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newstream.cz Reality Budějovická bude vypadat jinak. DBK zůstane, u metra se prověřuje i „mrakodrap“

Budějovická bude vypadat jinak. DBK zůstane, u metra se prověřuje i „mrakodrap“

Jak bude vypadat Budějovická?
Penta Residential, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Okolí metra Budějovická čeká velká proměna. Mezinárodní soutěž Nová Budějárna má z dnešního nepřehledného „bazénu“ vytvořit nové centrum Prahy 4 s bydlením, službami, zelení a veřejným prostorem. Obchodní dům DBK má zůstat součástí lokality, ve hře je ale i „mrakodrap“.

Budějovická se může v příštích letech výrazně proměnit. Společnosti Penta Real Estate a DBK Praha ve spolupráci s hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 4 vyhlásily mezinárodní urbanisticko-architektonickou soutěž Nová Budějárna. Jejím cílem je najít budoucí podobu území o rozloze zhruba 40 tisíc metrů čtverečních mezi ulicemi Budějovická, Olbrachtova, Poláčkova a Antala Staška.

Dnes jde o jedno z nejdůležitějších míst jižní části Prahy. Je tu stanice metra C, obchodní centrum DBK, kancelářské budovy, autobusové vazby, pěší pohyb i silná automobilová doprava. Přesto lokalita dlouhodobě trpí tím, že se v ní špatně orientuje a chybí jí srozumitelné centrum. Symbolem tohoto stavu je takzvaný „bazén“, snížený prostor u metra Budějovická, který lidé využívají spíš jako průchod než jako náměstí.

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Bydlení, služby, zeleň i výškové budovy

Zadání soutěže počítá s tím, že v území vznikne živější městská struktura. Přibýt má především bydlení, služby, obchody, lepší veřejné prostory a více zeleně. Důležitou součástí bude také řešení pěší prostupnosti, dopravy a mikroklimatu.

Budějovická zároveň patří k lokalitám, kde Praha připouští prověřování výškových budov. To z ní dělá jedno z citlivějších rozvojových území města. Nejde jen o to, kolik metrů čtverečních se zde postaví, ale jak se nová zástavba zapíše do panoramatu Prahy, jak naváže na DBK a jak bude fungovat parter u metra.

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Petra Nehasilová

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„Budějovická je jedním z nejvýznamnějších center jižní části Prahy a zároveň místem s mimořádným rozvojovým potenciálem. Patří navíc k několika málo lokalitám v Praze, kde je možné prověřovat výškové budovy,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Podle šéfa Penta Real Estate Davida Musila je Budějovická dnes za svým potenciálem. Cílem podle něj není postavit pouze nové bydlení, ale zpřehlednit veřejný prostor a dopravu v okolí metra. Penta zároveň připouští, že by právě zde ráda prověřila i výškovou budovu, například na místě bývalé centrály České spořitelny v Olbrachtově ulici.

DBK má zůstat součástí nové Budějovické

Důležitou součástí zadání je zachování obchodního domu DBK. Ten je s Budějovickou spojený víc než čtyři dekády a patří k nejvýraznějším architektonickým stopám druhé poloviny 20. století v Praze 4. Dům bytové kultury navrhla architektka Věra Machoninová. První návrhy vznikaly už na konci 60. let, samotná výstavba začala v roce 1972 a obchodní dům byl otevřen v roce 1981. Budova je charakteristická masivní hmotou, výrazným pláštěm z předrezavělé oceli a členitým vnitřním prostorem s eskalátory a posunutými podlažími.

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Osm ateliérů, osm pohledů na město

Do soutěže bylo pozváno osm architektonických týmů, tři české a pět zahraničních. České prostředí zastupují A8000, UNIT architekti a Pavel Hnilička Architects+Planners. Všechny tři kanceláře mají zkušenosti s většími městskými projekty, urbanismem a prací s veřejným prostorem. A8000 patří k zavedeným tuzemským ateliérům s širokým záběrem od architektury po strategické plánování, UNIT architekti jsou silní v urbanismu a územním rozvoji a ateliér Pavla Hniličky dlouhodobě řeší vztah mezi zahušťováním města, regulací výstavby a kvalitou veřejného prostoru.

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Architekt a urbanista Pavel Hnilička se spolu se s týmem podepsal pod podobu hned několika městských čtvrtí. Mimo jiné je autorem urbanismu Vítězného náměstí v Praze 6. „Zdravé město má hustotu zhruba 100 obyvatel na hektar. Takové město je udržitelné a nemusí ani růst do výšky,“ myslí si architekt.

Petra Nehasilová

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Zahraniční týmy přinášejí zkušenosti z velkých evropských transformací. Dánské COBE je známé rozvojem kodaňské čtvrti Nordhavn, ADEPT pracuje s dopravními uzly, veřejným prostorem a udržitelným městem, GINA Barcelona Architects navazuje na barcelonskou tradici práce s urbanismem a krajinou. Francouzské studio Hamonic + Masson & Associés má zkušenosti s bydlením, výškovou zástavbou a smíšenými městskými projekty, britské Howells zase s proměnou brownfieldů, například londýnským London City Island. Výběr týmů tak naznačuje, že Budějovická se nebude řešit jen jako soubor jednotlivých domů, ale jako nové městské centrum s dopravou, zelení, službami a veřejným prostorem.

Výsledek má být známý na konci roku

Soutěž proběhne formou dvoufázového soutěžního workshopu. První koncepty mají týmy odevzdat na konci léta. Do druhé fáze postoupí čtyři návrhy, které budou dále rozpracovány. Vítězný návrh má být známý na konci roku 2026. Do přípravy soutěže se zapojila také veřejnost. Obyvatelé okolí mohli předat podněty k dopravě, bezpečnosti, zeleni, veřejným prostorům i občanské vybavenosti. Tyto poznatky dostaly soutěžní týmy jako součást zadání. Začátek stavby se předpokládá v roce 2029.

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Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Praha se mění blok po bloku. Tam, kde stály administrativní paláce, obchodní domy nebo technické budovy ze 70. a 80. let, vznikají nové čtvrti s byty, kancelářemi, obchody a školkami. Chemapol ve Vršovicích je další na řadě a spolu s Transgasem, Merkurií, žižkovským Mordorem či modřanským Priorem ukazuje, jak rychle staré město ustupuje novému.

Pražské čtvrti procházejí výraznou proměnou. Na místech starších administrativních, obchodních nebo technologických budov vznikají nové projekty, které mají lépe odpovídat současným potřebám města. Přinášejí byty, kanceláře, služby, školky, aktivní parter i nové veřejné prostory.

Jedním z dalších příkladů je bývalý Chemapol ve Vršovicích. Administrativní budova v Kodaňské ulici, dnes známá také jako Kodaňská 4D Center, má v příštích letech uvolnit místo nové zástavbě. Developer Daramis zde připravuje projekt Kodaňská 1441, který má doplnit blokovou strukturu Vršovic.

Příběh Chemapolu ale není jen otázkou jedné budovy. Zapadá do širšího trendu, kdy se Praha vyrovnává s dědictvím architektury šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let. Některé stavby už technicky nevyhovují, jiné potřebují zásadní úpravy, další stojí na místech, kde město hledá intenzivnější a pestřejší využití.

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Transgas: místo brutalistního areálu nový polyfunkční projekt

Jedním z nejznámějších příkladů podobné proměny je někdejší Transgas na Vinohradech. Soubor budov z přelomu šedesátých a sedmdesátých let sloužil plynárenskému dispečinku a federálnímu ministerstvu paliv a energetiky.

Transgas patřil k nejvýraznějším brutalistním stavbám v Praze a jeho budoucnost byla dlouho předmětem veřejné debaty. Po rozhodnutí, že objekt nezíská památkovou ochranu, byla demolice dokončena v roce 2020.

Na místě má vzniknout nový polyfunkční projekt s kancelářemi, byty, obchody a veřejným prostorem. Jde tak o proměnu místa z původně specializovaného administrativně-technologického areálu na městskou zástavbu odpovídající současnému využití Vinohradské třídy.

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Žižkovský Mordor: technická stavba ustupuje nové čtvrti

Dalším příkladem je bývalá Ústřední telekomunikační budova na Žižkově, známá jako Mordor nebo Štrougalova věž. Vznikla v sedmdesátých letech jako významné telekomunikační centrum a dlouho patřila k výrazným bodům pražského panoramatu.

S postupem času ale přestala vyhovovat technologicky i provozně. Vlastník areálu, společnost Central Group, zde připravuje projekt Centrum Nového Žižkova. Místo rozsáhlého technického komplexu má vzniknout převážně rezidenční čtvrť s komerčními plochami a veřejným prostorem.

Proměna žižkovské telekomunikační budovy ukazuje posun, který Praha zažívá na více místech. Pozemky dříve vyhrazené infrastruktuře, administrativě nebo státním podnikům se postupně otevírají běžnému městskému životu.

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Merkuria v Holešovicích: demolice jako zdroj materiálu

Do stejného přehledu patří i někdejší Merkuria v Holešovicích. Kancelářský komplex v Argentinské ulici vznikl pro podnik zahraničního obchodu Merkuria a Československou obchodní komoru. Podobně jako Chemapol byl spojený se světem zahraničního obchodu a administrativy své doby.

Na jeho místě vzniká nový kancelářský projekt Mercury od Skansky. Tento případ je zajímavý tím, že developer nepřistoupil k demolici jen jako k odstranění staré stavby, ale jako k možnosti znovu využít materiály. Skanska mluví o takzvané remolici, tedy rozebírání budovy s důrazem na opětovné použití a recyklaci.

Podle developera se podařilo z původní stavby znovu využít nebo zrecyklovat více než 97 procent materiálu. Merkuria tak ukazuje jednu z cest, jak mohou nové projekty navazovat na původní stavby alespoň materiálově, i když jejich architektonická podoba z města mizí.

Prior v Modřanech: proměna centra sídliště

Dalším plánovaným příkladem je obchodní dům Prior v Modřanech. Budova na Sofijském náměstí patřila k typickým obchodním domům sídlištní éry. Na rozdíl od Transgasu nebo Chemapolu nešlo o reprezentativní administrativu, ale o každodenní centrum lokality.

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Na jeho místě má vzniknout projekt Galerie Modřany s obchody, kancelářemi, byty a novým veřejným prostorem. Záměr má proměnit centrum Modřan a dát mu současnější podobu.

Právě Prior připomíná, že proměna poválečné architektury se netýká jen slavných ikon nebo odborně sledovaných staveb. Dotýká se i budov, které byly součástí běžného života sídlišť a lokálních center.

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Od Ještědu po HolKu. České stavby znovu bodují v prestižních architektonických cenách

Lávka HolKa
Profimedia.cz
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Štvanická lávka HolKa získala ocenění RIBA International Awards for Excellence 2026 a zařadila se mezi nejlepší světové realizace mimo Velkou Británii. Není to ale první český úspěch v prestižních architektonických cenách. Na mezinárodní scéně v minulosti obstály také Ještěd, ostravské PLATO nebo Pleskotova Cesta Jelením příkopem.

Pražská Štvanická lávka uspěla na mezinárodní scéně. Stavba, která propojuje Holešovice, Karlín a ostrov Štvanici, získala ocenění RIBA International Awards for Excellence 2026. Uděluje je britský Royal Institute of British Architects, jedna z nejvlivnějších architektonických institucí světa. Autory lávky jsou Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek z týmů Atelier Bridge Structures, Atelier Petr Tej a Blank architekti. Klientem projektu bylo hlavní město Praha.

20 fotografií v galerii

RIBA letos ocenila 34 projektů z 15 zemí a čtyř kontinentů. Pražská lávka se tak ocitla ve společnosti staveb od předních světových architektonických ateliérů, mezi nimiž jsou například David Chipperfield Architects, Foster + Partners, BIG – Bjarke Ingels Group nebo Schmidt Hammer Lassen.

Oceněné projekty podle RIBA spojuje důraz na udržitelnost, citlivé doplňování měst, práci s veřejným prostorem a schopnost reagovat na společenské a environmentální výzvy. HolKa do tohoto rámce zapadá přesně, nejde jen o dopravní stavbu, ale o nový městský prostor, který propojuje tři důležité body Prahy a současně respektuje panorama města.

Bílý most, který změnil pohyb po městě

Štvanická lávka měří 300 metrů a díky propojení Holešovic a Karlína získala přezdívku HolKa. Stavba slouží pěším i cyklistům a výrazně zkrátila každodenní pohyb mezi dvěma rychle se proměňujícími pražskými čtvrtěmi. RIBA na projektu vyzdvihuje jemnou prostorovou křivku, která vychází z pohybu chodců a cyklistů. 

Součástí projektu je také napojení na ostrov Štvanici. Lávka tím nepřemosťuje pouze řeku, ale otevírá nový přístup k ostrovu, který se postupně stává důležitější součástí pražského veřejného života.

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Česká architektura má na co navazovat

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K historicky nejsilnějším patří hotel a vysílač Ještěd od Karla Hubáčka. Za projekt Ještědu získal Hubáček v roce 1969 Cenu Augusta Perreta, kterou uděluje Mezinárodní unie architektů UIA. Dodnes jde o jeden z nejvýznamnějších mezinárodních úspěchů české architektury.

V posledních letech na tuto linii navázala rekonstrukce bývalých ostravských jatek na galerii PLATO podle návrhu polského studia KWK Promes Roberta Konieczného. Projekt se v roce 2024 dostal mezi pět finalistů hlavní architektonické kategorie Ceny Evropské unie za současnou architekturu / Mies van der Rohe Awards. To je jeden z největších evropských úspěchů stavby realizované na českém území v poslední době.

Výraznou stopu zanechal také Josef Pleskot. Jeho Cesta Jelením příkopem a Průchod valem Prašného mostu na Pražském hradě získaly také evropskou Brick Award 2004 jako nejlepší cihlová stavba Evropy.

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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