ANO je alfa samcem Babiš.

Takže nám nyní Babiš, který si se svým trestním stíháním evidentně neláme hlavu, oznámil, že v případě volebního vítězství hnutí ANO bude vést vládu z pozice premiér ta. A bude prý garantem bezpečnostní a zahraniční politiky vlády.

OK. Nová informace. Havlíček tedy nebude premiérem. Možná o tuto pozici ani nestál. Ono být premiérem pod Babišem, kdo by o to stál. Babiš, posilněný předvolebními průzkumy, také prohlásil, že by chtěl ve volbách získat více než 50 procent hlasů. No, to bude muset Karel Havlíček vstávat ne jako obvykle v pět hodin ráno, ale ve tři. A motor točit na sedm tisíc.

Premiér ČR Petr Fiala (ODS) zahajuje kampaň

PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost

Názory

Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Babiš oznámil, že pokud bude premiérem, vyhoví všem požadavkům kladeným českými i evropskými normami a má na to právní experty. Není jasné, jaké požadavky má na mysli. Ale evidentně je ochoten splnit jakékoliv požadavky, aby se stal premiérem. Babiš je v ohledu naplnění svých cílů prostě dokonalý. Pokud něco chci, udělám jako boxer úkrok vlevo, potom vpravo, a potom dám direkt. Jako v byznysu. Prostě soupeře nějak udolám.

Soupeřem nejsou zemědělci, kterých spoustu ekonomicky zlikvidoval a potom koupil. Soupeřem jsou nyní voliči. A ty je třeba přehrát. Udělám cokoliv, abych těch třicet procent dostal. Babiš je hráč. A není zvyklý prohrávat. Asi tyhle volby vyhraje. Ale bude to dobrý premiér?

Andrej Babiš u řečnického pultu v Poslanecké sněmovně

Dalibor Martínek: Sto dní do voleb. Babiš u soudu, Fiala má Blažka. Babo raď

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Vydírání i chatbot jako kamarád. AI představuje pro děti riziko, varují experti

AI představuje pro děti riziko, varují experti
iStock
ČTK
ČTK

Děti často sdílejí citlivé údaje, využívají umělou inteligenci (AI) k podvodům ve škole nebo vytvářejí pornografický obsah, jehož obětí se ale mohou stát i ony samy. Na rizika spojená s bezpečností dětí v kyberprostoru upozornili odborníci na konferenci s názvem Děti, jejich intimita online a AI. Podle nich je klíčová prevence, která by mohla začínat už v předškolním věku, a větší vzdělávání a zapojení rodičů v této problematice.

„Z dat z loňského roku víme, že 70 procent dětí aktivně používá nějaký nástroj umělé inteligence, dominantní je ChatGPT v mobilním telefonu,“ uvedl Kamil Kopecký z projektu E-bezpečí. Podle něj část dětí AI využívá ke vzdělávání, ale některé využívají takzvané chatboty jako kamarády. „Vidíme, že děti do toho dávají velké množství svých soukromých dat, jelikož si neuvědomují rizika,“ dodal.

Problémem je také generovaná pornografie. Kopecký uvedl, že šest procent dětí podle průzkumu vytvořilo pomocí AI svlečenou fotku spolužačky. Častějšími oběťmi jsou dívky, ale v poslední době se problém začíná šířit i mezi chlapce. Rizikem je podle něj i zneužití běžných fotografií z Instagramu, které lze upravit na dětskou pornografii, což může udělat i pachatel, který dítě osobně nezná.

iPhone 17 Pro Max

Apple představil nejtenčí iPhone. Největší revoluci ale zažívají sluchátka

Zprávy z firem

Americký technologický gigant uvedl nejnovější produkty. Nabízí nejširší řadu telefonů iPhone, kde přibylo ultratenké zařízení, nové hodinky a také sluchátka, která dokážou v reálném čase překládat konverzaci v různých jazycích.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Svlékací aplikace

Podle policisty Davida Kováře, který působí v týmu zaměřeném na sexuální zneužívání dětí v kyberprostoru, jsou nejpalčivějším problémem takzvané svlékací aplikace. „Dítěti trvá 15 sekund najít rozhraní, kde vytvoří takový obsah. Vzniká digitální stopa spojená s nahotou, jejíž rizika a možné zneužití si neuvědomuje ani rodič,“ řekl. Dodal, že děti často napodobují dospělou pornografii, k níž se dostanou už mnohdy v osmi či devíti letech. „Když děti dostanou telefon, je to zbraň. Nejlepší boj v kyberprostoru je prevence,“ zdůraznil.

Umělá inteligence může být vůči dětem silný manipulační nástroj, který podle Kateřiny Vokrouhlíkové z týmu projektu STOP online je dokáže snadno ovlivnit. „Děti neumějí vyhodnotit, co je pravda. Umělá inteligence dokáže vytvářet informace, které pravdivé nejsou, a mohou je mezi sebou zneužít, třeba proti spolužákům,“ uvedla. Dodala, že dnes už často nelze bezpečně poznat, zda materiál vytvořila umělá inteligence. Zatímco některé státy EU testují horké linky s nástroji pro rozpoznávání, v Česku se s jejich využitím nepočítá.

Odborníci zdůraznili, že prevenci kybernetických rizik se školy věnují málo, protože v prioritách bývá až na posledním místě. „Prevenci o bezpečnosti v kyberprostoru si přehazují mezi sebou rodiče a školy, a to je problém,“ konstatoval Kovář. Shodli se, že prevence by měla začínat velmi brzy. „Na prvním stupni základní školy,“ řekl Kopecký. Mnohé děti se totiž k chytrým zařízením s přístupem na internet dostávají i v předškolním věku. Vokrouhlíková dodala, že děti se s technologiemi setkávají už tehdy, když na tabletu sledují videa na YouTube.

