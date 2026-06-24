Praha má dva trhy s kancelářemi. Jedny u metra, potom ty levné
Analýza společnosti Colliers ukazuje, že kanceláře v blízkosti pražského metra si drží cenovou prémii. Nejvyšší nájmy dosahují v centru města až 30 eur za metr čtvereční měsíčně, zatímco na okrajích Prahy začínají zhruba na třetině této částky. Rozhoduje nejen lokalita, ale také kvalita budov a množství volných ploch.
Aktuální analýza pražského kancelářského trhu od společnosti Colliers potvrzuje, že blízkost metra patří k hlavním faktorům, které ovlivňují cenu, dostupnost i atraktivitu kancelářských prostor. Nejvyšší nájemné v okolí stanic pražského metra je v centru města, kde ceny prémiových kanceláří dosahují až 30 eur za metr čtvereční měsíčně.
V širším centru se nejvyšší nájmy pohybují do 22 eur a na okraji města do 16,50 eur za metr čtvereční měsíčně, tvrdí Colliers. Zároveň se zvýrazňují rozdíly mezi jednotlivými lokalitami, a to nejen podle vzdálenosti od centra, ale také podle kvality budov, stáří kancelářského fondu a aktuální nabídky volných ploch.
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Prémiové nájemné se drží kolem přestupních stanic. „Nejdražšími lokalitami zůstávají stanice v samotném centru Prahy. Nejvyšší nájemné dosahuje okolí stanic Náměstí Republiky a Muzeum, kde se prime nájemné pohybuje na úrovni 30 eur za metr čtvereční měsíčně,“ říká Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu ve společnosti Colliers.
30 euro za metr je standard
Obecně podle něj platí, že nejvyšší ceny se soustřeďují kolem přestupních stanic metra a také v bezprostředním okolí významných přestupních uzlů, kam patří například Národní třída a Křižíkova. Ceny nájemného se v těchto nejatraktivnějších zónách stabilizovalo a pohybuje se kolem 30 eur za metr čtvereční měsíčně.
Jde však o údaje založené na realizovaných transakcích. Aktuální požadované nájemné na projektech ve výstavbě je velmi často liší až o několik eur a očekává se, že tyto projekty v oblíbených lokalitách velmi brzy nastaví nový cenový standard.
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Trhy
Český trh je v mnoha segmentech už poměrně těsný a hledat dostatečně atraktivní investiční příležitosti může být snazší za hranicemi. Proto český kapitál stále častěji expanduje do zahraničí. Například investiční skupina DRFG posiluje v Polsku, Maďarsku i Chorvatsku a poohlíží se i po dalších trzích. „Do rozhodování vstupuje vždy více faktorů, nejde ‚jen‘ o výnosy, jak si mnozí myslí,“ říká hlavní ekonom skupiny DRFG Martin Slaný.
Na opačném konci cenového spektra stojí lokality v blízkosti stanic na okraji města. Nejnižší prime nájemné vykazují Petřiny, kde dosahuje 10 eur za metr čtvereční měsíčně. Následuje Zličín se 13 eury a Opatov se 14 eury. Ani větší vzdálenost od centra však automaticky neznamená nízké nájemné.
Nájemné na úrovni 20 eur a více se drží i u některých stanic mimo historické jádro hlavního města, zejména v okolí Pankráce, Budějovické, Invalidovny, Palmovky nebo Roztyl. Důvodem je kombinace dobré dopravní dostupnosti, moderních kancelářských projektů, služeb v okolí a rostoucího zájmu firem o lokality, které nabízejí kvalitní pracovní prostředí mimo nejdražší centrum.
Praha má dva kancelářské trhy
Míra neobsazenosti pražských kanceláří letos klesla pod hranici šesti procent. Mezi jednotlivými stanicemi se objevují výrazné rozdíly. „Pokud se díváme jen na prvotřídní budovy třídy AAA, tak ty v centru města zaznamenaly neobsazenost pouhých 2,3 procenta, takže zájemci o ně prakticky nemají z čeho vybírat. Kromě samotného centra města se na velmi nízkou míru neobsazenosti dostal s 2,7 procenty i Karlín, o něco lépe je na tom Brumlovka s 4,8 procenty a Pankrác s 5,2 procenty. Naproti tomu Stodůlky nebo Nové Butovice hlásí neobsazenost přesahující deset procent,“ uvádí Stanko. Praha má podle Colliers dva různé kancelářské trhy, jeden přehřátý a druhý stagnující.
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