Spolumajitelé Tipsportu si v Berouně postavili školu za více než miliardu
Nová prestižní škola v Česku? VIA Beroun, kterou vlastní nadace Tipsport, otevírá rozsáhlý vzdělávací kampus. Bude bilingvní a s důrazem na kritické myšlení a pojme děti od školky po gymnázium.
Škola VIA spouští provoz nového kampusu v centru Berouna. Areál, který vznikl s investicí víc než jedné miliardy korun, pojme až 640 žáků mateřské školy, základní školy a čtyřletého gymnázia, a výrazně tak posiluje nedostatkové kapacity v regionu. Ve VIA se učí současně česky a anglicky — s českými pedagogy a rodilými mluvčími. Budou tam chodit děti od tří do devatenácti let. Informoval o tom mluvčí Tipsport a šéf správní rady Nadace Tipsport Václav Sochor.
„Silná, sebevědomá a svobodná země stojí na vzdělanosti. VIA proto vychovává zvědavé a odolné mladé lidi, kteří se umějí ptát a ověřovat si zdroje při hledání odpovědí. Občany, kteří budou aktivně spoluvytvářet společnost, v níž žijeme,“ říká jeden ze spolumajitelů Tipsportu Vratislav Randa, zřizovatel kampusu a předseda školské právnické osoby ZŠ VIA Beroun.
Kampus má moderní areál, který zahrnuje kromě učeben a otevřených výukových prostor i veškeré potřebné zázemí – multifunkční sál, jídelnu, laboratoře, venkovní i vnitřní sportoviště, zahrady či parkovací dům. Podle Sochora je projekt z dílny architektů OVA zároveň architektonicky výjimečný. "Představuje jeden z nejmodernějších vzdělávacích projektů v zemi a průběžně vede v soutěži Stavba roku," uvedl.
VIA kombinuje dvojjazyčnou výuku se systémem pastoral care — praktickým závazkem pečovat o akademický i osobní rozvoj každého žáka a budovat bezpečné, náročné a laskavé prostředí. Důraz je kladen na kritické myšlení, demokratické hodnoty a občanskou zodpovědnost.
„Na gymnáziu začínáme dvěma třídami. Výuka probíhá česky i anglicky, laboratoře a otevřené učebny nám dovolí učit víc do hloubky a častěji projektově. Cíl je jednoduchý: méně biflování, víc porozumění a praxe — a u maturantů možnost volit mezi českou a mezinárodní maturitou,“ vysvětluje ředitel školy VIA Beroun Petr Hopfinger. Gymnázium letos otevírá dvě třídy 1. ročníku. Studium míří k české i mezinárodní maturitě. Studenti budou mít možnost žádat o stipendia.
Slavnostního otevření 1. září 2025 se kromě studentů, rodičů a pedagogů účastní i zástupci města a kraje, Senátu, zřizovatele (Nadace Tipsport) a další představitelé.
VIA funguje v Berouně od roku 2020. Nový kampus rozšiřuje školu o MŠ a čtyřleté gymnázium a výrazně posiluje nedostatkové kapacity v regionu. Kampus bude mít po naplnění všech ročníků víc než 90 zaměstnanců. Celková investice včetně položek přímo nesouvisejících se vzdělávacím kampusem (jako je např. parkovací dům) dosahuje 1,5 miliardy.
