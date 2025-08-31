Vyberte si z našich newsletterů

Úspěch Čechů v Lucembursku. „Vytiskli“ tam dům z betonu, trvalo jim to lehce přes den

Češi v Lucembursku postavili první 3D tištěný dům z betonu
V Lucembursku byl slavnostně otevřen domek vytvořený 3D tiskem z betonu, který postavila česká firma ICE Industrial Services ze Žďáru nad Sázavou. Dům, který vznikl v lucemburské obci Niederanven, má sloužit jako startovací bydlení pro mladé páry. Tisk celého objemu o velikosti 2+kk trval robotu pouze 27,5 hodiny, celková realizace se pak protáhla na přibližně deset týdnů kvůli mnoha návštěvám a administrativě.

Podle starosty obce Niederanven je výstavba domu velmi důležitým počinem, pokud jde o budoucnost stavebnictví. Podobné stavby by mohly pomoci s řešením problémů s nedostupností bydlení i nedostatkem pracovních sil ve stavebnictví.

Dům je vyrobený pomocí 3D tisku z betonu, přesněji z minerálních materiálů. Česká firma vyvinula stroj, který umožňuje tisk přímo z lokálních materiálů. V úzkém domku se nachází kuchyňský kout, obývací prostor a flexibilní místnost, například kancelář. Dále je tam rovněž koupelna a chodba. Jeho celková výměra je kolem 50 metrů čtverečních.

FOTOGALERIE: Stavba betonového domu z 3D tisku

12 fotografií v galerii

Dům stojí na velmi dobrém pozemku, v klidné části obce. Zastávka autobusu je hned vedle a z obývacího pokoje je výhled na hory. Pozemek má specifický podlouhlý tvar.

Pokud jde o jeho energetickou soběstačnost, je vybavený solárními panely a deseti bateriovými úložišti s cílem dosáhnout maximální autonomie. Cena domku je v přepočtu asi osm milionů korun.

„Pro obec Niederanven je velmi důležité dostat téma malých domků do popředí veřejného zájmu. Zároveň jsme chtěli rychle a efektivně realizovat pilotní projekt na pozemku, který by jinak nemohl být smysluplně využit,“ řekl starosta Fréd Ternes. „Jako obec jsme hrdí na to, že jsme se stali místem, kde mohou vznikat nové a kreativní modely bydlení. Můžeme tak aktivně přispívat k rozvoji alternativních a udržitelnějších řešení bydlení,“ dodal.

Zájem i o další projekty

Lucemburská obec projevila zájem i o další podobné projekty. O bydlení v prvním pilotním domě se uchází 23 zájemců, uvedla Kristýna Halounová, ředitelka Českého centra v Bruselu, která se slavnostního otevření domu zúčastnila. Do budoucna se uvažuje o širších rozměrech domků. S místními představiteli podle ní čeští zástupci hovořili mimo jiné o tom, že by mohli pilotní dům, nebo i další, které budou následovat, zařídit produkty od českých firem z oblasti interiérového designu.

„Tato inovativní stavba, vytvořená unikátní technologií 3D tisku, jasně ukazuje, že české firmy mají na lucemburském trhu značný potenciál s kvalitními a moderními projekty,“ uvedl zástupce velvyslankyně ČR v Lucembursku Jiří Jílek. „Podobné úspěšné projekty rovněž přispívají nemalou měrou k posilování výborných vztahů mezi Českem a Lucemburskem,“ dodal.

Podle Pavla Zelenky z kanceláře Czech Trade pro Belgii a Lucembursko spočívá unikátnost tohoto projektu i v neuvěřitelné variabilitě a efektivitě z hlediska času a ceny. Dům přitom splňuje všechna zásadní kritéria a nejpřísnější normy platné na území Belgie, Lucemburska i Nizozemska. Fakt, že si lucemburská strana vybrala tento projekt, svědčí podle něj o kvalitě českých technologií. Otevírá se tak prostor i pro další české firmy v oblasti stavebnictví a designu, které by mohly být úspěšné nejen na lucemburském trhu, ale následně i na trzích Belgie a Nizozemska, dodal Zelenka.

