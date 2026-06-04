Praha může více než ztrojnásobit počet městských bytů. Levnější bydlení to automaticky nepřinese
Nový Metropolitní plán by mohl více než ztrojnásobit počet městských bytů v Praze. Na pozemcích vlastněných hlavním městem je navržena výstavba téměř 70 tisíc bytů, což by zvýšilo městský bytový fond ze současných 31 tisíc na více než 100 tisíc bytů. Jde o významnou příležitost pro rozvoj nájemního a dostupného bydlení. Podle odborníků ze společnosti CENTURY 21 však ani tak výrazný nárůst automaticky neznamená, že bydlení v Praze zlevní.
Z celkového potenciálu až 350 tisíc nových bytů připadá přibližně 70 tisíc na pozemky vlastněné hlavním městem. Právě tyto pozemky představují příležitost pro výrazné rozšíření městského bytového fondu. „Potenciál až 350 tisíc nových bytů je pro Prahu bezpochyby dobrou zprávou. Samotný plán však ještě neznamená, že se všechny tyto byty skutečně postaví. Rozhodující bude ekonomická realita trhu, dostupnost financování i návratnost jednotlivých projektů,“ upozorňuje Tomáš Jelínek, výkonný ředitel společnosti Century 21.
Praha získává šanci posílit městské bydlení
Praha dnes disponuje přibližně 31 tisíci městskými byty. Ve srovnání s řadou západoevropských metropolí jde o relativně nízký počet, který omezuje možnosti města aktivně ovlivňovat segment nájemního a dostupného bydlení.
„Velký význam přikládám právě možnosti rozšířit městský bytový fond. Praha by díky tomu získala výrazně silnější nástroj pro podporu nájemního a dostupného bydlení. Právě v této oblasti hlavní město ve srovnání s řadou západoevropských metropolí dlouhodobě zaostává,“ říká David Krůta, finanční konzultant společnosti 4fin.
Praha má v přípravě rekordních 157 tisíc bytů, na trh se ale dostávají pomalu. Podle Central Group výstavbu brzdí úřady, drahé stavební dodávky i nejistá pravidla. Majitel skupiny Dušan Kunovský varuje, že současný boom může brzy skončit.
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Praha má v přípravě rekordních 157 tisíc bytů, na trh se ale dostávají pomalu. Podle Central Group výstavbu brzdí úřady, drahé stavební dodávky i nejistá pravidla. Majitel skupiny Dušan Kunovský varuje, že současný boom může brzy skončit.
Podle něj je nový Metropolitní plán důležitým krokem k řešení dlouhodobého nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po bydlení. Praha totiž patří mezi nejrychleji rostoucí metropole ve střední Evropě, zatímco tempo bytové výstavby dlouhodobě nestačí růstu počtu obyvatel ani domácností.
Brownfieldy a transformační území ponesou hlavní část nové výstavby
Nový Metropolitní plán počítá především s rozvojem brownfieldů a transformačních území uvnitř města. Právě na ně připadá 73 procent navrhované kapacity nové výstavby.
„Metropolitní plán je důležitým krokem pro budoucí rozvoj Prahy, ale sám o sobě nové byty nepostaví ani nezlevní. Většina nové kapacity je navržena na brownfieldech, jejichž přeměna bývá technicky i finančně náročná. Samotná existence rozvojových ploch navíc neřeší ceny stavebních prací, materiálů ani ekonomiku jednotlivých projektů,“ říká Jelínek.
Výhodou řady transformačních území je jejich dobrá dostupnost veřejnou dopravou. Naopak rozvoj silniční infrastruktury bude podle odborníků v některých lokalitách představovat další výzvu.
„Budoucnost města leží především v proměně brownfieldů a dalších zanedbaných území, která mají návaznost na dopravu, služby i technickou infrastrukturu. Pokud se podaří využít jejich potenciál, může to výrazně změnit podobu celých částí města a vytvořit prostor pro nové bydlení tam, kde to dává největší smysl,“ říká Karel Hubáček, realitní makléř společnosti Century 21.
Realitní CLUB duben 2026
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Více bytů automaticky neznamená nižší ceny
Přestože plán vytváří podmínky, od schválení ke skutečně postaveným bytům vede ještě dlouhá cesta. O výsledku rozhoduje rychlost povolovacích procesů, dostupnost financování, rozvoj infrastruktury i ekonomická návratnost projektů.
Podle Jelínka už dnes někteří developeři odkládají nebo zpomalují plánované projekty, protože při současných cenách stavebních prací, materiálů a současné kupní síle domácností nevychází ekonomika výstavby.
„Samotné navyšování nabídky navíc nelze považovat za automatický recept na levnější bydlení. Ceny ovlivňuje celá řada faktorů, od nákladů na výstavbu přes úrokové sazby až po atraktivitu konkrétních lokalit. Metropolitní plán může v dlouhodobém horizontu zmírnit tlak na další růst cen, sám o sobě však problém drahého bydlení nevyřeší,“ uzavírá Jelínek.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
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