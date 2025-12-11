McDonald's vytvořil vánoční reklamu pomocí AI. A je z toho fiasko
Fastfoodový řetězec McDonald's v Nizozemsku neuspěl se svou vánoční reklamou vytvořenou umělou inteligencí. Necelou minutu dlouhý klip, který společnost umístila na svůj youtubový kanál a později stáhla, je parodií na oblíbenou píseň o tom, že Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím v roce (It's the Most Wonderful Time of the Year). Reklama totiž pojednává o Vánocích jako o nejhorším čase v roce a zobrazuje různé nepříjemné situace, včetně pádu na bruslích, spáleného cukroví či padajícího stromečku. Řada Nizozemců ale reklamu označila za cynickou nebo dala najevo, že je podle nich za hranou. Informuje o tom zpravodajský server NBC News.
Video s názvem „Nejhorší období v roce“ (The Most Terrible Time of the Year), bylo na nizozemský youtubový kanál McDonald's umístněno v sobotu. V klipu se střídají různé nešťastné situace, zatímco v pozadí hraje píseň amerického zpěváka Andyho Williamse, It's the Most Wonderful Time of the Year, k níž byl změněn text, aby pojednával o Vánocích jako o nejhorším období v roce. Dárky na střeše auta popadají při průjezdu pod nízkým mostem, nešťastník si ublíží při pádu na ledních bruslích, na ženu s kolem spadne sníh ze střechy, kočka skočí na stromeček a povalí ho, koledníkům vítr odfoukne noty, ženě s dárky se zasekne kabát ve dveřích tramvaje, která ji pak vláčí za sebou, a Santa Claus uvázne se svým spřežením v dopravní zácpě.
McDonald's is getting cooked after it released an AI-generated commercial in the Netherlands— Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) December 9, 2025
The US-based firm that created the ad has since released a statement, saying, "AI didn't create this film — we did." pic.twitter.com/RIUI29Rpt5
Zaznívá kritika
Divákovi pak reklama v závěru doporučuje utéct před vánočním „šílenstvím“ a „ukrýt se do ledna v McDonald's“. Řada uživatelů na sociálních sítích ale reklamu zkritizovala za „neautentický obsah“, „děsivost“, „cynismus“ či špatné technické provedení. Nizozemská pobočka McDonald's NBC News ve středu sdělila, že reklamu stáhla. „Ačkoliv cílem bylo zachytit stresující chvíle, které mohou o svátcích nastat v Nizozemsku“, McDonald's „si je vědom, že pro mnoho našich hostů je toto období nejhezčím časem roku,“ uvedla společnost.
Klip pro McDonald's vytvořila americká společnost The Sweetshop Films ve spolupráci s nizozemskou reklamní agenturou TBWA/Neboko. Ani jedna ze společností na žádost NBC News o komentář nezareagovala, ale ředitelka The Sweetshop Films Melanie Bridgeová použití AI hájila v příspěvku na LinkedInu, informovala ve středu agentura AFP. „Nikdy to nebylo o nahrazení řemesla, nýbrž o rozšíření nástrojů. Nápad, vkus, vedení... to vše bude vždy lidské,“ uvedla Bridgeová v příspěvku, který byl později smazán. „A tady je to, co lidé nevidí, čas, jenž byl tomuto úkolu věnován mnohonásobně překročil dobu běžného natáčení. Deset lidí, pět týdnů, plný úvazek,“ dodala.
Někteří uživatelé sociálních sítí dali najevo, že s produkčním týmem soucítí. „Tohle je naprosto zdrcující pro AI umělce, kteří do toho vložili svůj čas a úsilí,“ napsal jeden uživatel X vystupující pod jménem Chris. „Ano, bylo to vytvořené pomocí AI, ale za tím stále stáli skuteční lidé, kteří dělali kreativní rozhodnutí, upravovali prompt a dotvářeli finální dílo,“ dodal.
Jiní však rychle oponovali komentáři, které zdůrazňovaly širší obavy z dopadu AI na trh práce v kreativních oborech.
Obsah generovaný umělou inteligencí se v reklamě stává stále populárnějším a technologie využívají i velké korporace jako Coca-Cola. Po ostré kritice se tato společnost letos vyhnula zobrazování AI-generovaných lidí zblízka. Místo toho hrají hlavní roli počítačově vytvoření lední medvědi, králíci a veverky, poznamenala NBC News.
