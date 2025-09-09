Apple představil nejtenčí iPhone. Největší revoluci ale zažívají sluchátka
Americký technologický gigant uvedl nejnovější produkty. Nabízí nejširší řadu telefonů iPhone, kde přibylo ultratenké zařízení, nové hodinky a také sluchátka, která dokážou v reálném čase překládat konverzaci v různých jazycích.
Druhý týden v září tradičně americký technologický gigant Apple představuje své nejdůležitější produkty. I proto, aby se dostaly na vánoční trhy po celém světě.
Podívejte se na nové iPhony
Letošní nabídce tradičně vládnou iPhony, kterých Apple představil hned čtyři nové modely. Vedle klasického iPhonu, Apple pokračuje také v řadách Pro a Pro Max a nově přidal ultratenký iPhone Air. Pokročilé modely Pro a Air pohání nejmodernější procesor A19 Pro, který si Apple vyrábí sám.
Překlad v reálném čase
Největší inovace však Apple představil u sluchátek AirPods Pro. Třetí generace již výrazně překračuje kategorii zařízení pro poslech hudby. Namísto toho se Apple pokouší ze sluchátek vytvořit téměř samostatné zařízení nabízející celou řadu důležitých služeb. Tou nejzajímavější a nejpraktičtější bude bezesporu překlad konverzace v reálném čase. Uživatelé budou moci poslouchat jakýkoli jazyk, umělá inteligence by jim to měla překládat do preferovaného jazyka. Při odpovědích ve vlastním jazyce pak sluchátka nabídnou překlad na displeji iPhonu.
Druhou inovací je senzor tepové frekvence přímo ve sluchátkách. To ocení zejména sportovci, ale i běžní uživatelé používající zařízení Apple pro udržování kondice. Sluchátka tak budou dodávat další data o fyzické aktivitě, zároveň v nich uživatel používající například chytré hodinky Apple Watch bude mít AI trenéra, který ho bude motivovat a nabízet komentáře k probíhajícímu cvičení.
Totální konektivita
A třetím produktem, který Apple výrazně osvěžil, jsou právě hodinky Apple Watch, konkrétně především řada Ultra. Ta vloni nedostala nového reprezentanta (kromě barevné varianty Ultra 2), aktuálně se tak na pulty dostanou Apple Watch Ultra 3.
Ty vedle lepšího displeje a baterie dostávají především podporu satelitního připojení, uživatelé, kteří se dostanou například do potíží nebo se ztratí v pustině, si budou moci ještě snáze přivolat pomoc.
Nové produkty Apple začne prodávat 19. září. Běžné iPhony se prodávají od 22 990 korun, ultratenký Air je o sedm tisíc dražší, verze Pro pak začíná na 32 990 korunách.
