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newstream.cz Reality Praha může více než ztrojnásobit počet městských bytů. Levnější bydlení to automaticky nepřinese

Praha může více než ztrojnásobit počet městských bytů. Levnější bydlení to automaticky nepřinese

metropolitní plán
Profimedia
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Nový Metropolitní plán by mohl více než ztrojnásobit počet městských bytů v Praze. Na pozemcích vlastněných hlavním městem je navržena výstavba téměř 70 tisíc bytů, což by zvýšilo městský bytový fond ze současných 31 tisíc na více než 100 tisíc bytů. Jde o významnou příležitost pro rozvoj nájemního a dostupného bydlení. Podle odborníků ze společnosti CENTURY 21 však ani tak výrazný nárůst automaticky neznamená, že bydlení v Praze zlevní.

Z celkového potenciálu až 350 tisíc nových bytů připadá přibližně 70 tisíc na pozemky vlastněné hlavním městem. Právě tyto pozemky představují příležitost pro výrazné rozšíření městského bytového fondu. „Potenciál až 350 tisíc nových bytů je pro Prahu bezpochyby dobrou zprávou. Samotný plán však ještě neznamená, že se všechny tyto byty skutečně postaví. Rozhodující bude ekonomická realita trhu, dostupnost financování i návratnost jednotlivých projektů,“ upozorňuje Tomáš Jelínek, výkonný ředitel společnosti Century 21.

Praha získává šanci posílit městské bydlení

Praha dnes disponuje přibližně 31 tisíci městskými byty. Ve srovnání s řadou západoevropských metropolí jde o relativně nízký počet, který omezuje možnosti města aktivně ovlivňovat segment nájemního a dostupného bydlení.

„Velký význam přikládám právě možnosti rozšířit městský bytový fond. Praha by díky tomu získala výrazně silnější nástroj pro podporu nájemního a dostupného bydlení. Právě v této oblasti hlavní město ve srovnání s řadou západoevropských metropolí dlouhodobě zaostává,“ říká David Krůta, finanční konzultant společnosti 4fin.

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Podle něj je nový Metropolitní plán důležitým krokem k řešení dlouhodobého nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po bydlení. Praha totiž patří mezi nejrychleji rostoucí metropole ve střední Evropě, zatímco tempo bytové výstavby dlouhodobě nestačí růstu počtu obyvatel ani domácností.

Brownfieldy a transformační území ponesou hlavní část nové výstavby

Nový Metropolitní plán počítá především s rozvojem brownfieldů a transformačních území uvnitř města. Právě na ně připadá 73 procent navrhované kapacity nové výstavby.

„Metropolitní plán je důležitým krokem pro budoucí rozvoj Prahy, ale sám o sobě nové byty nepostaví ani nezlevní. Většina nové kapacity je navržena na brownfieldech, jejichž přeměna bývá technicky i finančně náročná. Samotná existence rozvojových ploch navíc neřeší ceny stavebních prací, materiálů ani ekonomiku jednotlivých projektů,“ říká Jelínek.

Výhodou řady transformačních území je jejich dobrá dostupnost veřejnou dopravou. Naopak rozvoj silniční infrastruktury bude podle odborníků v některých lokalitách představovat další výzvu.

„Budoucnost města leží především v proměně brownfieldů a dalších zanedbaných území, která mají návaznost na dopravu, služby i technickou infrastrukturu. Pokud se podaří využít jejich potenciál, může to výrazně změnit podobu celých částí města a vytvořit prostor pro nové bydlení tam, kde to dává největší smysl,“ říká Karel Hubáček, realitní makléř společnosti Century 21.

Více bytů automaticky neznamená nižší ceny

Přestože plán vytváří podmínky, od schválení ke skutečně postaveným bytům vede ještě dlouhá cesta. O výsledku rozhoduje rychlost povolovacích procesů, dostupnost financování, rozvoj infrastruktury i ekonomická návratnost projektů.

Podle Jelínka už dnes někteří developeři odkládají nebo zpomalují plánované projekty, protože při současných cenách stavebních prací, materiálů a současné kupní síle domácností nevychází ekonomika výstavby.

„Samotné navyšování nabídky navíc nelze považovat za automatický recept na levnější bydlení. Ceny ovlivňuje celá řada faktorů, od nákladů na výstavbu přes úrokové sazby až po atraktivitu konkrétních lokalit. Metropolitní plán může v dlouhodobém horizontu zmírnit tlak na další růst cen, sám o sobě však problém drahého bydlení nevyřeší,“ uzavírá Jelínek.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Kosmický jackpot pro Trumpovy úředníky. Na vstupu SpaceX na burzu může vydělat i velvyslanec v Česku

Kosmický jackpot pro Trumpovy úředníky. Na vstupu SpaceX na burzu může vydělat i velvyslanec v Česku
Profimedia
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Chystaný vstup SpaceX na burzu může výrazně zvýšit majetek nejen Elona Muska, ale také některých lidí z americké administrativy. Podle Bloombergu mají podíly ve firmách spojených s Muskovým impériem i současní američtí diplomaté, včetně velvyslance v Česku Nicholase Merricka.

Vstup SpaceX na burzu se může stát jedním z největších finančních příběhů roku. Nejde přitom jen o Elona Muska, jeho zaměstnance a rané investory. Podle agentury Bloomberg by na očekávaném IPO mohli vydělat také někteří vysoce postavení členové americké administrativy, kteří mají ve firmách spojených s Muskovým byznysem podíly. Mezi nimi je podle zveřejněných finančních přiznání také americký velvyslanec v České republice Nicholas Merrick.

SpaceX

Musk chystá burzovní megahit. SpaceX chce z trhu získat 75 miliard dolarů

Trhy

SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.

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Podíly ve SpaceX i firmách kolem Muska

Z loni zveřejněných finančních výkazů podle Bloombergu vyplývá, že finanční zájmy v raketové společnosti Elona Muska nebo v dalších firmách napojených na jeho technologické impérium mělo deset vysoce postavených amerických úředníků.

Mezi nimi má být zvláštní vyslanec Steve Witkoff a několik současných amerických velvyslanců v evropských zemích, včetně právě Nicholase Merricka, který od října působí jako velvyslanec Spojených států v České republice. Bloomberg k tomu podotýká, že není jisté, zda tito úředníci podíly stále drží. Od zveřejnění finančních výkazů mohli část investic nebo celý podíl prodat.

SpaceX

SpaceX Elona Muska míří k rekordnímu IPO. Ocenění má být nejméně 1,8 bilionu dolarů

Trhy

Společnost SpaceX Elona Muska plánuje vstup na burzu s cílovým oceněním nejméně 1,8 bilionu dolarů. Podle agentury Bloomberg chce firma získat až 75 miliard dolarů, což by z nabídky udělalo největší IPO v historii.

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Burzovní debut za desítky miliard dolarů

SpaceX plánuje z primární veřejné nabídky akcií získat až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by se plán naplnil, šlo by o jeden z největších burzovních debutů v historii. Obchodování s akciemi by mohlo začít už 12. června.

Očekávání kolem IPO jsou mimořádná i kvůli možnému ocenění firmy. Pokud by hodnota SpaceX dosáhla alespoň 1,8 bilionu dolarů, výrazně by to posunulo i majetek jejího zakladatele Elona Muska. Podle některých odhadů by se mohl stát prvním dolarovým bilionářem na světě.

Z Muska bilionář, ze zaměstnanců milionáři

V případě SpaceX by podle Bloombergu mohl burzovní debut udělat z několika dřívějších investorů miliardáře a z části zaměstnanců milionáře. Vedle nich se pozornost obrací také k lidem ve veřejných funkcích, kteří podle majetkových přiznání v minulosti drželi podíly ve firmách z Muskovy sféry.

Samotné držení podílu ve firmě ještě neznamená porušení pravidel. U členů administrativy a diplomatů je ale podobná situace citlivá. SpaceX má rozsáhlé kontrakty s americkou vládou, působí v oblasti kosmických technologií, obrany i satelitního internetu a patří k firmám, jejichž byznys se silně dotýká státu.

Právě proto se u podobných majetkových vazeb obvykle sleduje, zda úředníci podíly prodali, vložili je do správy nebo se vylučují z rozhodování, které by mohlo s jejich investicemi souviset.

Anthropic má valuaci 900 miliard dolarů

Anthropic předběhl OpenAI a je nejdražším AI startupem světa. Brzy vstoupí na burzu

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AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.

Stanislav Šulc

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SpaceX už dávno není jen raketová firma

SpaceX se proslavila hlavně raketami Falcon, loděmi Dragon a satelitní sítí Starlink. V posledních letech se ale kolem firmy stále víc mluví také o širším technologickém ekosystému Elona Muska, včetně umělé inteligence.

Právě kombinace kosmického byznysu, satelitního internetu, vládních zakázek a technologických ambicí je jedním z důvodů, proč investoři očekávanému IPO přikládají takovou váhu. A také proč se vedle samotné ceny akcií řeší, kdo všechno už ve SpaceX nebo firmách kolem Muska podíl má.

Pokud burzovní debut dopadne podle očekávání, může SpaceX přepsat nejen historii IPO. Může také ukázat, jak hluboko jsou investice do Muskových firem zakořeněné mezi americkými elitami.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Luxusní vila v Provence spojovaná s Radovanem Vítkem má jít k zemi

Luxusní vila v Provence spojovaná s Radovanem Vítkem má jít k zemi
iStock
ČTK
ČTK

Spor o rozsáhlou vilu v provensálském Gordes dospěl k pravomocnému verdiktu. Francouzský soud potvrdil její demolici i pokuty. Podle českých médií má nemovitost v lokalitě realitní magnát Radovan Vítek.

Luxusní vila s panoramatickým výhledem v jedné z nejmalebnějších obcí Provence má být zbourána. Francouzský kasační soud v úterý potvrdil loňské rozhodnutí odvolacího soudu, podle něhož musí rozsáhlá stavba na jihu Francie zmizet. Vilu si měl v minulém desetiletí nelegálně postavit český miliardář. O demolici už dříve usilovala radnice obce Gordes, kde stavba stojí, protože podle ní nerespektuje místní urbanistická pravidla. Informují o tom francouzská média.

Francouzská média vlastníka nejmenují. Česká média však už v minulosti informovala, že v Gordes má nemovitost realitní magnát Radovan Vítek

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Mít vlastní byt či dům v zahraničí chce stále více Čechů. Zatímco ti nejbohatší si kupují honosná sídla na luxusních adresách nebo investují do gigantických resortů, další se spokojí s vilkami a byty. Ideálně u moře nebo sjezdovky.

Petra Nehasilová

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Soud odmítl poslední odvolání

Kasační dvůr v Paříži v úterý zamítl odvolání podané jednou ze společností, která za kontroverzním developerským projektem v Gordes stojí. Jeho rozhodnutím se tak stal pravomocným rozsudek odvolacího soudu v Nîmes o demolici vily, kterou si český miliardář nechal vystavět v letech 2012 až 2017 v jedné z nejznámějších vesnic v pohoří Luberon v oblasti Provence.

Z usedlosti vznikl rozsáhlý obytný komplex

Spor iniciovala radnice s tím, že renovace zakoupené zemědělské usedlosti porušila místní urbanistická pravidla. Na místě původní budovy o rozloze 200 metrů čtverečních, stojící na sedmihektarovém pozemku, podle tisku vyrostl rozsáhlý obytný komplex s obytnou plochou přes 1300 metrů čtverečních ve dvou podlažích a suterénu.

K hlavní budově přiléhá několik kamenných přístavků, propojených velkorysými terasami s panoramatickým výhledem, píše francouzský tisk. Náklady na výstavbu se podle něj odhadují na šest milionů eur, tedy zhruba 145 milionů korun.

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Domek na pláži není jen pro bohaté, když se o něj umíte podělit

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Apartmán u moře či v Alpách už není jen pro bohaté. Pro ty, kteří zrovna nedisponují volnými desítkami milionů, je tu podílové spoluvlastnictví. Do Česka tento model nově přináší platforma Tuseca.

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Pokuty i příkaz k demolici

Prvoinstanční soud už v roce 2022 nařídil odstranění stavby a uložil dvě pokuty ve výši 100 tisíc eur. Odvolací soud v Nîmes loni v lednu nařízení potvrdil a uložil dvě pokuty ve výši 100 tisíc eur a 250 tisíc eur.

Kasační soud se nezabýval znovu celým případem, ale pouze ověřoval, zda bylo správně aplikováno právo.

Gordes patří k symbolům Provence

Obec Gordes, která leží zhruba 30 kilometrů východně od Avignonu a má asi 1600 obyvatel, patří podle tisku k nejmalebnějším místům ve Francii. V minulosti tuto lokalitu s oblibou vyhledávali umělci.

Nemovitosti v zahraničí přitahují flipování.

Koupí vilu na Bali a za rok ji prodají za trojnásobek. Češi objevili nový investiční trik

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Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.

Petra Nehasilová

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