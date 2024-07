Český 3D tisk míří do USA. Do roka tam chceme být největším výrobcem tiskáren, uvedl Průša

Firma Prusa Research českého vývojáře a podnikatele Josefa Průši začne v červenci vyrábět své 3D tiskárny a materiály pro tisk v USA. Produkovat je bude prostřednictvím své americké dceřiné společnosti Printed Solid, kterou koupila před dvěma lety. Hlavním cílem je lépe uspokojit potřeby amerických zákazníků a firem.

„Našim cílem je stát se do roka největším výrobcem 3D tiskáren a filamentů v USA,“ uvedl Průša. Vedle tiskáren bude jeho firma v USA vyrábět i svůj materiál pro 3D tisk pod značkou Prusament. Zatím půjde jen o vybrané barvy a materiály, do budoucna se ale chystá další rozšíření výroby.

V Printed Solid se budou tiskárny i filamenty, tedy tiskové struny, vyrábět pomocí shodných procesů a nástrojů jako v Praze. Už v minulosti také Prusa Research prostřednictvím Printed Solid spustila své první zahraniční servisní centrum, kde poskytuje zákazníkům opravy tiskáren a lokální podporu.

V sídle Prusa Research v pražských Holešovicích se na vývoji a výrobě tiskáren Original Prusa podílí téměř 1000 lidí. V americkém Delaware, v sídle společnosti Printed Solid, pak zaměstnává společnost přibližně 30 lidí a plánuje nabírat další.

Obě společnosti plánují během letošního roku přidat více výrobních linek pro Prusament a rozšířit i výrobu samotných tiskáren, včetně důrazu na podporu místních dodavatelů komponent.

„V době, kdy se 3D tisk stává stále důležitějším nástrojem v rozvoji inovací a vyžaduje tak co nejvyšší ochranu duševního vlastnictví, věříme, že pro dlouhodobou udržitelnost a bezpečnost je lokální výroba prakticky nezbytná. Náš přístup je založen na transparentnosti a důvěře: náš software je open-source a plně auditovatelný a naše výrobní prostory v Praze jsou otevřené pro návštěvy. Lokalizací výroby nejen snižujeme bezpečnostní rizika, ale také podporujeme inovace, místní ekonomiky a budujeme důvěru v tuto transformativní technologii,“ dodal Průša.

Prusa Research byla založena v roce 2012 a patří mezi největší výrobce stolních 3D tiskáren na světě. V roce 2022 vykázala čistý obrat 2,6 miliardy korun a zisk 269 milionů korun.