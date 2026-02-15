Čeští boháči budou dál nakupovat trofejní nemovitosti, tvrdí Klapalová z Knight Frank
Loňský rok byl rokem rekordů. Na investičním trhu s nemovitostmi se uskutečnil naprosto největší objem transakcí v historii. Bylo to 4,4 miliardy euro. „Je to výjimečné číslo,“ říká Zdenka Klapalová, jednatelka poradenské společnosti Knight Frank a prezidentka správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Podobný vývoj očekává i v letošním roce.
Fenoménem, který se loni projevil, je naprostá dominance českého kapitálu, který tvořil zhruba 85 procent objemu veškerých transakcí na nemovitostním trhu. „Na všechno, co se objevilo v nabídce, reagoval český kapitál,“ říká Klapalová.
Byly to jednak trofejní budovy, velké multifunkční budovy, jako je pražské nákupní a kancelářské centrum Palladium, komplex Myslbek, nebo vinohradská Flora. „Z trofejí bych zmínila Václavské náměstí 40,“ uvádí Klapalová. Jde o secesní palác na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice, který ke konci loňského roku koupil ho holding Koh-i-noor Vlastislava Břízy.
Největší realitní obchody v Česku v roce 2025 překonaly historické rekordy. Podle odhadů poradenské společnosti Knight Frank se za celý rok zobchodovaly podnikatelské nemovitosti za 3,9 miliardy eur. Rok předtím to bylo 1,8 miliardy eur. Čili víc než dvojnásobný nárůst. Do díla se pustili čeští podnikatelé, kteří v komerčních nemovitostech vidí jistotu příjmů a bezpečné uložení peněz.
Živo bylo v oblasti hotelů, největším obchodem byl nákup Hiltonu v Praze rodinou Renáty Kellnerové. Nyní je například v nabídce centrála České pošty. „Jde o mimořádně atraktivní areál z hlediska lokality a velikosti pozemku. Je to hektar v centru Prahy.“ „Určitě jsou ještě v Praze trofejní nemovitosti, které mohou přijít na trh,“ předpokládá Klapalová a dodává: „Myslím, že si své investory najdou. Vidíme to všude v evropských metropolích.“
Komerční nemovitosti jsou podle Klapalové bezpečné investice, které je možné držet po delší dobu. Zahraniční investoři je drželi docela dlouho a v současné době využívají rostoucí poptávku k vyinkasování původní investice. Tato situace se na trhu projeví i v letošním roce. Jediný segment, který byl schopen přilákat zahraniční kapitál, byla podle Klapalové logistická a skladová centra. Atraktivní je prý z více důvodů, například proto, že jsou v tomto segmentu obvykle dlouhé nájemní smlouvy.
