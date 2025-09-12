Praha postaví novou uměleckou školu. Za 280 milionů korun
Pražský magistrát vypíše tendr s předpokládanou hodnotou 280 milionů korun na výstavbu areálu umělecké školy ve Znojemské ulici v Praze 4.
Nový areál bude sloužit konzervatoři Duncan Centre a Základní umělecké škole Prahy 4 a nabídne učebny, taneční sály, ateliéry, jídelnu či multifunkční sál pro zhruba 150 žáků.
Výstavbou nového areálu chce město zajistit kvalitnější podmínky pro výuku a zároveň obě školy umístit do vlastního objektu, který nahradí dosavadní pronajímané prostory. Stavba by měla být podle plánů magistrátu dokončená v roce 2028.
V novém areálu dělníci postaví osm nových učeben, tři tělocvičny určené pro taneční výuku, dva výtvarné ateliéry a multifunkční sál pro pořádání koncertů či jiných kulturních akcí. Součástí areálu bude také stravovací část s jídelnou a veškeré potřebné zázemí pro žáky i pedagogy.
Magistrát zřizuje střední školy, dále také zřizuje vyšší odborné, speciální, jazykové a právě základní umělecké školy. Základní a mateřské školy mají na starosti městské části.
